Індія готує візит Путіна в Нью-Делі, - Bloomberg

Індійський міністр прибув до Москви із триденним візитом, що має на меті підготувати поїздку диктатора Путіна до Індії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

Міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар під час візиту до Росії, який відбувся 20 серпня, заявив, що обидві країни повинні усунути торговельні перешкоди та зменшити нетарифні бар'єри.

Росія є четвертим за величиною торговельним партнером Індії, тоді як Індія є другим за величиною для Росії.

"Ми всі гостро усвідомлюємо, що зустрічаємося на тлі складної геополітичної ситуації. Наші лідери залишаються у тісній та постійній взаємодії", - сказав він.

Bloomberg пише, що таким чином Індія захищає своє право на закупівлю російської нафти зі знижками як інструмент стримування інфляції в країні.

За даними журналістів, Джайшанкар перебуває із триденним візитом у Москві, який, як очікується, має на меті підготувати ґрунт для поїздки диктатора Путіна до Індії пізніше цього року.

Мита США проти Індії за купівлю нафти РФ

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп анонсував, що з 1 серпня 2025 року запроваджує 25% мита на імпортні товари з Індії, оскільки країна є однією з найбільших імпортерів російської нафти.

Радник президента США Дональда Трампа Стівен Міллер заявляв, що Індія фактично фінансує війну Росії проти України, оскільки купляє нафту у Москви.

У середу, 6 серпня, президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження додаткового 25% мита на імпорт з Індії у відповідь на продовження нею закупівель російської нафти.

Згодом у МЗС Індії прокоментувала рішення президента США Дональда Трампа запровадити додаткові 25-відсоткові мита, назвавши такі дії "несправедливими та нерозумними".

6 серпня Трамп підписав указ про введення додаткових 25% мит на імпорт із Індії. Таку ставку мит застосовуватимуть до товарів, які потраплять на американський ринок, починаючи з 12:01 ранку через 21 день після дати оприлюднення указу.

