Мир еще много лет будет бороться с путинской Россией, - Мерц

Мерц об угрозе РФ

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что международное сообщество еще долго вынуждено будет противостоять агрессивному режиму Владимира Путина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Мерц заявил в интервью французскому телеканалу LCI после встречи с президентом Франции Эмануэлем Макроном в Тулоне.

"Мы все надеемся, что однажды мы снова будем хорошими соседями с россиянами. Но, к сожалению, сегодня мы очень, очень далеки от этого. Я бы сказал, что этому путинскому режиму и всему, что является его частью, олигархам, этой клептократии, которая захватила государство, мы должны сказать 'нет'. И бороться против него. Я думаю, что мы еще много лет будем сталкиваться с этим авторитарным режимом", - подчеркнул глава правительства ФРГ.

путин владимир (32095) россия (97011) Фридрих Мерц (226)
Топ комментарии
+6
а кто борется?насмешили....покупают у кацапни всё что можно и продают...борцы блд...
30.08.2025 12:19 Ответить
+6
"...міжнародна спільнота ще довго змушена буде протистояти агресивному режиму..." Джерело: https://censor.net/ua/n3571337

Якщо "міжнародна спільнота" буде "протистояти" так, як сьогодні - то недовго.
30.08.2025 12:19 Ответить
+2
Клоуни, не світ в Україна, світ живе своїм звичним життям.
30.08.2025 12:19 Ответить
30.08.2025 12:19 Ответить
да, точно, ёще былл опрос, украинцы в 2014м самым крутым лидером\политиком мира считали - КОГО?
борцун, скажи, КОГО считали по опросам? да, в сортире мочунствует крепко(ну там геноцид в Чечне и то се, но крутой и крепкий)
а после - КОГО считали, да, потому что бульбу добре копає.
30.08.2025 12:29 Ответить
30.08.2025 12:32 Ответить
тобто я збрехав?
ну тоді йди до Бобирєнка - і там йому теж так поржи, він то соціолог і надав ці дані. саме так і вважав мудрий нарід, а ти не знаю чому ржеш, або з ОПи або орк, що одне й те ж походу. сміхотун, тут не ржати треба!
30.08.2025 12:38 Ответить
ну с такими поставками темпами и желанием то да))))
30.08.2025 12:19 Ответить
Клоуни, не світ в Україна, світ живе своїм звичним життям.
30.08.2025 12:19 Ответить
"...міжнародна спільнота ще довго змушена буде протистояти агресивному режиму..." Джерело: https://censor.net/ua/n3571337

Якщо "міжнародна спільнота" буде "протистояти" так, як сьогодні - то недовго.
30.08.2025 12:19 Ответить
Я,якось,прочитав біографію трампового переговорника по Рашці Уіткоффа,Вітькоффа,чи як його там насправді...Друзі,картина така,що українці як жертовні ягнята лише воюють і гинуть, але у війні яку спровокували яхуди, пропагували яхуди:Кедмі,Соловьев-Шапіро,Сатановскій,Вассерман Медведчук,Ротенберг,Рабіновіч; найбільше гріють руки на війні:всі названі + Бєня,Піня,Суркіси,Вітькофф,Ротенберги,Вексельберги.брати Міндічі,брати Шефіри,брати Наполеон та Йермак і всяка дрібна яхудошушера типу Резнікова,Василевской-Смаглюк тощо; безпосередньо окучують наші ТОТ: Табачнік,Сальдо тощо. І що цікаво,вони ж між собою ведуть і перемовини про припинення війни!!!!
30.08.2025 12:22 Ответить
І що??? Нам своє робити - захищати наш народ і землю від орди. Вибору не маємо. Твої натяки - тільки для інформації, щоб уже по війні зробити організаційні і політичні висновки.
30.08.2025 12:26 Ответить
Головне не перегнути палку і не дозахищатися до того моменту, щоб не перетворити захист в самознищення
30.08.2025 12:41 Ответить
як знищення кацапів можна перетворити на самознищення? а ну розкажи!
показать весь комментарий
Надайте далекобійні ракети, і Україна скоротить цей термін до пів року.
показать весь комментарий
Так в німців немає далекобійної зброї зовсім. Є всього навсього кількасот оперативно тактичних Таурусів до 500 км, вистріливши навіть всі до єдиного - то це практично не буде замітно в масштабах цієї війни
показать весь комментарий
Тверезий погляд - рашка швидко не здується - як би нам не хотілось
показать весь комментарий
борцуни,навіть санкції накласти не можуть,бо власні інтереси важливіші,цинічні брехуни та заробітчани на відкатах,зброї,крові та смертях!!!!
показать весь комментарий
Пишуть у Львові вбили Андрія Парубія
30.08.2025 12:29 Ответить
Посилання???
показать весь комментарий
Труха Львів наприклад у телеграмі
показать весь комментарий
Так, інфа уже на усіх сайтах. Вічна і світла пам"ять патріоту і державному діячеві.
показать весь комментарий
Візьміть Україну в НАТО і путін одразу зупиниться. І не треба з ним буде боротися.
показать весь комментарий
в НАТО "бере" США
показать весь комментарий
ви соплі жуєте а не боритесь імпотенти
показать весь комментарий
Як же ж їм важко - аж сльоза навертається.
показать весь комментарий
Навіть Німеччина довго боротись не буде. Чому ?Та тому що виберете собі якогось Шредера або фрау Меркель. На тому вся "боротьба" і закінчиться.
показать весь комментарий
Комплімент - каже що України вистачить ще на багато років.
показать весь комментарий
"... одного дня ми знову будемо добрими сусідами з росіянами"
Щоб так сталось треба, щоб всі росіяни стали добрими)
показать весь комментарий
А добрий кацап - мертвий кацап. Нічого особистого, тільки історичний досвід людства.
показать весь комментарий
Парубія замочили у Львові..
показать весь комментарий
Так, тому що це не боротьба з оркостаном на глиняних ногах!!!! Його б давно розвалила Україна, якби була воля!!! світова. Це боротьба ДОБРА і ЗЛА!!! Через те вона надовго!! А жалюгідні і віроломні андрофаги тільки м`ясо в цій мясорубці. Не дарма на протязі віків Америка спасає їх в прямому розумінні, не даючи зникнути. У кого є мізки тому все видно і те як нам зброю давали, і те які політичні рішення приймали "захисники" демократії і справедливості ні т.д і т.п.
показать весь комментарий
Ну як, боротиметься - Україна сидітиме під російськими обстрілами, а світ буде дудлити пивко і розмірковувати про справедливий мир з позиції сили.
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Найсмішніше те, що цього кацапського вурдулака Захід і викохав. Всі ці шМеркелі...

Власне, як колись гітлера.
показать весь комментарий
А можливо було зараз добити ,але ....
показать весь комментарий
гітлера теж не санкції зупинили
показать весь комментарий
заїпав цинізм Заходу.

кажіть прямо: у параші є ядерна зброя і армія вбивць. Захід до усирачки боїться цього. Тому всім Заходом (крім сша) моляться, щоб пітун якомога довше затримався в Україні.

Це вся стратегія і сьогодні і через 20 років.

решта (зброї зовсім трошки, ніяких таурусів, томагавків, ******** літаків) - просто наслідок.
показать весь комментарий
