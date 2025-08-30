УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11811 відвідувач онлайн
Новини Загроза агресії РФ для Європи
1 317 33

Світ ще багато років боротиметься з путінською Росією, - Мерц

Мерц про загрозу РФ

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що міжнародна спільнота ще довго змушена буде протистояти агресивному режиму Володимира Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Мерц заявив в інтервʼю французькому телеканалу LCI після зустрічі з президентом Франції Емануелем Макроном у Тулоні.

"Ми всі сподіваємося, що одного дня ми знову будемо добрими сусідами з росіянами. Але, на жаль, сьогодні ми дуже, дуже далекі від цього. Я б сказав, що цьому путінському режиму і всьому, що є його частиною, олігархам, цій клептократії, яка захопила державу, ми повинні сказати 'ні'. І боротися проти нього. Я думаю, що ми ще багато років будемо стикатися з цим авторитарним режимом", - наголосив глава уряду ФРН.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дипломатія з Путіним лише провокує нову агресію, - Мерц

Автор: 

путін володимир (24705) росія (67429) Мерц Фрідріх (228)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
а кто борется?насмешили....покупают у кацапни всё что можно и продают...борцы блд...
показати весь коментар
30.08.2025 12:19 Відповісти
+5
"...міжнародна спільнота ще довго змушена буде протистояти агресивному режиму..." Джерело: https://censor.net/ua/n3571337

Якщо "міжнародна спільнота" буде "протистояти" так, як сьогодні - то недовго.
показати весь коментар
30.08.2025 12:19 Відповісти
+2
Пишуть у Львові вбили Андрія Парубія
показати весь коментар
30.08.2025 12:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а кто борется?насмешили....покупают у кацапни всё что можно и продают...борцы блд...
показати весь коментар
30.08.2025 12:19 Відповісти
да, точно, ёще былл опрос, украинцы в 2014м самым крутым лидером\политиком мира считали - КОГО?
борцун, скажи, КОГО считали по опросам? да, в сортире мочунствует крепко(ну там геноцид в Чечне и то се, но крутой и крепкий)
а после - КОГО считали, да, потому что бульбу добре копає.
показати весь коментар
30.08.2025 12:29 Відповісти
показати весь коментар
30.08.2025 12:32 Відповісти
тобто я збрехав?
ну тоді йди до Бобирєнка - і там йому теж так поржи, він то соціолог і надав ці дані. саме так і вважав мудрий нарід, а ти не знаю чому ржеш, або з ОПи або орк, що одне й те ж походу. сміхотун, тут не ржати треба!
показати весь коментар
30.08.2025 12:38 Відповісти
ну с такими поставками темпами и желанием то да))))
показати весь коментар
30.08.2025 12:19 Відповісти
Клоуни, не світ в Україна, світ живе своїм звичним життям.
показати весь коментар
30.08.2025 12:19 Відповісти
"...міжнародна спільнота ще довго змушена буде протистояти агресивному режиму..." Джерело: https://censor.net/ua/n3571337

