Никакие уступки, "никакая игра" с Путиным не гарантируют безопасности, - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Европу и весь Запад к жесткой позиции и солидарности в ответ на агрессивную политику России.

Об этом он заявил во время визита на польско-белорусскую границу вместе с президентом Еврокомиссии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.

"Никакие уступки, никакая тонкая игра с российским лидером Владимиром Путиным и агрессивной Россией не ведет к успеху, не гарантирует нашей безопасности", - подчеркнул Туск. Он сравнил ситуацию с борьбой движения "Солидарность" в Польше, призвав ЕС, НАТО и США действовать решительно и совместно.

По его словам, Польша ожидает "очень серьезную" долю в европейских программах укрепления безопасности, в частности SAFE, и претендует на десятки миллиардов евро. Он подчеркнул, что это не просьба, а справедливое распределение ресурсов.

Туск сообщил, что Польша в 2026 году планирует инвестировать 200 млрд злотых в оборону, в частности в армию и оборонную промышленность. Он отметил, что страна добросовестно выполняет свои обязательства и ожидает такого же отношения от всех государств и институтов Европы.

