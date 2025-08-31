Путин не изменился, за 25 лет он начал четыре войны, - фон дер Ляйен
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркивает необходимость усиления оборонной позиции перед угрозой со стороны РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в соцсети Х.
"Путин не изменился. За последние 25 лет он начал четыре войны. Его можно сдержать только с помощью мощного сдерживания. Мы должны быть точными и быстрыми, усиливая нашу оборонительную позицию", - отметила она.
Канал 24 дивитися з 45-22 , ротом поляка-політолуха Кульпи розповідає як Трамп організував картонну революцію молоді щоб їхнє!!! АМЕРИКАНСЬКЕ НАБУ зараз не дало Україні робити Фламінго
Це дуже неподобається росіянам і з російських ферм випустили тролів, що б ті паплюжили Європу.
Ви ж не такі, правда?
Путіна породили 140 мільйонів кацапів.
Все почалося 1169-го року, коли істінно русскій князь Андрєй Боголюбскій "с раскосыми и жадными глазами" напав на Київ. І відтоді русня не давала українцям спокою. Це глобальна війна двох світоглядів і менталітетів. Європейського і азійського.
плєшивій морді і тільки після цього ця істота зміниться
1 .24 канал вночі ( три дні тому ) вкидає "страшний компромат" проти Порошенко з його голосом в котрому булькає явно голосом штучного інтелекту. А на днях вони повихвалятися що вже подають новини голосами популярних ведучих саме штучним інтелектом
- посилання дам нижче.
2. 24 канал Тільки-но прослухала Кульпу- поляка політолога частого гостя ЄРМАКОМАРАФЕТУ - каротнни революція молоді то була провокація Трампа , щоб завадити виготовляти ракети Фламінго та бити ними по рашці. Тому й придумали у ТРАМПА захищати свої НАБУ та САП виставивши проплачену молодь з картонками . Тому зараз НАБУ лохматить контору МІНДІЧА з ФЛАМІНГО ( ну ту де директор архітектор -дизайнер міських бетонних інсталяцій сона бізнесвумен переможця рейтингу ФОРБС ПРи вовці, а володіє заводом Fair Points кіношник котрий ці інсталяції робить фоном для кінозйомок ) Посилання на ці два ефіри 24-го даю нижче.