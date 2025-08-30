Мир еще много лет будет бороться с путинской Россией, - Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что международное сообщество еще долго вынуждено будет противостоять агрессивному режиму Владимира Путина.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Мерц заявил в интервью французскому телеканалу LCI после встречи с президентом Франции Эмануэлем Макроном в Тулоне.
"Мы все надеемся, что однажды мы снова будем хорошими соседями с россиянами. Но, к сожалению, сегодня мы очень, очень далеки от этого. Я бы сказал, что этому путинскому режиму и всему, что является его частью, олигархам, этой клептократии, которая захватила государство, мы должны сказать 'нет'. И бороться против него. Я думаю, что мы еще много лет будем сталкиваться с этим авторитарным режимом", - подчеркнул глава правительства ФРГ.
борцун, скажи, КОГО считали по опросам? да, в сортире мочунствует крепко(ну там геноцид в Чечне и то се, но крутой и крепкий)
а после - КОГО считали, да, потому что бульбу добре копає.
ну тоді йди до Бобирєнка - і там йому теж так поржи, він то соціолог і надав ці дані. саме так і вважав мудрий нарід, а ти не знаю чому ржеш, або з ОПи або орк, що одне й те ж походу. сміхотун, тут не ржати треба!
Якщо "міжнародна спільнота" буде "протистояти" так, як сьогодні - то недовго.
Щоб так сталось треба, щоб всі росіяни стали добрими)
Власне, як колись гітлера.
кажіть прямо: у параші є ядерна зброя і армія вбивць. Захід до усирачки боїться цього. Тому всім Заходом (крім сша) моляться, щоб пітун якомога довше затримався в Україні.
Це вся стратегія і сьогодні і через 20 років.
решта (зброї зовсім трошки, ніяких таурусів, томагавків, ******** літаків) - просто наслідок.