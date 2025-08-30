Світ ще багато років боротиметься з путінською Росією, - Мерц
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що міжнародна спільнота ще довго змушена буде протистояти агресивному режиму Володимира Путіна.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Мерц заявив в інтервʼю французькому телеканалу LCI після зустрічі з президентом Франції Емануелем Макроном у Тулоні.
"Ми всі сподіваємося, що одного дня ми знову будемо добрими сусідами з росіянами. Але, на жаль, сьогодні ми дуже, дуже далекі від цього. Я б сказав, що цьому путінському режиму і всьому, що є його частиною, олігархам, цій клептократії, яка захопила державу, ми повинні сказати 'ні'. І боротися проти нього. Я думаю, що ми ще багато років будемо стикатися з цим авторитарним режимом", - наголосив глава уряду ФРН.
Топ коментарі
+6 ПРОСТО Я #478954
показати весь коментар30.08.2025 12:19 Відповісти Посилання
+5 Pan Kotskyi
показати весь коментар30.08.2025 12:19 Відповісти Посилання
+2 Jim Hawkins #551630
показати весь коментар30.08.2025 12:29 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
борцун, скажи, КОГО считали по опросам? да, в сортире мочунствует крепко(ну там геноцид в Чечне и то се, но крутой и крепкий)
а после - КОГО считали, да, потому что бульбу добре копає.
ну тоді йди до Бобирєнка - і там йому теж так поржи, він то соціолог і надав ці дані. саме так і вважав мудрий нарід, а ти не знаю чому ржеш, або з ОПи або орк, що одне й те ж походу. сміхотун, тут не ржати треба!
Якщо "міжнародна спільнота" буде "протистояти" так, як сьогодні - то недовго.
Щоб так сталось треба, щоб всі росіяни стали добрими)
Власне, як колись гітлера.