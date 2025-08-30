1 230 33
Дипломатія з Путіним лише провокує нову агресію, - Мерц
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що не бачить сенсу у дзвінках російському диктатору Володимиру Путіну, адже кожна спроба дипломатії лише призводить до нових ударів по мирному населенню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Мерц заявив в інтервʼю французькому телеканалу LCI, відповідаючи на питання чи має він номер телефона Путіна
"Я міг би зателефонувати Путіну в будь-який час, якби захотів. Насправді я б так і зробив, якби мав надію спромогтися зрушити ситуацію в правильному напрямку таким дзвінком. Але сьогодні всі дипломатичні зусилля, які ми робили щоразу лише провокувало ще більшу агресію проти цивільного населення. Тому ми говоримо менше", - зазначив Мерц.
