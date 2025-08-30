Росія становить довготривалу загрозу для всього ЄС, - глава МЗС Фінляндії Вальтонен

Москва становить довгострокову стратегічну загрозу для Євросоюзу, тому дипломатичних зусиль недостатньо - потрібні сильніший політичний та економічний тиск.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це перед початком неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Копенгагені заявила очільниця МЗС Фінляндії Еліна Вальтонен.

"Світ, що цінує свободу, має зосередитися не на тимчасовому знятті болю, а на справжньому лікуванні хвороби. Росія, на жаль, залишатиметься довгостроковою стратегічною загрозою не лише для України, а й для решти з нас. Тому ми повинні мобілізувати сили та тиснути на Москву, щоб вона припинила вбивства. У цьому ми цілком підтримуємо порядок денний Дональда Трампа", – зазначила Вальтонен.

"Це вони розпочали війну. І ми повинні переконатися, що подібне більше ніколи не повториться", наголосила глава МЗС Фінляндії та підкреслила, що виняткову відповідальність за війну несе саме Росія:

За словами міністерки, мир не може означати "поступки будь-якою ціною". Та зазначила, що життя під окупацією – це не мир. Це протилежність свободі: депортації, насильство, зґвалтування, обмеження людських прав. Це не можна назвати справжнім життям.

Вальтонен також наголосила, що Україна не повинна бути змушена відмовитися від територій, зокрема Донбасу, який вона утримує понад десятиліття, попри постійні зазіхання з боку РФ.

Щодо санкцій проти Москви, дипломатка запропонувала розглянути додаткові тарифні механізми для окремих груп російських товарів у координації зі США. Вона також закликала Європейський Союз зміцнювати власний оборонний та стримувальний потенціал:

"Росія не складе зброю ні в Україні, ні деінде. І ми маємо бути готовими".

