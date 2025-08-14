Бессент призвал Европу присоединиться к санкциям США против Индии за покупку российской нефти

Министр финансов США Скотт Бессент упрекнул правительства стран Европы за то, что они покупают в Индии нефтепродукты, произведенные из российского сырья, и призвал их сделать "свой вклад" для усиления эффективности санкций против РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я хочу сказать, что европейским коллегам пора или смириться, или замолчать. Они постоянно говорят: "О, США должны сделать это, США должны сделать то". Президент Трамп ввел вторичные санкции или вторичные тарифы против Индии из-за потребления ею российской нефти, а европейцы этого не сделали", - отметил глава Минфина США.

По его словам, европейцы покупают продукцию индийских нефтеперерабатывающих заводов, произведенную из российской нефти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп ввел дополнительные пошлины в 25% для Индии за покупку российской нефти

"Поэтому нам нужна определенная координация. И если мы хотим иметь единый фронт, который даст президенту Трампу максимальное влияние, то я думаю, что наши европейские коллеги должны внести свой вклад", - подчеркнул Бессент.

Кроме того, он не исключил, что США введут санкции против Китая. В частности, в ответ на вопрос о возможности введения ограничений против КНР, Бессент отметил: "Думаю, на столе находятся все варианты".