Прем’єр Індії Моді підтримав необхідність припинення вогню, розраховуємо, що це звучатиме на зустрічах у Китаї, - Зеленський

Зеленський поговорив із Моді

Президент України Володимир Зеленський провів розмову із премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді, який підтримав необхідність припинення вогню в Україні.

Про це Зеленський повідомив у своєму відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно я говорив із Премʼєр-міністром Індії Моді саме про те, що зараз відбувається. Росія продовжує війну, продовжує вбивства. Важливо, що Премʼєр-міністр Індії підтримав, що припинення вогню потрібне і тоді це буде чіткий сигнал, що Росія готова до дипломатії. Розраховуємо, що це звучатиме на зустрічах у Китаї", - зазначив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На тлі напруженості зі США: Моді вперше за 7 років відвідає Китай, - Reuters

Зеленський наголосив, що російський диктатор Володимир Путін лише "морочить голову лідерам та втягує їх собі у спільники".

"Відкидає загрозу санкцій, відкладає таким чином. Більше нічого його не цікавить. Важливо, щоб ми разом дотиснули Росію до припинення війни", - додав він.

Також читайте: Шлях до миру в Україні частково пролягає через Індію, - радник Трампа Наварро

Зеленський Володимир (25309) Індія (754) Китай (4847) Нарендра Моді (52) припинення вогню (333)
Топ коментарі
+6
моді на підсосі у нафти
30.08.2025 17:52 Відповісти
+4
Індкістьсько-будійська скотиняка з помийки з вивискою "Індія" яка допомогає рксне вбивати українців.
30.08.2025 17:54 Відповісти
+3
Бо 50%-ні тарифи на ексопорт індійської продукції у США, припікають Моді
30.08.2025 17:52 Відповісти
моді на отсосі у *****
30.08.2025 17:59 Відповісти
Не моді, в муууді!
30.08.2025 18:00 Відповісти
Індкістьсько-будійська скотиняка з помийки з вивискою "Індія" яка допомогає рксне вбивати українців.
30.08.2025 17:54 Відповісти
Сі, муді і зе каталися на чортовому колесі
Сі сміявся, зе ригав , а муді своє обличчя обтирав.
В припаскудне пу сміявся і гнав пургу,
Трампуша тихо мастурбував на цю муйню.
Мораль у цьому всім ясна, коли не хочеш миру
То голосуй за зебаня!
30.08.2025 17:58 Відповісти
Моді підтримав? Мощьньйо. Мало того, в Китаі можливо тоже буде підтримувати, або вже міцно тримати.🤣
30.08.2025 18:01 Відповісти
А нафіга лідор перемовини з союзниками рашки проводить?Вже з всіма в єс розісрався?
30.08.2025 18:19 Відповісти
скіздєл..
або як кажуть по-*********-
стрампєл
30.08.2025 18:21 Відповісти
На словах всі підтримують мир - діями Індія накачує ********* грошима.
30.08.2025 18:37 Відповісти
Сказав спонсор террористів
30.08.2025 18:43 Відповісти
 
 