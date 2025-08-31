Германия не исключает призыва женщин в Бундесвер из-за российской угрозы, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в долгосрочной перспективе возможен призыв женщин в Бундесвер, если добровольная военная служба не обеспечит нужной численности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZDF.

Мерц отметил, что Конституция ФРГ пока не позволяет призыв женщин, поэтому для этого придется внести соответствующие изменения. Он добавил, что приостановление призыва в 2011 году было "ошибкой с сегодняшней точки зрения".

Недавно правительство одобрило законопроект, который расширит численность Бундесвера на десятки тысяч солдат. Сейчас в армии служит более 182 тысяч человек, а цель - не менее 260 тысяч. Представители ХДС/ХСС и эксперты выражают сомнения, что добровольная служба обеспечит нужную численность.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия представляет долговременную угрозу для всего ЕС, - глава МИД Финляндии Вальтонен