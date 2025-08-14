УКР
Бессент закликав Європу долучитись до санкцій США проти Індії за купівлю російської нафти

Міністр фінансів США Скотт Бессент дорікнув урядам країн Європи за те, що вони купують в Індії нафтопродукти, вироблені з російської сировини, та закликав їх зробити "свій внесок" для посилення ефективності санкції проти РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я хочу сказати, що європейським колегам час або змиритися, або замовкнути. Вони постійно кажуть: "О, США повинні зробити це, США повинні зробити те". Президент Трамп запровадив вторинні санкції або вторинні тарифи проти Індії через споживання нею російської нафти, а європейці цього не зробили", - зазначив глава Мінфіну США.

За його словами, європейці купують продукцію індійських нафтопереробних заводів, вироблену з російської нафти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп увів додаткові мита у 25% для Індії за купівлю російської нафти

"Тому нам потрібна певна координація. І якщо ми хочемо мати єдиний фронт, який дасть президенту Трампу максимальний вплив, то я думаю, що наші європейські колеги повинні зробити свій внесок", - підкреслив Бессент.

Крім того, він не виключив, що США запровадять санкції проти Китаю. Зокрема, у відповідь на запитання про можливість введення обмежень проти КНР, Бессент зазначив: "Думаю, на столі перебувають всі варіанти".

Індія (733) нафта (5741) санкції (12556) Бессент Скот (59)
За Китай беріться - Китай головний бенефенціар рашки
14.08.2025 21:49 Відповісти
А завтра рижий ці санкції не відмінить?
Європа може не встигнути приєднатИсь,
14.08.2025 21:51 Відповісти
за Китай бздошно
14.08.2025 22:26 Відповісти
Тут він правий. Понятно, що шпілька в бік Европи, але все так.
14.08.2025 21:58 Відповісти
ІІДЕШ НАКУЙ.США САМІ СКАЗАЛИ .ЩО НАКЛАДУТЬ НА РАШИСТА МИТА ,А НА ДІЛІ АМЕРИКАНСЬКІ У, БАНИ ПО 30 ЧИСЛО ЗНЯЛИ ЗАБОРОНУ НА РАШИСТСЬКІ ТРАНСАКЦІЇ 3,14ТЕРАСИ...
14.08.2025 22:13 Відповісти
цей бесент кажуть міліардер......

все більше починаю вірити, що міліардери то Буратіни

14.08.2025 22:13 Відповісти
 
 