Новини Загроза агресії РФ для Європи
Німеччина не виключає призову жінок до Бундесверу через російську загрозу, - Мерц

Фрідріх Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що у довгостроковій перспективі можливий призов жінок до Бундесверу, якщо добровільна військова служба не забезпечить потрібної чисельності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZDF.

Мерц зазначив, що Конституція ФРН наразі не дозволяє призов жінок, тому для цього доведеться внести відповідні зміни. Він додав, що призупинення призову у 2011 році було "помилкою з сьогоднішньої точки зору".

Нещодавно уряд схвалив законопроєкт, який розширить чисельність Бундесверу на десятки тисяч солдатів. Наразі у війську служить понад 182 тисячі людей, а мета - щонайменше 260 тисяч. Представники ХДС/ХСС та експерти висловлюють сумніви, що добровільна служба забезпечить потрібну чисельність.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія становить довготривалу загрозу для всього ЄС, - глава МЗС Фінляндії Вальтонен

Ото буде ганьба, коли німкені приїдуть рятувати наших маминих черешеньок, що під мамкині спідниці від війни поховались...
31.08.2025 11:41 Відповісти
Даже при Гитлере в период стагнации Рейха никто даже не заикался о призыве женщин
31.08.2025 12:11 Відповісти
 
 