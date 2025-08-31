Жодні поступки, "ніяка гра" із Путіним не гарантують безпеки, - Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав Європу та весь Захід до жорсткої позиції і солідарності у відповідь на агресивну політику Росії.

Про це він заявив під час візиту на польсько-білоруський кордон разом із президенткою Єврокомісії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.

"Ніякі поступки, ніяка тонка гра з російським лідером Володимиром Путіним і агресивною Росією не веде до успіху, не гарантує нашої безпеки", - наголосив Туск. Він порівняв ситуацію із боротьбою руху "Солідарність" у Польщі, закликавши ЄС, НАТО та США діяти рішуче та спільно.

За його словами, Польща очікує на "дуже серйозну" частку в європейських програмах зміцнення безпеки, зокрема SAFE, і претендує на десятки мільярдів євро. Він підкреслив, що це не прохання, а справедливий розподіл ресурсів.

Туск повідомив, що Польща у 2026 році планує інвестувати 200 млрд злотих у оборону, зокрема в армію та оборонну промисловість. Він наголосив, що країна сумлінно виконує свої зобов’язання й очікує такого ж ставлення від усіх держав та інституцій Європи.

