Путін не змінився, за 25 років він розпочав чотири війни, - фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголошує на необхідності посилення оборонної позиції перед загрозою з боку РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у соцмережі Х.

"Путін не змінився. За останні 25 років він розпочав чотири війни. Його можна стримати лише за допомогою потужного стримування. Ми повинні бути точними та швидкими, посилюючи нашу оборонну позицію", - зазначила вона.

