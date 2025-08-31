УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8305 відвідувачів онлайн
Новини Загроза агресії РФ для Європи
1 379 22

Путін не змінився, за 25 років він розпочав чотири війни, - фон дер Ляєн

Фон дер Ляєн про Путіна

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголошує на необхідності посилення оборонної позиції перед загрозою з боку РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у соцмережі Х.

"Путін не змінився. За останні 25 років він розпочав чотири війни. Його можна стримати лише за допомогою потужного стримування. Ми повинні бути точними та швидкими, посилюючи нашу оборонну позицію", - зазначила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жодні поступки, "ніяка гра" із Путіним не гарантують безпеки, - Туск

Фон дер Ляєн про Путіна

Автор: 

путін володимир (24710) фон дер Ляєн Урсула (854)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Якби кацапам це не подобалось, то ніяких воєн би не було.
Путіна породили 140 мільйонів кацапів.
показати весь коментар
31.08.2025 16:38 Відповісти
+6
А Європа ці війни профінансувала .
показати весь коментар
31.08.2025 16:45 Відповісти
+6
Справа в тому, що на козлостані з часів совка в пропаганді нічого не змінилось, а навіть ще більше її стало. Як впарювали бидломасі шо вони самє вЯлікіє на планьєтьє з совдеповських часів так і впарюють по сьогоднішній день. Тому і ***** у них воШдь чи сцарь.
показати весь коментар
31.08.2025 16:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Європа ж помінялась? - шоб путлєр не поліз далі - гарненько допоможе Україні?
показати весь коментар
31.08.2025 16:27 Відповісти
... язиком.
показати весь коментар
31.08.2025 16:53 Відповісти
прошу, почитайте мій допис нижче- це дуже важливо .
показати весь коментар
31.08.2025 16:58 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=L_aRXw7Dacs&t=2833s

Канал 24 дивитися з 45-22 , ротом поляка-політолуха Кульпи розповідає як Трамп організував картонну революцію молоді щоб їхнє!!! АМЕРИКАНСЬКЕ НАБУ зараз не дало Україні робити Фламінго
показати весь коментар
31.08.2025 17:01 Відповісти
І шо
показати весь коментар
31.08.2025 17:35 Відповісти
чим важливо? ) бабуля, не жени тут хвилю з тими Кульпами і прочими "ікспєрадми".
показати весь коментар
31.08.2025 17:31 Відповісти
Європі дяка велика! Більля 200- мільярдів тільки прямого допомоги, а також міліони біженців яким Європа надала прихисток і домівки.
Це дуже неподобається росіянам і з російських ферм випустили тролів, що б ті паплюжили Європу.
Ви ж не такі, правда?
показати весь коментар
31.08.2025 17:10 Відповісти
Якби кацапам це не подобалось, то ніяких воєн би не було.
Путіна породили 140 мільйонів кацапів.
показати весь коментар
31.08.2025 16:38 Відповісти
Справа в тому, що на козлостані з часів совка в пропаганді нічого не змінилось, а навіть ще більше її стало. Як впарювали бидломасі шо вони самє вЯлікіє на планьєтьє з совдеповських часів так і впарюють по сьогоднішній день. Тому і ***** у них воШдь чи сцарь.
показати весь коментар
31.08.2025 16:45 Відповісти
Це не пропаганда, це вже генетика.

Все почалося 1169-го року, коли істінно русскій князь Андрєй Боголюбскій "с раскосыми и жадными глазами" напав на Київ. І відтоді русня не давала українцям спокою. Це глобальна війна двох світоглядів і менталітетів. Європейського і азійського.
показати весь коментар
31.08.2025 16:54 Відповісти
Кацапська морда. Але ж він там не один був, а бідбив ще декілька князів.
показати весь коментар
31.08.2025 17:05 Відповісти
Синочок Юри Долгорукого, внучок Мономаха.
показати весь коментар
31.08.2025 17:24 Відповісти
Рашиські виродки не зупинять терор ,потрібно ліквідувати найкривавішого світового терориста путіна ,на жаль ця паскуда після зустрічі з Трампом відчула свою безкарність,воно живе імперським минулим і диким шовінізмом ,тому тільки знищення варвара може зупинити цю війну ,після чого на росій почнется боротьба за владу і смута.
показати весь коментар
31.08.2025 16:44 Відповісти
А Європа ці війни профінансувала .
показати весь коментар
31.08.2025 16:45 Відповісти
Ну, якщо мається на увазі кацапсячі газ і нафта то так...
показати весь коментар
31.08.2025 16:46 Відповісти
И вы не изменились за 25 лет, все так же накачиваете его баблом.
показати весь коментар
31.08.2025 16:45 Відповісти
Путлера можна зупинити тільки кувалдою по його
плєшивій морді і тільки після цього ця істота зміниться
показати весь коментар
31.08.2025 16:47 Відповісти
Що за чотири війни?
показати весь коментар
31.08.2025 16:51 Відповісти
а тепер про пердвиборчу війну в Україні.
1 .24 канал вночі ( три дні тому ) вкидає "страшний компромат" проти Порошенко з його голосом в котрому булькає явно голосом штучного інтелекту. А на днях вони повихвалятися що вже подають новини голосами популярних ведучих саме штучним інтелектом
- посилання дам нижче.
2. 24 канал Тільки-но прослухала Кульпу- поляка політолога частого гостя ЄРМАКОМАРАФЕТУ - каротнни революція молоді то була провокація Трампа , щоб завадити виготовляти ракети Фламінго та бити ними по рашці. Тому й придумали у ТРАМПА захищати свої НАБУ та САП виставивши проплачену молодь з картонками . Тому зараз НАБУ лохматить контору МІНДІЧА з ФЛАМІНГО ( ну ту де директор архітектор -дизайнер міських бетонних інсталяцій сона бізнесвумен переможця рейтингу ФОРБС ПРи вовці, а володіє заводом Fair Points кіношник котрий ці інсталяції робить фоном для кінозйомок ) Посилання на ці два ефіри 24-го даю нижче.
показати весь коментар
31.08.2025 16:54 Відповісти
Да швидкість у вас прямо скажемо як у черепахи та ще і дуже старої- більше стоїть чим йде.
показати весь коментар
31.08.2025 16:56 Відповісти
Ви ж його і про фінансували . І хто ви тепер КУРВИ
показати весь коментар
31.08.2025 17:08 Відповісти
 
 