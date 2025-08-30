РУС
Россия представляет долгосрочную угрозу для всего ЕС, - глава МИД Финляндии Вальтонен

Москва представляет долгосрочную стратегическую угрозу для Евросоюза, поэтому дипломатических усилий недостаточно - необходимо более сильное политическое и экономическое давление.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом перед началом неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Копенгагене заявила глава МИД Финляндии Элина Вальтонен.

"Мир, который ценит свободу, должен сосредоточиться не на временном снятии боли, а на настоящем лечении болезни. Россия, к сожалению, будет оставаться долгосрочной стратегической угрозой не только для Украины, но и для остальных из нас. Поэтому мы должны мобилизовать силы и давить на Москву, чтобы она прекратила убийства. В этом мы полностью поддерживаем повестку дня Дональда Трампа", - отметила Вальтонен.

"Это они начали войну. И мы должны убедиться, что подобное больше никогда не повторится", отметила глава МИД Финляндии и подчеркнула, что исключительную ответственность за войну несет именно Россия:

По словам министра, мир не может означать "уступки любой ценой". И отметила, что жизнь под оккупацией - это не мир. Это противоположность свободе: депортации, насилие, изнасилование, ограничение человеческих прав. Это нельзя назвать настоящей жизнью.

Вальтонен также подчеркнула, что Украина не должна быть вынуждена отказаться от территорий, в частности Донбасса, который она удерживает более десятилетия, несмотря на постоянные посягательства со стороны РФ.

Относительно санкций против Москвы, дипломат предложила рассмотреть дополнительные тарифные механизмы для отдельных групп российских товаров в координации с США. Она также призвала Европейский Союз укреплять собственный оборонный и сдерживающий потенциал:

"Россия не сложит оружие ни в Украине, ни где-либо еще. И мы должны быть готовыми".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мир еще много лет будет бороться с путинской Россией, - Мерц

россия (97011) Финляндия (1013)
Ребята, вы вторая экономика мира. У одной только Норвегии кубышка 2 триллиона долларов, примерно 100 миллиардов долларов получают только процентов в год. Рашка тратит на всю войну, убивая свою экономику и никогда уже не оправится - 200 миллиардов долларов в год. Вы не можете всей своей массой найти хотя бы 100 миллиардов на оружие. Вы за 4 года не смогли построить толком военных заводов. А во времена 2МВ Великобритания на острове без ресурсов, которая получала все по морю, теряя огромное количество кораблей и моряков - строила огромные корабли, строила тысячи стратегических бомбардировщиков, строила десятки тысяч истребителей. Германия, которая была практически заблокирована от поставок сырья, которую 3 последних года войны бомбили так что от городов одни горы кирпича оставались - имела флот, имела сотни подводных лодок, строила десятки тысяч самолетов и танков, миллионы снарядов и бомб, строила крылатые и баллистические ракеты, построила и массово выпускала первый в мире боевой реактивный самолет. А сейчас вы 30 танков планируете построить до 2028 года. Это ****** и позор.
30.08.2025 13:11 Ответить
Але загроз тривалістю не довшою, ніж вснування утворення під назвою "росія".
30.08.2025 14:21 Ответить
 
 