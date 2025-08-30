Прем’єр Індії Моді підтримав необхідність припинення вогню, розраховуємо, що це звучатиме на зустрічах у Китаї, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів розмову із премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді, який підтримав необхідність припинення вогню в Україні.

Про це Зеленський повідомив у своєму відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно я говорив із Премʼєр-міністром Індії Моді саме про те, що зараз відбувається. Росія продовжує війну, продовжує вбивства. Важливо, що Премʼєр-міністр Індії підтримав, що припинення вогню потрібне і тоді це буде чіткий сигнал, що Росія готова до дипломатії. Розраховуємо, що це звучатиме на зустрічах у Китаї", - зазначив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На тлі напруженості зі США: Моді вперше за 7 років відвідає Китай, - Reuters

Зеленський наголосив, що російський диктатор Володимир Путін лише "морочить голову лідерам та втягує їх собі у спільники".

"Відкидає загрозу санкцій, відкладає таким чином. Більше нічого його не цікавить. Важливо, щоб ми разом дотиснули Росію до припинення війни", - додав він.

Також читайте: Шлях до миру в Україні частково пролягає через Індію, - радник Трампа Наварро