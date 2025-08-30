УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11811 відвідувач онлайн
Новини Переговори з Путіним
1 230 33

Дипломатія з Путіним лише провокує нову агресію, - Мерц

Мерц про телефонні дзвінки Путіну

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що не бачить сенсу у дзвінках російському диктатору Володимиру Путіну, адже кожна спроба дипломатії лише призводить до нових ударів по мирному населенню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Мерц заявив в інтервʼю французькому телеканалу LCI, відповідаючи на питання чи має він номер телефона Путіна

"Я міг би зателефонувати Путіну в будь-який час, якби захотів. Насправді я б так і зробив, якби мав надію спромогтися зрушити ситуацію в правильному напрямку таким дзвінком. Але сьогодні всі дипломатичні зусилля, які ми робили щоразу лише провокувало ще більшу агресію проти цивільного населення. Тому ми говоримо менше",  - зазначив Мерц.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін не готовий до зустрічі із Зеленським ні зараз, ні в майбутньому, - CNN

Автор: 

путін володимир (24705) Мерц Фрідріх (228)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Пан має рацію !
показати весь коментар
30.08.2025 09:41 Відповісти
+12
"Треба не розмовляти з ×уйлом, як куколд Трамп, а пNздити його усіма підручними засобами", - канцлер Мерц. (С)
показати весь коментар
30.08.2025 09:43 Відповісти
+6
просто трамп хоче залоскотати дупу путіну до смерті, в нього язик огого
показати весь коментар
30.08.2025 09:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пан має рацію !
показати весь коментар
30.08.2025 09:41 Відповісти
"Треба не розмовляти з ×уйлом, як куколд Трамп, а пNздити його усіма підручними засобами", - канцлер Мерц. (С)
показати весь коментар
30.08.2025 09:43 Відповісти
Дипломатія закінчилась в 2014 р
показати весь коментар
30.08.2025 09:43 Відповісти
Ні, пане Валентине, дипломатія закінчилася у 2015 році, коли розумний президент Порошенко разом із канцлом Німеччини, президентом Франції і ОБСЕ підписали "мінські ломовленості" і українці 95% жили мирно, розвивалися та процвітали. До речі підписали "мінські" з тією ж "2-ю армією" світу, фактично не маючи своєї армівї і тим більше озброєння, бо до кінця 2018 року у світі було ембарго на поставку зброї і технологій Україні.
показати весь коментар
30.08.2025 10:01 Відповісти
Портніков сказав в 2014 - коли Захід проковтнув Крим
показати весь коментар
30.08.2025 10:08 Відповісти
Для маніпулятора Валентин Коваль #587289 , який старанно замовчує про потужну дипломатію Зеленського

