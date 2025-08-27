Прибыль Индии от российской нефти исчезла из-за новых пошлин Трампа, - Reuters

Индия сэкономила миллиарды долларов, увеличив импорт российской дешевой нефти после начала полномасштабной войны против Украины, но карательные пошлины в 50%, введенные США, которые вступили в силу 27 августа, быстро нивелируют эти прибыли.

Об этом сообщает агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Аналитики оценивают, что Индия сэкономила не менее 17 миллиардов долларов благодаря увеличению импорта нефти из России с начала 2022 года.

Однако решение президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины до 50% на импорт из Индии может сократить экспорт более чем на 40%, или почти на 37 миллиардов долларов, только в этом финансовом году с апреля по март, согласно данным аналитического центра Global Trade Research Initiative (GTRI) в Нью-Дели.

Последствия пошлин будут длительными и политически болезненными для премьера Индии Нарендры Моди: под угрозой оказались тысячи рабочих мест в трудоемких отраслях, таких как текстиль, драгоценные камни и ювелирные изделия, отмечает агентство.

Реакция Индии в ближайшие недели может изменить ее десятилетнее партнерство с Россией и пересмотреть сложные отношения с США, которые Вашингтон считает ключевыми для противодействия растущему влиянию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

По словам двух правительственных источников, Нью-Дели стремится восстановить отношения с США и готов увеличить закупки американских энергоносителей, но не хочет полностью отказываться от российской нефти. Переговоры на этот счет продолжаются.

Пошлины США против Индии за покупку нефти РФ

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп анонсировал, что с 1 августа 2025 года вводит 25% пошлины на импортные товары из Индии, поскольку страна является одной из крупнейших импортеров российской нефти.

Советник президента США Дональда Трампа Стивен Миллер заявлял, что Индия фактически финансирует войну России против Украины, поскольку покупает нефть у Москвы.

В среду, 6 августа, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной 25% пошлины на импорт из Индии в ответ на продолжение ею закупок российской нефти.

Впоследствии в МИД Индии прокомментировали решение президента США Дональда Трампа ввести дополнительные 25-процентные пошлины, назвав такие действия "несправедливыми и неразумными".

6 августа Трамп подписал указ о введении дополнительных 25% пошлин на импорт из Индии. Такую ставку пошлин будут применять к товарам, которые попадут на американский рынок, начиная с 12:01 утра через 21 день после даты обнародования указа.

