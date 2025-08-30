Россия представляет долгосрочную угрозу для всего ЕС, - глава МИД Финляндии Вальтонен

Москва представляет долгосрочную стратегическую угрозу для Евросоюза, поэтому дипломатических усилий недостаточно - необходимо более сильное политическое и экономическое давление.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом перед началом неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Копенгагене заявила глава МИД Финляндии Элина Вальтонен.

"Мир, который ценит свободу, должен сосредоточиться не на временном снятии боли, а на настоящем лечении болезни. Россия, к сожалению, будет оставаться долгосрочной стратегической угрозой не только для Украины, но и для остальных из нас. Поэтому мы должны мобилизовать силы и давить на Москву, чтобы она прекратила убийства. В этом мы полностью поддерживаем повестку дня Дональда Трампа", - отметила Вальтонен.

"Это они начали войну. И мы должны убедиться, что подобное больше никогда не повторится", отметила глава МИД Финляндии и подчеркнула, что исключительную ответственность за войну несет именно Россия:

По словам министра, мир не может означать "уступки любой ценой". И отметила, что жизнь под оккупацией - это не мир. Это противоположность свободе: депортации, насилие, изнасилование, ограничение человеческих прав. Это нельзя назвать настоящей жизнью.

Вальтонен также подчеркнула, что Украина не должна быть вынуждена отказаться от территорий, в частности Донбасса, который она удерживает более десятилетия, несмотря на постоянные посягательства со стороны РФ.

Относительно санкций против Москвы, дипломат предложила рассмотреть дополнительные тарифные механизмы для отдельных групп российских товаров в координации с США. Она также призвала Европейский Союз укреплять собственный оборонный и сдерживающий потенциал:

"Россия не сложит оружие ни в Украине, ни где-либо еще. И мы должны быть готовыми".

