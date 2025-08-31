Путин не изменился, за 25 лет он начал четыре войны, - фон дер Ляйен

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркивает необходимость усиления оборонной позиции перед угрозой со стороны РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в соцсети Х.

"Путин не изменился. За последние 25 лет он начал четыре войны. Его можно сдержать только с помощью мощного сдерживания. Мы должны быть точными и быстрыми, усиливая нашу оборонительную позицию", - отметила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никакие уступки, "никакая игра" с Путиным не гарантируют безопасности, - Туск