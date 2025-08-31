РУС
Никакие уступки, "никакая игра" с Путиным не гарантируют безопасности, - Туск

Туск об угрозе РФ для Запада

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Европу и весь Запад к жесткой позиции и солидарности в ответ на агрессивную политику России.

Об этом он заявил во время визита на польско-белорусскую границу вместе с президентом Еврокомиссии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.

"Никакие уступки, никакая тонкая игра с российским лидером Владимиром Путиным и агрессивной Россией не ведет к успеху, не гарантирует нашей безопасности", - подчеркнул Туск. Он сравнил ситуацию с борьбой движения "Солидарность" в Польше, призвав ЕС, НАТО и США действовать решительно и совместно.

По его словам, Польша ожидает "очень серьезную" долю в европейских программах укрепления безопасности, в частности SAFE, и претендует на десятки миллиардов евро. Он подчеркнул, что это не просьба, а справедливое распределение ресурсов.

Туск сообщил, что Польша в 2026 году планирует инвестировать 200 млрд злотых в оборону, в частности в армию и оборонную промышленность. Он отметил, что страна добросовестно выполняет свои обязательства и ожидает такого же отношения от всех государств и институтов Европы.

путин владимир (32101) Туск Дональд (785)
Всі це знають та розуміють.
Але Трамп включив дурника, типу не помічає як його принижує пуйло.
показать весь комментарий
31.08.2025 14:12 Ответить
Навіщо нам Трамп? В нашій Конституції немає президента США, там є парламент, президент і уряд. А гарант нашої безпеки ЗСУ. 73% у 2019 році вибирали не Трампа, а "какую разніцу", "сойдьомся посередінє" і "перестать стрєлять". Допомогло? Чомусь до 2019 року і ЄС і США були на боці України. Можливо щось не так із президентом, який згідно тієї ж Конституції, як глава держави, відіграє ключову роль у міжнародних відносинах, представляючи країну, ведучи переговори та укладаючи міжнародні договори від її імені, а також керуючи зовнішньополітичною діяльністю, що включає реалізацію стратегічного курсу на членство в ЄС та НАТО?
показать весь комментарий
31.08.2025 14:35 Ответить
Кацапи розуміють лише піздюлю у їбало...
показать весь комментарий
31.08.2025 14:12 Ответить
Президенту своєму новообраному скажи. Він там вже власну руку стер об так звану "Волинську трагедію".
показать весь комментарий
31.08.2025 14:14 Ответить
А президент України добре знає історію і щось про Волинську трагедію? Як він можу відстоювати інтереси українців, УПА, коли його дід з ними боровся і мабуть розповідав його батькам, що УПА то вороги?
показать весь комментарий
31.08.2025 14:36 Ответить
Є тільки один реальний варіант гарантії безпеки це наявність ЯЗ, яка гарантуватимете взаємне знищення в разі нападу, не залежно від розміру країни агресора.
показать весь комментарий
31.08.2025 14:28 Ответить
"Ніякі поступки, ніяка тонка гра з російським лідером Володимиром Путіним і агресивною Росією не веде до успіху, не гарантує нашої безпеки", - наголосив Туск. У "смоленській грі"з куйлом,"тусклий" позбувся зразу всіх можливих польських конкурентів і спокійно виграв вибори.
показать весь комментарий
31.08.2025 15:00 Ответить
 
 