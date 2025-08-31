УКР
Жодні поступки, "ніяка гра" із Путіним не гарантують безпеки, - Туск

Туск про загрозу РФ для Заходу

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав Європу та весь Захід до жорсткої позиції і солідарності у відповідь на агресивну політику Росії.

Про це він заявив під час візиту на польсько-білоруський кордон разом із президенткою Єврокомісії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.

"Ніякі поступки, ніяка тонка гра з російським лідером Володимиром Путіним і агресивною Росією не веде до успіху, не гарантує нашої безпеки", - наголосив Туск. Він порівняв ситуацію із боротьбою руху "Солідарність" у Польщі, закликавши ЄС, НАТО та США діяти рішуче та спільно.

За його словами, Польща очікує на "дуже серйозну" частку в європейських програмах зміцнення безпеки, зокрема SAFE, і претендує на десятки мільярдів євро. Він підкреслив, що це не прохання, а справедливий розподіл ресурсів.

Туск повідомив, що Польща у 2026 році планує інвестувати 200 млрд злотих у оборону, зокрема в армію та оборонну промисловість. Він наголосив, що країна сумлінно виконує свої зобов’язання й очікує такого ж ставлення від усіх держав та інституцій Європи.

Всі це знають та розуміють.
Але Трамп включив дурника, типу не помічає як його принижує пуйло.
31.08.2025 14:12 Відповісти
Навіщо нам Трамп? В нашій Конституції немає президента США, там є парламент, президент і уряд. А гарант нашої безпеки ЗСУ. 73% у 2019 році вибирали не Трампа, а "какую разніцу", "сойдьомся посередінє" і "перестать стрєлять". Допомогло? Чомусь до 2019 року і ЄС і США були на боці України. Можливо щось не так із президентом, який згідно тієї ж Конституції, як глава держави, відіграє ключову роль у міжнародних відносинах, представляючи країну, ведучи переговори та укладаючи міжнародні договори від її імені, а також керуючи зовнішньополітичною діяльністю, що включає реалізацію стратегічного курсу на членство в ЄС та НАТО?
31.08.2025 14:35 Відповісти
Кацапи розуміють лише піздюлю у їбало...
31.08.2025 14:12 Відповісти
Президенту своєму новообраному скажи. Він там вже власну руку стер об так звану "Волинську трагедію".
31.08.2025 14:14 Відповісти
А президент України добре знає історію і щось про Волинську трагедію? Як він можу відстоювати інтереси українців, УПА, коли його дід з ними боровся і мабуть розповідав його батькам, що УПА то вороги?
31.08.2025 14:36 Відповісти
Є тільки один реальний варіант гарантії безпеки це наявність ЯЗ, яка гарантуватимете взаємне знищення в разі нападу, не залежно від розміру країни агресора.
31.08.2025 14:28 Відповісти
"Ніякі поступки, ніяка тонка гра з російським лідером Володимиром Путіним і агресивною Росією не веде до успіху, не гарантує нашої безпеки", - наголосив Туск. У "смоленській грі"з куйлом,"тусклий" позбувся зразу всіх можливих польських конкурентів і спокійно виграв вибори.
31.08.2025 15:00 Відповісти
 
 