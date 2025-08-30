РУС
Дипломатия с Путиным только провоцирует новую агрессию, - Мерц

Мерц о телефонных звонках Путину

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не видит смысла в звонках российскому диктатору Владимиру Путину, ведь каждая попытка дипломатии только приводит к новым ударам по мирному населению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Мерц заявил в интервью французскому телеканалу LCI, отвечая на вопрос имеет ли он номер телефона Путина.

"Я мог бы позвонить Путину в любое время, если бы захотел. На самом деле я бы так и сделал, если бы надеялся сдвинуть ситуацию в правильном направлении таким звонком. Но сегодня все дипломатические усилия, которые мы делали каждый раз только провоцировали еще большую агрессию против гражданского населения. Поэтому мы говорим меньше", - отметил Мерц.

+9
Пан має рацію !
30.08.2025 09:41 Ответить
+9
"Треба не розмовляти з ×уйлом, як куколд Трамп, а пNздити його усіма підручними засобами", - канцлер Мерц. (С)
30.08.2025 09:43 Ответить
+4
просто трамп хоче залоскотати дупу путіну до смерті, в нього язик огого
30.08.2025 09:43 Ответить
30.08.2025 09:41 Ответить
"Треба не розмовляти з ×уйлом, як куколд Трамп, а пNздити його усіма підручними засобами", - канцлер Мерц. (С)
30.08.2025 09:43 Ответить
Дипломатія закінчилась в 2014 р
30.08.2025 09:43 Ответить
Ні, пане Валентине, дипломатія закінчилася у 2015 році, коли розумний президент Порошенко разом із канцлом Німеччини, президентом Франції і ОБСЕ підписали "мінські ломовленості" і українці 95% жили мирно, розвивалися та процвітали. До речі підписали "мінські" з тією ж "2-ю армією" світу, фактично не маючи своєї армівї і тим більше озброєння, бо до кінця 2018 року у світі було ембарго на поставку зброї і технологій Україні.
30.08.2025 10:01 Ответить
Портніков сказав в 2014 - коли Захід проковтнув Крим
30.08.2025 10:08 Ответить
Для маніпулятора Валентин Коваль #587289 , який старанно замовчує про потужну дипломатію Зеленського

"Український журналіст Віталій Портников впевнений, що Путін остаточно ухвалив рішення про повномасштабне вторгнення до України саме після Нормандського саміту 2019 року.
Російсько-український конфлікт не мав дипломатичного вирішення від моменту анексії Криму, а ключовою датою, яка остаточно переконала Кремль у необхідності повномасштабної війни проти України, став Нормандський саміт 2019 року." (https://tsn.ua/ato/koly-putin-vyrishyv-napasty-na-********-portnykov-nazvav-tochku-nepovernennia-2868194.html)
30.08.2025 10:21 Ответить
Так, підтримую. Кацапи чекали, коли простой мальчік від наріду розмінує Чонгар і акваторію Азовського моря, відведе наші війська із укриттів, знищить ракетну програму, скоротить на 40 тисяч армію, познімає клістрони та почне садити бойових генералів.
30.08.2025 10:30 Ответить
Вбивця з імперськими замашками напав би по любому - Грузія в чому провинилась? - шо він відрізав від неї 20% території
30.08.2025 11:51 Ответить
Простому люду все давно зрозуміло,а ось великим політикам все якось ілюзорно(((
30.08.2025 09:43 Ответить
!!!!
30.08.2025 09:46 Ответить
Я думаю все они понимают, а их "непонимание" на публику по большей части объясняется личными интересами их стран, их планами которых они придерживаются, и политикой
30.08.2025 09:50 Ответить
просто трамп хоче залоскотати дупу путіну до смерті, в нього язик огого
30.08.2025 09:43 Ответить
Шольц, харош пистіти!! Справи потрібні! Рішучі!!!
30.08.2025 09:44 Ответить
Мерц має рацію! - і 500 Шторм Шедл - чимось поступиться?
30.08.2025 09:45 Ответить
А конченого трампона разом з його сворою дебілів та покидьків все влаштовує.
30.08.2025 09:46 Ответить
Дипломатія з Путіним лише провокує нову агресію, - Мерц....саме це відбувається завдяки "дипломатії американського куйла з нумером два"трамбона"
30.08.2025 09:46 Ответить
Последние дни Мерц просто образец адекватности и при этом краток, но Таурсы все равно не даст... ладно, Германия все равно больше всего помогает Украине среди стран ЕС
30.08.2025 09:48 Ответить
Начинаю сомневаться что эти Тарусы вообще существуют, если их даже Мерц не дает. Век ракет самый недолгий.
30.08.2025 09:59 Ответить
Этот мощный старик напоминает Кису Воробьянинова.
30.08.2025 09:48 Ответить
То потрібно Європі піднімати свою сраку і іти воювати, а то українські герої вже закінчуються і скоро Європа стане регіоном сросії
30.08.2025 09:55 Ответить
Це розуміє Мерц ,але на жаль не хоче розуміти "найвеличніший", який хоче понад усе сподобатись Трампу а не захищаи національні інтереси ,про що можна домовитись з терористом убивцею сотень тисяч українців який не змінив своїх планів про знищення України і її народу ?
30.08.2025 09:56 Ответить
Якщо закінчиця війна в Україні,кацап піде на прибалтику
30.08.2025 10:13 Ответить
адже кожна спроба дипломатії лише призводить до нових ударів по мирному населенню - Не кожна спроба дипломатії призводить до цього, а відсутність симетричної силової відповіді на ці удари. А відповідь така буде, якщо дасте ракет багато і дозволите бити ними куди завгодно.
30.08.2025 10:15 Ответить
https://t.me/taraspovidomlyae/85012 Союзникам не вдалося переконати Трампа жорстко відреагувати на обстріл Києва в ніч на 28 серпня, - зазначає https://www.politico.com/news/2025/08/28/trump-shrugs-off-russias-assault-on-kyiv-and-europes-outrage-00534585 Politico

💬Європейські лідери позавчора опублікували шквал постів у соцмережах, розрахованих на Дональда Трампа. Вони вказали, що сотні ракет і безпілотників, випущених по цивільним об'єктам, є доказом того, що путін не зацікавлений у мирі.

💬Союзники намагалися використати напад, щоб зробити Трампа більш рішучим, однак їм це не вдалося.

💬Трамп не відреагував на обстріл Києва будь-яким коментарем, а його прес секретарка Керолайн Левітт натякнула, що це була зрозуміла відповідь Москви на українські удари по російським НПЗ.

💬Поведінка Трампа все більше змушує європейців думати, що від президента США не варто очікувати будь-якої реальної відповіді путіну, окрім слів, підсумовує Politico.
30.08.2025 10:58 Ответить
Взагалі не варто!!
Хай припинять витрачати сили та час на будь які контакти з красновим і пуловим!!
30.08.2025 11:06 Ответить
Давно їм кажуть !! Забийте взагалі на голоса з боку болотяних !! І Краснова теж !!
30.08.2025 11:04 Ответить
Нарешті я це почув від європейського лідера!!!
Коротко і ясно. Мабуть щось таки в лісі здохло...
30.08.2025 11:22 Ответить
Путінська ганчірка Меркель ,добре спить? Сволото
30.08.2025 11:30 Ответить
 
 