Прем’єр Індії Моді підтримав необхідність припинення вогню, розраховуємо, що це звучатиме на зустрічах у Китаї, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський провів розмову із премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді, який підтримав необхідність припинення вогню в Україні.
Про це Зеленський повідомив у своєму відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Щойно я говорив із Премʼєр-міністром Індії Моді саме про те, що зараз відбувається. Росія продовжує війну, продовжує вбивства. Важливо, що Премʼєр-міністр Індії підтримав, що припинення вогню потрібне і тоді це буде чіткий сигнал, що Росія готова до дипломатії. Розраховуємо, що це звучатиме на зустрічах у Китаї", - зазначив президент.
Зеленський наголосив, що російський диктатор Володимир Путін лише "морочить голову лідерам та втягує їх собі у спільники".
"Відкидає загрозу санкцій, відкладає таким чином. Більше нічого його не цікавить. Важливо, щоб ми разом дотиснули Росію до припинення війни", - додав він.
