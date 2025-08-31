В Китае состоится встреча Путина и Фицо

Во время своей четырехдневной поездки в Китай кремлевский диктатор Владимир Путин встретится с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Об этом пишет Euractiv, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что встреча должна еще больше усилить напряженность между Братиславой и Брюсселем. Фицо является одним из немногих лидеров ЕС, которые поддерживают регулярные контакты с Путиным с момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Помощник Кремля по вопросам внешней политики Юрий Ушаков заявил журналистам, что встреча между двумя лидерами "запланирована", не предоставив подробностей о том, что они будут обсуждать, и когда именно состоится их встреча.

Читайте: Моди и Эрдоган намерены на Шанхайском саммите поговорить с Путиным о завершении войны в Украине, - СМИ

Фицо должен поехать в Пекин на парад в среду, посвященный завершению Второй мировой войны на азиатском театре военных действий.

Путин находится в китайском городе Тяньцзинь на саммите Шанхайской организации сотрудничества и должен сидеть рядом с президентом Китая Си Цзиньпином на пекинском параде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин не изменился, за 25 лет он начал четыре войны, - фон дер Ляйен