"Український журналіст Віталій Портников впевнений, що Путін остаточно ухвалив рішення про повномасштабне вторгнення до України саме після Нормандського саміту 2019 року.
Російсько-український конфлікт не мав дипломатичного вирішення від моменту анексії Криму, а ключовою датою, яка остаточно переконала Кремль у необхідності повномасштабної війни проти України, став Нормандський саміт 2019 року." (https://tsn.ua/ato/koly-putin-vyrishyv-napasty-na-********-portnykov-nazvav-tochku-nepovernennia-2868194.html)
показати весь коментар
30.08.2025 10:21 Відповісти
Так, підтримую. Кацапи чекали, коли простой мальчік від наріду розмінує Чонгар і акваторію Азовського моря, відведе наші війська із укриттів, знищить ракетну програму, скоротить на 40 тисяч армію, познімає клістрони та почне садити бойових генералів.
показати весь коментар
30.08.2025 10:30 Відповісти
Вбивця з імперськими замашками напав би по любому - Грузія в чому провинилась? - шо він відрізав від неї 20% території
показати весь коментар
30.08.2025 11:51 Відповісти
Вам вказали на відверті маніпуляції у цитатах, але Ви знову продовжуєте своє. Тепер вже - "а не важливо, Зеленський чи ні, все одно...." Але ж для Вас було особливо важливо натякнути про 2014 рік - початок президентства Порошенка. Однак даремно намагалися, (ще раз цитую Портнікова: "конфлікт не мав дипломатичного вирішення від моменту анексії Криму"), але це сталося до призначення Порошенка президентом. А щодо його дипломатії, яку Ви поховали "з 2014року", то коментатор Поділля16 Вам просто і зрозуміло розповів про її деякі результати - 30.08.2025 10:01.
Ну і якщо, цитую Вас, "напав би по любому", то чому ж Зеленський не готувався до відбиття нападу, а робив усе, що б воно відбулося ?
показати весь коментар
30.08.2025 13:08 Відповісти
Тому шо Зеля випадковий пасажир
показати весь коментар
30.08.2025 13:18 Відповісти
тоді навіщо голосувати за випадкових?
показати весь коментар
30.08.2025 13:36 Відповісти
Простому люду все давно зрозуміло,а ось великим політикам все якось ілюзорно(((
показати весь коментар
30.08.2025 09:43 Відповісти
!!!!
показати весь коментар
30.08.2025 09:46 Відповісти
Я думаю все они понимают, а их "непонимание" на публику по большей части объясняется личными интересами их стран, их планами которых они придерживаются, и политикой
показати весь коментар
30.08.2025 09:50 Відповісти
просто трамп хоче залоскотати дупу путіну до смерті, в нього язик огого
показати весь коментар
30.08.2025 09:43 Відповісти
Шольц, харош пистіти!! Справи потрібні! Рішучі!!!
показати весь коментар
30.08.2025 09:44 Відповісти
Мерц має рацію! - і 500 Шторм Шедл - чимось поступиться?
показати весь коментар
30.08.2025 09:45 Відповісти
А конченого трампона разом з його сворою дебілів та покидьків все влаштовує.
показати весь коментар
30.08.2025 09:46 Відповісти
Дипломатія з Путіним лише провокує нову агресію, - Мерц....саме це відбувається завдяки "дипломатії американського куйла з нумером два"трамбона"
показати весь коментар
30.08.2025 09:46 Відповісти
Последние дни Мерц просто образец адекватности и при этом краток, но Таурсы все равно не даст... ладно, Германия все равно больше всего помогает Украине среди стран ЕС
показати весь коментар
30.08.2025 09:48 Відповісти
Начинаю сомневаться что эти Тарусы вообще существуют, если их даже Мерц не дает. Век ракет самый недолгий.
показати весь коментар
30.08.2025 09:59 Відповісти
Этот мощный старик напоминает Кису Воробьянинова.
показати весь коментар
30.08.2025 09:48 Відповісти
То потрібно Європі піднімати свою сраку і іти воювати, а то українські герої вже закінчуються і скоро Європа стане регіоном сросії
показати весь коментар
30.08.2025 09:55 Відповісти
Це розуміє Мерц ,але на жаль не хоче розуміти "найвеличніший", який хоче понад усе сподобатись Трампу а не захищаи національні інтереси ,про що можна домовитись з терористом убивцею сотень тисяч українців який не змінив своїх планів про знищення України і її народу ?
показати весь коментар
30.08.2025 09:56 Відповісти
Якщо закінчиця війна в Україні,кацап піде на прибалтику
показати весь коментар
30.08.2025 10:13 Відповісти
адже кожна спроба дипломатії лише призводить до нових ударів по мирному населенню - Не кожна спроба дипломатії призводить до цього, а відсутність симетричної силової відповіді на ці удари. А відповідь така буде, якщо дасте ракет багато і дозволите бити ними куди завгодно.
показати весь коментар
30.08.2025 10:15 Відповісти
https://t.me/taraspovidomlyae/85012 Союзникам не вдалося переконати Трампа жорстко відреагувати на обстріл Києва в ніч на 28 серпня, - зазначає https://www.politico.com/news/2025/08/28/trump-shrugs-off-russias-assault-on-kyiv-and-europes-outrage-00534585 Politico

💬Європейські лідери позавчора опублікували шквал постів у соцмережах, розрахованих на Дональда Трампа. Вони вказали, що сотні ракет і безпілотників, випущених по цивільним об'єктам, є доказом того, що путін не зацікавлений у мирі.

💬Союзники намагалися використати напад, щоб зробити Трампа більш рішучим, однак їм це не вдалося.

💬Трамп не відреагував на обстріл Києва будь-яким коментарем, а його прес секретарка Керолайн Левітт натякнула, що це була зрозуміла відповідь Москви на українські удари по російським НПЗ.

💬Поведінка Трампа все більше змушує європейців думати, що від президента США не варто очікувати будь-якої реальної відповіді путіну, окрім слів, підсумовує Politico.
показати весь коментар
30.08.2025 10:58 Відповісти
Взагалі не варто!!
Хай припинять витрачати сили та час на будь які контакти з красновим і пуловим!!
показати весь коментар
30.08.2025 11:06 Відповісти
Давно їм кажуть !! Забийте взагалі на голоса з боку болотяних !! І Краснова теж !!
показати весь коментар
30.08.2025 11:04 Відповісти
Нарешті я це почув від європейського лідера!!!
Коротко і ясно. Мабуть щось таки в лісі здохло...
показати весь коментар
30.08.2025 11:22 Відповісти
Путінська ганчірка Меркель ,добре спить? Сволото
показати весь коментар
30.08.2025 11:30 Відповісти
 
 