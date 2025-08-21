РУС
Новости Визит путина в Индию
934 14

Индия готовит визит Путина в Нью-Дели, - Bloomberg

Сотрудничество Индии и России Объем торговли хотят увеличить

Индийский министр прибыл в Москву с трехдневным визитом, целью которого является подготовка поездки диктатора Путина в Индию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

Министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар во время визита в Россию, который состоялся 20 августа, заявил, что обе страны должны устранить торговые препятствия и уменьшить нетарифные барьеры.

Россия является четвертым по величине торговым партнером Индии, тогда как Индия - вторым по величине для России.

Читайте также: Санкции работают: Индия резко увеличивает закупки нефти вне России, - Reuters

"Мы все остро осознаем, что встречаемся на фоне сложной геополитической ситуации. Наши лидеры остаются в тесном и постоянном взаимодействии", - сказал он.

Bloomberg пишет, что таким образом Индия защищает свое право на закупку российской нефти со скидками как инструмент сдерживания инфляции в стране.

По данным журналистов, Джайшанкар находится с трехдневным визитом в Москве, который, как ожидается, имеет целью подготовить почву для поездки диктатора Путина в Индию позже в этом году.

Также читайте: Индия наживается на дешевой российской нефти, - Бессент

Пошлины США против Индии за покупку нефти РФ

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп анонсировал, что с 1 августа 2025 года вводит 25% пошлины на импортные товары из Индии, поскольку страна является одной из крупнейших импортеров российской нефти.

Советник президента США Дональда Трампа Стивен Миллер заявлял, что Индия фактически финансирует войну России против Украины, поскольку покупает нефть у Москвы.

В среду, 6 августа, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной 25% пошлины на импорт из Индии в ответ на продолжение ею закупок российской нефти.

Впоследствии в МИД Индии прокомментировали решение президента США Дональда Трампа ввести дополнительные 25-процентные пошлины, назвав такие действия "несправедливыми и неразумными".

6 августа Трамп подписал указ о введении дополнительных 25% пошлин на импорт из Индии. Такую ставку пошлин будут применять к товарам, которые попадут на американский рынок, начиная с 12:01 утра через 21 день после даты обнародования указа.

Читайте: Бессент призвал Европу присоединиться к санкциям США против Индии за покупку российской нефти

Автор: 

Индия (453) путин владимир (32036) россия (96929)
Топ комментарии
+2
21.08.2025 16:22 Ответить
+2
Чому б ні, Трамп реабілітував путіна
21.08.2025 16:23 Ответить
+1
Отак просто взяв і насрав Трампу на череп. Займайте чергу.
21.08.2025 16:21 Ответить
Отак просто взяв і насрав Трампу на череп. Займайте чергу.
21.08.2025 16:21 Ответить
21.08.2025 16:22 Ответить
Хоч би проказою ***** нагородив чи що. А то катаються індуси, цілуються з путіним, а заразою не наділяють.
21.08.2025 16:22 Ответить
Чому б ні, Трамп реабілітував путіна
21.08.2025 16:23 Ответить
Таких поз камасутра ще не знала
21.08.2025 16:23 Ответить
А нам з усіх прасок розказували іксперди, що Індія- це стратегічний партнер США.
21.08.2025 16:26 Ответить
А хто стратегічний партнер США?
21.08.2025 16:34 Ответить
А ***** это нужно? Нет. Вот теперь уже не партнер. Теперь, благодаря стараниям рыжей псины брахмапутра задружила с х-лом, как когжа-то Турция, Иран, СА, Китай...токмо желаниями х-ла.
21.08.2025 16:45 Ответить
И стараниями псины.
21.08.2025 17:11 Ответить
кореша путаны или вы ждали чего то другого от страны которая живёт по кастовой системе, да, сейчас умники расскажут что у нас самих феодализм, но в кастовой системе уже по праву рождения человек всю жизнь будет на дне, даже наш "феодализм" на тысячи лет впереди рабовладельцев на слонах.
21.08.2025 16:28 Ответить
Забили на всіх
21.08.2025 16:38 Ответить
«Карма» буквально означає «дія» або «вчинок». В індуїзмі під кармою розуміється сукупності дій і їхніх закономірних наслідків. Кожна дія має свій наслідок, який може бути як миттєвим, так і відкладеним у майбутнє, навіть у наступне життя після переродження. Часто карма трактується як рівна відплата: людина отримує те, що сама робить іншим. Карма діє автоматично, як закон природи, і її неможливо уникнути. Мудрість полягає в знанні того, які вчинки які наслідки спричиняють.
21.08.2025 16:48 Ответить
Путін пришле Трампу орден. Моді уникав Пуйла, як прокаженого. Тепер мир-дружба-лапті.
21.08.2025 16:50 Ответить
Скормить его паскуду крокодилам , может не подавятся или к кобрам кинуть, хотя те могут принять за своего...
21.08.2025 16:57 Ответить
 
 