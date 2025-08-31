РУС
Новости Угроза агрессии рф для Европы
Путин не изменился, за 25 лет он начал четыре войны, - фон дер Ляйен

Фон дер Ляйен о Путине

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркивает необходимость усиления оборонной позиции перед угрозой со стороны РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в соцсети Х.

"Путин не изменился. За последние 25 лет он начал четыре войны. Его можно сдержать только с помощью мощного сдерживания. Мы должны быть точными и быстрыми, усиливая нашу оборонительную позицию", - отметила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никакие уступки, "никакая игра" с Путиным не гарантируют безопасности, - Туск

Фон дер Ляйен о Путине

Автор: 

путин владимир (32101) Урсула фон дер Ляйен (598)
+7
Якби кацапам це не подобалось, то ніяких воєн би не було.
Путіна породили 140 мільйонів кацапів.
показать весь комментарий
31.08.2025 16:38 Ответить
+6
А Європа ці війни профінансувала .
показать весь комментарий
31.08.2025 16:45 Ответить
+6
Справа в тому, що на козлостані з часів совка в пропаганді нічого не змінилось, а навіть ще більше її стало. Як впарювали бидломасі шо вони самє вЯлікіє на планьєтьє з совдеповських часів так і впарюють по сьогоднішній день. Тому і ***** у них воШдь чи сцарь.
показать весь комментарий
31.08.2025 16:45 Ответить
Європа ж помінялась? - шоб путлєр не поліз далі - гарненько допоможе Україні?
показать весь комментарий
31.08.2025 16:27 Ответить
... язиком.
показать весь комментарий
31.08.2025 16:53 Ответить
прошу, почитайте мій допис нижче- це дуже важливо .
показать весь комментарий
31.08.2025 16:58 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=L_aRXw7Dacs&t=2833s

Канал 24 дивитися з 45-22 , ротом поляка-політолуха Кульпи розповідає як Трамп організував картонну революцію молоді щоб їхнє!!! АМЕРИКАНСЬКЕ НАБУ зараз не дало Україні робити Фламінго
показать весь комментарий
31.08.2025 17:01 Ответить
І шо
показать весь комментарий
31.08.2025 17:35 Ответить
чим важливо? ) бабуля, не жени тут хвилю з тими Кульпами і прочими "ікспєрадми".
показать весь комментарий
31.08.2025 17:31 Ответить
Європі дяка велика! Більля 200- мільярдів тільки прямого допомоги, а також міліони біженців яким Європа надала прихисток і домівки.
Це дуже неподобається росіянам і з російських ферм випустили тролів, що б ті паплюжили Європу.
Ви ж не такі, правда?
показать весь комментарий
31.08.2025 17:10 Ответить
Вище прочитайте Мерца - Європа допомагає - 0.1 ВВП Європи йде на допомогу Україні - сильно?
показать весь комментарий
31.08.2025 18:17 Ответить
Справа в тому, що на козлостані з часів совка в пропаганді нічого не змінилось, а навіть ще більше її стало. Як впарювали бидломасі шо вони самє вЯлікіє на планьєтьє з совдеповських часів так і впарюють по сьогоднішній день. Тому і ***** у них воШдь чи сцарь.
показать весь комментарий
31.08.2025 16:45 Ответить
Це не пропаганда, це вже генетика.

Все почалося 1169-го року, коли істінно русскій князь Андрєй Боголюбскій "с раскосыми и жадными глазами" напав на Київ. І відтоді русня не давала українцям спокою. Це глобальна війна двох світоглядів і менталітетів. Європейського і азійського.
показать весь комментарий
31.08.2025 16:54 Ответить
Кацапська морда. Але ж він там не один був, а бідбив ще декілька князів.
показать весь комментарий
31.08.2025 17:05 Ответить
Синочок Юри Долгорукого, внучок Мономаха.
показать весь комментарий
31.08.2025 17:24 Ответить
Рашиські виродки не зупинять терор ,потрібно ліквідувати найкривавішого світового терориста путіна ,на жаль ця паскуда після зустрічі з Трампом відчула свою безкарність,воно живе імперським минулим і диким шовінізмом ,тому тільки знищення варвара може зупинити цю війну ,після чого на росій почнется боротьба за владу і смута.
показать весь комментарий
31.08.2025 16:44 Ответить
А Європа ці війни профінансувала .
показать весь комментарий
31.08.2025 16:45 Ответить
Ну, якщо мається на увазі кацапсячі газ і нафта то так...
показать весь комментарий
31.08.2025 16:46 Ответить
И вы не изменились за 25 лет, все так же накачиваете его баблом.
показать весь комментарий
31.08.2025 16:45 Ответить
Путлера можна зупинити тільки кувалдою по його
плєшивій морді і тільки після цього ця істота зміниться
показать весь комментарий
31.08.2025 16:47 Ответить
Що за чотири війни?
показать весь комментарий
31.08.2025 16:51 Ответить
а тепер про пердвиборчу війну в Україні.
1 .24 канал вночі ( три дні тому ) вкидає "страшний компромат" проти Порошенко з його голосом в котрому булькає явно голосом штучного інтелекту. А на днях вони повихвалятися що вже подають новини голосами популярних ведучих саме штучним інтелектом
- посилання дам нижче.
2. 24 канал Тільки-но прослухала Кульпу- поляка політолога частого гостя ЄРМАКОМАРАФЕТУ - каротнни революція молоді то була провокація Трампа , щоб завадити виготовляти ракети Фламінго та бити ними по рашці. Тому й придумали у ТРАМПА захищати свої НАБУ та САП виставивши проплачену молодь з картонками . Тому зараз НАБУ лохматить контору МІНДІЧА з ФЛАМІНГО ( ну ту де директор архітектор -дизайнер міських бетонних інсталяцій сона бізнесвумен переможця рейтингу ФОРБС ПРи вовці, а володіє заводом Fair Points кіношник котрий ці інсталяції робить фоном для кінозйомок ) Посилання на ці два ефіри 24-го даю нижче.
показать весь комментарий
31.08.2025 16:54 Ответить
Да швидкість у вас прямо скажемо як у черепахи та ще і дуже старої- більше стоїть чим йде.
показать весь комментарий
31.08.2025 16:56 Ответить
Ви ж його і про фінансували . І хто ви тепер КУРВИ
показать весь комментарий
31.08.2025 17:08 Ответить
 
 