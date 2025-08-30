Світ ще багато років боротиметься з путінською Росією, - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що міжнародна спільнота ще довго змушена буде протистояти агресивному режиму Володимира Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Мерц заявив в інтервʼю французькому телеканалу LCI після зустрічі з президентом Франції Емануелем Макроном у Тулоні.

"Ми всі сподіваємося, що одного дня ми знову будемо добрими сусідами з росіянами. Але, на жаль, сьогодні ми дуже, дуже далекі від цього. Я б сказав, що цьому путінському режиму і всьому, що є його частиною, олігархам, цій клептократії, яка захопила державу, ми повинні сказати 'ні'. І боротися проти нього. Я думаю, що ми ще багато років будемо стикатися з цим авторитарним режимом", - наголосив глава уряду ФРН.

