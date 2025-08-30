Мир еще много лет будет бороться с путинской Россией, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что международное сообщество еще долго вынуждено будет противостоять агрессивному режиму Владимира Путина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Мерц заявил в интервью французскому телеканалу LCI после встречи с президентом Франции Эмануэлем Макроном в Тулоне.

"Мы все надеемся, что однажды мы снова будем хорошими соседями с россиянами. Но, к сожалению, сегодня мы очень, очень далеки от этого. Я бы сказал, что этому путинскому режиму и всему, что является его частью, олигархам, этой клептократии, которая захватила государство, мы должны сказать 'нет'. И бороться против него. Я думаю, что мы еще много лет будем сталкиваться с этим авторитарным режимом", - подчеркнул глава правительства ФРГ.

