Индия готовит визит Путина в Нью-Дели, - Bloomberg

Индийский министр прибыл в Москву с трехдневным визитом, целью которого является подготовка поездки диктатора Путина в Индию.

Министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар во время визита в Россию, который состоялся 20 августа, заявил, что обе страны должны устранить торговые препятствия и уменьшить нетарифные барьеры.

Россия является четвертым по величине торговым партнером Индии, тогда как Индия - вторым по величине для России.

"Мы все остро осознаем, что встречаемся на фоне сложной геополитической ситуации. Наши лидеры остаются в тесном и постоянном взаимодействии", - сказал он.

Bloomberg пишет, что таким образом Индия защищает свое право на закупку российской нефти со скидками как инструмент сдерживания инфляции в стране.

По данным журналистов, Джайшанкар находится с трехдневным визитом в Москве, который, как ожидается, имеет целью подготовить почву для поездки диктатора Путина в Индию позже в этом году.

Пошлины США против Индии за покупку нефти РФ

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп анонсировал, что с 1 августа 2025 года вводит 25% пошлины на импортные товары из Индии, поскольку страна является одной из крупнейших импортеров российской нефти.

Советник президента США Дональда Трампа Стивен Миллер заявлял, что Индия фактически финансирует войну России против Украины, поскольку покупает нефть у Москвы.

В среду, 6 августа, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной 25% пошлины на импорт из Индии в ответ на продолжение ею закупок российской нефти.

Впоследствии в МИД Индии прокомментировали решение президента США Дональда Трампа ввести дополнительные 25-процентные пошлины, назвав такие действия "несправедливыми и неразумными".

6 августа Трамп подписал указ о введении дополнительных 25% пошлин на импорт из Индии. Такую ставку пошлин будут применять к товарам, которые попадут на американский рынок, начиная с 12:01 утра через 21 день после даты обнародования указа.

