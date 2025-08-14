РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8247 посетителей онлайн
Новости Санкции США против России Санкции ЕС против России
695 6

Бессент призвал Европу присоединиться к санкциям США против Индии за покупку российской нефти

Бессент

Министр финансов США Скотт Бессент упрекнул правительства стран Европы за то, что они покупают в Индии нефтепродукты, произведенные из российского сырья, и призвал их сделать "свой вклад" для усиления эффективности санкций против РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я хочу сказать, что европейским коллегам пора или смириться, или замолчать. Они постоянно говорят: "О, США должны сделать это, США должны сделать то". Президент Трамп ввел вторичные санкции или вторичные тарифы против Индии из-за потребления ею российской нефти, а европейцы этого не сделали", - отметил глава Минфина США.

По его словам, европейцы покупают продукцию индийских нефтеперерабатывающих заводов, произведенную из российской нефти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп ввел дополнительные пошлины в 25% для Индии за покупку российской нефти

"Поэтому нам нужна определенная координация. И если мы хотим иметь единый фронт, который даст президенту Трампу максимальное влияние, то я думаю, что наши европейские коллеги должны внести свой вклад", - подчеркнул Бессент.

Кроме того, он не исключил, что США введут санкции против Китая. В частности, в ответ на вопрос о возможности введения ограничений против КНР, Бессент отметил: "Думаю, на столе находятся все варианты".

Автор: 

Индия (448) нефть (1966) санкции (11756) Скотт Бессент (55)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
За Китай беріться - Китай головний бенефенціар рашки
показать весь комментарий
14.08.2025 21:49 Ответить
А завтра рижий ці санкції не відмінить?
Європа може не встигнути приєднатИсь,
показать весь комментарий
14.08.2025 21:51 Ответить
за Китай бздошно
показать весь комментарий
14.08.2025 22:26 Ответить
Тут він правий. Понятно, що шпілька в бік Европи, але все так.
показать весь комментарий
14.08.2025 21:58 Ответить
ІІДЕШ НАКУЙ.США САМІ СКАЗАЛИ .ЩО НАКЛАДУТЬ НА РАШИСТА МИТА ,А НА ДІЛІ АМЕРИКАНСЬКІ У, БАНИ ПО 30 ЧИСЛО ЗНЯЛИ ЗАБОРОНУ НА РАШИСТСЬКІ ТРАНСАКЦІЇ 3,14ТЕРАСИ...
показать весь комментарий
14.08.2025 22:13 Ответить
цей бесент кажуть міліардер......

все більше починаю вірити, що міліардери то Буратіни

.
показать весь комментарий
14.08.2025 22:13 Ответить
 
 