Путін не змінився, за 25 років він розпочав чотири війни, - фон дер Ляєн
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголошує на необхідності посилення оборонної позиції перед загрозою з боку РФ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у соцмережі Х.
"Путін не змінився. За останні 25 років він розпочав чотири війни. Його можна стримати лише за допомогою потужного стримування. Ми повинні бути точними та швидкими, посилюючи нашу оборонну позицію", - зазначила вона.
Топ коментарі
+6 Oresta Bartka
показати весь коментар31.08.2025 16:38 Відповісти Посилання
+6 Kravchenko Igor
показати весь коментар31.08.2025 16:45 Відповісти Посилання
+6 Грицько Добрий
показати весь коментар31.08.2025 16:45 Відповісти Посилання
Канал 24 дивитися з 45-22 , ротом поляка-політолуха Кульпи розповідає як Трамп організував картонну революцію молоді щоб їхнє!!! АМЕРИКАНСЬКЕ НАБУ зараз не дало Україні робити Фламінго
Це дуже неподобається росіянам і з російських ферм випустили тролів, що б ті паплюжили Європу.
Ви ж не такі, правда?
Путіна породили 140 мільйонів кацапів.
Все почалося 1169-го року, коли істінно русскій князь Андрєй Боголюбскій "с раскосыми и жадными глазами" напав на Київ. І відтоді русня не давала українцям спокою. Це глобальна війна двох світоглядів і менталітетів. Європейського і азійського.
плєшивій морді і тільки після цього ця істота зміниться
1 .24 канал вночі ( три дні тому ) вкидає "страшний компромат" проти Порошенко з його голосом в котрому булькає явно голосом штучного інтелекту. А на днях вони повихвалятися що вже подають новини голосами популярних ведучих саме штучним інтелектом
- посилання дам нижче.
2. 24 канал Тільки-но прослухала Кульпу- поляка політолога частого гостя ЄРМАКОМАРАФЕТУ - каротнни революція молоді то була провокація Трампа , щоб завадити виготовляти ракети Фламінго та бити ними по рашці. Тому й придумали у ТРАМПА захищати свої НАБУ та САП виставивши проплачену молодь з картонками . Тому зараз НАБУ лохматить контору МІНДІЧА з ФЛАМІНГО ( ну ту де директор архітектор -дизайнер міських бетонних інсталяцій сона бізнесвумен переможця рейтингу ФОРБС ПРи вовці, а володіє заводом Fair Points кіношник котрий ці інсталяції робить фоном для кінозйомок ) Посилання на ці два ефіри 24-го даю нижче.