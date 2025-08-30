УКР
Росія становить довготривалу загрозу для всього ЄС, - глава МЗС Фінляндії Вальтонен

Москва становить довгострокову стратегічну загрозу для Євросоюзу, тому дипломатичних зусиль недостатньо - потрібні сильніший політичний та економічний тиск.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це  перед початком неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Копенгагені заявила очільниця МЗС Фінляндії Еліна Вальтонен.

"Світ, що цінує свободу, має зосередитися не на тимчасовому знятті болю, а на справжньому лікуванні хвороби. Росія, на жаль, залишатиметься довгостроковою стратегічною загрозою не лише для України, а й для решти з нас. Тому ми повинні мобілізувати сили та тиснути на Москву, щоб вона припинила вбивства. У цьому ми цілком підтримуємо порядок денний Дональда Трампа", – зазначила Вальтонен.

"Це вони розпочали війну. І ми повинні переконатися, що подібне більше ніколи не повториться", наголосила глава МЗС Фінляндії та підкреслила, що виняткову відповідальність за війну несе саме Росія:

За словами міністерки, мир не може означати "поступки будь-якою ціною". Та зазначила,  що життя під окупацією – це не мир. Це протилежність свободі: депортації, насильство, зґвалтування, обмеження людських прав. Це не можна назвати справжнім життям.

Вальтонен також наголосила, що Україна не повинна бути змушена відмовитися від територій, зокрема Донбасу, який вона утримує понад десятиліття, попри постійні зазіхання з боку РФ.

Щодо санкцій проти Москви, дипломатка запропонувала розглянути додаткові тарифні механізми для окремих груп російських товарів у координації зі США. Вона також закликала Європейський Союз зміцнювати власний оборонний та стримувальний потенціал:

"Росія не складе зброю ні в Україні, ні деінде. І ми маємо бути готовими".

росія (67429) Фінляндія (1362)
Ребята, вы вторая экономика мира. У одной только Норвегии кубышка 2 триллиона долларов, примерно 100 миллиардов долларов получают только процентов в год. Рашка тратит на всю войну, убивая свою экономику и никогда уже не оправится - 200 миллиардов долларов в год. Вы не можете всей своей массой найти хотя бы 100 миллиардов на оружие. Вы за 4 года не смогли построить толком военных заводов. А во времена 2МВ Великобритания на острове без ресурсов, которая получала все по морю, теряя огромное количество кораблей и моряков - строила огромные корабли, строила тысячи стратегических бомбардировщиков, строила десятки тысяч истребителей. Германия, которая была практически заблокирована от поставок сырья, которую 3 последних года войны бомбили так что от городов одни горы кирпича оставались - имела флот, имела сотни подводных лодок, строила десятки тысяч самолетов и танков, миллионы снарядов и бомб, строила крылатые и баллистические ракеты, построила и массово выпускала первый в мире боевой реактивный самолет. А сейчас вы 30 танков планируете построить до 2028 года. Это ****** и позор.
