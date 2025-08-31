Німеччина не виключає призову жінок до Бундесверу через російську загрозу, - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що у довгостроковій перспективі можливий призов жінок до Бундесверу, якщо добровільна військова служба не забезпечить потрібної чисельності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZDF.

Мерц зазначив, що Конституція ФРН наразі не дозволяє призов жінок, тому для цього доведеться внести відповідні зміни. Він додав, що призупинення призову у 2011 році було "помилкою з сьогоднішньої точки зору".

Нещодавно уряд схвалив законопроєкт, який розширить чисельність Бундесверу на десятки тисяч солдатів. Наразі у війську служить понад 182 тисячі людей, а мета - щонайменше 260 тисяч. Представники ХДС/ХСС та експерти висловлюють сумніви, що добровільна служба забезпечить потрібну чисельність.

