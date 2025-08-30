Дипломатия с Путиным только провоцирует новую агрессию, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не видит смысла в звонках российскому диктатору Владимиру Путину, ведь каждая попытка дипломатии только приводит к новым ударам по мирному населению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Мерц заявил в интервью французскому телеканалу LCI, отвечая на вопрос имеет ли он номер телефона Путина.

"Я мог бы позвонить Путину в любое время, если бы захотел. На самом деле я бы так и сделал, если бы надеялся сдвинуть ситуацию в правильном направлении таким звонком. Но сегодня все дипломатические усилия, которые мы делали каждый раз только провоцировали еще большую агрессию против гражданского населения. Поэтому мы говорим меньше", - отметил Мерц.

