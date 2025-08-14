Бессент закликав Європу долучитись до санкцій США проти Індії за купівлю російської нафти

Міністр фінансів США Скотт Бессент дорікнув урядам країн Європи за те, що вони купують в Індії нафтопродукти, вироблені з російської сировини, та закликав їх зробити "свій внесок" для посилення ефективності санкції проти РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я хочу сказати, що європейським колегам час або змиритися, або замовкнути. Вони постійно кажуть: "О, США повинні зробити це, США повинні зробити те". Президент Трамп запровадив вторинні санкції або вторинні тарифи проти Індії через споживання нею російської нафти, а європейці цього не зробили", - зазначив глава Мінфіну США.

За його словами, європейці купують продукцію індійських нафтопереробних заводів, вироблену з російської нафти.

"Тому нам потрібна певна координація. І якщо ми хочемо мати єдиний фронт, який дасть президенту Трампу максимальний вплив, то я думаю, що наші європейські колеги повинні зробити свій внесок", - підкреслив Бессент.

Крім того, він не виключив, що США запровадять санкції проти Китаю. Зокрема, у відповідь на запитання про можливість введення обмежень проти КНР, Бессент зазначив: "Думаю, на столі перебувають всі варіанти".