Якщо "міжнародна спільнота" буде "протистояти" так, як сьогодні - то недовго.
показати весь коментар
30.08.2025 12:19 Відповісти
Я,якось,прочитав біографію трампового переговорника по Рашці Уіткоффа,Вітькоффа,чи як його там насправді...Друзі,картина така,що українці як жертовні ягнята лише воюють і гинуть, але у війні яку спровокували яхуди, пропагували яхуди:Кедмі,Соловьев-Шапіро,Сатановскій,Вассерман Медведчук,Ротенберг,Рабіновіч; найбільше гріють руки на війні:всі названі + Бєня,Піня,Суркіси,Вітькофф,Ротенберги,Вексельберги.брати Міндічі,брати Шефіри,брати Наполеон та Йермак і всяка дрібна яхудошушера типу Резнікова,Василевской-Смаглюк тощо; безпосередньо окучують наші ТОТ: Табачнік,Сальдо тощо. І що цікаво,вони ж між собою ведуть і перемовини про припинення війни!!!!
показати весь коментар
30.08.2025 12:22 Відповісти
І що??? Нам своє робити - захищати наш народ і землю від орди. Вибору не маємо. Твої натяки - тільки для інформації, щоб уже по війні зробити організаційні і політичні висновки.
показати весь коментар
30.08.2025 12:26 Відповісти
Головне не перегнути палку і не дозахищатися до того моменту, щоб не перетворити захист в самознищення
показати весь коментар
30.08.2025 12:41 Відповісти
як знищення кацапів можна перетворити на самознищення? а ну розкажи!
показати весь коментар
30.08.2025 13:09 Відповісти
Надайте далекобійні ракети, і Україна скоротить цей термін до пів року.
показати весь коментар
30.08.2025 12:23 Відповісти
Так в німців немає далекобійної зброї зовсім. Є всього навсього кількасот оперативно тактичних Таурусів до 500 км, вистріливши навіть всі до єдиного - то це практично не буде замітно в масштабах цієї війни
показати весь коментар
30.08.2025 12:39 Відповісти
Тверезий погляд - рашка швидко не здується - як би нам не хотілось
показати весь коментар
30.08.2025 12:24 Відповісти
борцуни,навіть санкції накласти не можуть,бо власні інтереси важливіші,цинічні брехуни та заробітчани на відкатах,зброї,крові та смертях!!!!
показати весь коментар
30.08.2025 12:25 Відповісти
Пишуть у Львові вбили Андрія Парубія
показати весь коментар
30.08.2025 12:29 Відповісти
Посилання???
показати весь коментар
30.08.2025 12:31 Відповісти
Труха Львів наприклад у телеграмі
показати весь коментар
30.08.2025 12:32 Відповісти
Так, інфа уже на усіх сайтах. Вічна і світла пам"ять патріоту і державному діячеві.
показати весь коментар
30.08.2025 12:49 Відповісти
Візьміть Україну в НАТО і путін одразу зупиниться. І не треба з ним буде боротися.
показати весь коментар
30.08.2025 12:30 Відповісти
в НАТО "бере" США
показати весь коментар
30.08.2025 13:16 Відповісти
ви соплі жуєте а не боритесь імпотенти
показати весь коментар
30.08.2025 12:34 Відповісти
Як же ж їм важко - аж сльоза навертається.
показати весь коментар
30.08.2025 12:34 Відповісти
Навіть Німеччина довго боротись не буде. Чому ?Та тому що виберете собі якогось Шредера або фрау Меркель. На тому вся "боротьба" і закінчиться.
показати весь коментар
30.08.2025 12:35 Відповісти
Комплімент - каже що України вистачить ще на багато років.
показати весь коментар
30.08.2025 12:39 Відповісти
"... одного дня ми знову будемо добрими сусідами з росіянами"
Щоб так сталось треба, щоб всі росіяни стали добрими)
показати весь коментар
30.08.2025 12:41 Відповісти
А добрий кацап - мертвий кацап. Нічого особистого, тільки історичний досвід людства.
показати весь коментар
30.08.2025 12:51 Відповісти
Парубія замочили у Львові..
показати весь коментар
30.08.2025 12:46 Відповісти
Так, тому що це не боротьба з оркостаном на глиняних ногах!!!! Його б давно розвалила Україна, якби була воля!!! світова. Це боротьба ДОБРА і ЗЛА!!! Через те вона надовго!! А жалюгідні і віроломні андрофаги тільки м`ясо в цій мясорубці. Не дарма на протязі віків Америка спасає їх в прямому розумінні, не даючи зникнути. У кого є мізки тому все видно і те як нам зброю давали, і те які політичні рішення приймали "захисники" демократії і справедливості ні т.д і т.п.
показати весь коментар
30.08.2025 12:48 Відповісти
Ну як, боротиметься - Україна сидітиме під російськими обстрілами, а світ буде дудлити пивко і розмірковувати про справедливий мир з позиції сили.
показати весь коментар
30.08.2025 12:55 Відповісти
показати весь коментар
30.08.2025 13:22 Відповісти
Найсмішніше те, що цього кацапського вурдулака Захід і викохав. Всі ці шМеркелі...

Власне, як колись гітлера.
показати весь коментар
30.08.2025 13:34 Відповісти
 
 