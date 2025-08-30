Дипломатия с Путиным только провоцирует новую агрессию, - Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не видит смысла в звонках российскому диктатору Владимиру Путину, ведь каждая попытка дипломатии только приводит к новым ударам по мирному населению.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Мерц заявил в интервью французскому телеканалу LCI, отвечая на вопрос имеет ли он номер телефона Путина.
"Я мог бы позвонить Путину в любое время, если бы захотел. На самом деле я бы так и сделал, если бы надеялся сдвинуть ситуацию в правильном направлении таким звонком. Но сегодня все дипломатические усилия, которые мы делали каждый раз только провоцировали еще большую агрессию против гражданского населения. Поэтому мы говорим меньше", - отметил Мерц.
"Український журналіст Віталій Портников впевнений, що Путін остаточно ухвалив рішення про повномасштабне вторгнення до України саме після Нормандського саміту 2019 року.
Російсько-український конфлікт не мав дипломатичного вирішення від моменту анексії Криму, а ключовою датою, яка остаточно переконала Кремль у необхідності повномасштабної війни проти України, став Нормандський саміт 2019 року." (https://tsn.ua/ato/koly-putin-vyrishyv-napasty-na-********-portnykov-nazvav-tochku-nepovernennia-2868194.html)
💬Європейські лідери позавчора опублікували шквал постів у соцмережах, розрахованих на Дональда Трампа. Вони вказали, що сотні ракет і безпілотників, випущених по цивільним об'єктам, є доказом того, що путін не зацікавлений у мирі.
💬Союзники намагалися використати напад, щоб зробити Трампа більш рішучим, однак їм це не вдалося.
💬Трамп не відреагував на обстріл Києва будь-яким коментарем, а його прес секретарка Керолайн Левітт натякнула, що це була зрозуміла відповідь Москви на українські удари по російським НПЗ.
💬Поведінка Трампа все більше змушує європейців думати, що від президента США не варто очікувати будь-якої реальної відповіді путіну, окрім слів, підсумовує Politico.
Хай припинять витрачати сили та час на будь які контакти з красновим і пуловим!!
Коротко і ясно. Мабуть щось таки в лісі здохло...