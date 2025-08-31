РУС
В Китае состоится встреча Путина и Фицо

Фицо и Путин

Во время своей четырехдневной поездки в Китай кремлевский диктатор Владимир Путин встретится с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Об этом пишет Euractiv, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что встреча должна еще больше усилить напряженность между Братиславой и Брюсселем. Фицо является одним из немногих лидеров ЕС, которые поддерживают регулярные контакты с Путиным с момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Помощник Кремля по вопросам внешней политики Юрий Ушаков заявил журналистам, что встреча между двумя лидерами "запланирована", не предоставив подробностей о том, что они будут обсуждать, и когда именно состоится их встреча.

Читайте: Моди и Эрдоган намерены на Шанхайском саммите поговорить с Путиным о завершении войны в Украине, - СМИ

Фицо должен поехать в Пекин на парад в среду, посвященный завершению Второй мировой войны на азиатском театре военных действий.

Путин находится в китайском городе Тяньцзинь на саммите Шанхайской организации сотрудничества и должен сидеть рядом с президентом Китая Си Цзиньпином на пекинском параде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин не изменился, за 25 лет он начал четыре войны, - фон дер Ляйен

Топ комментарии
+9
лайно до лайна...
31.08.2025 20:15 Ответить
+5
закохані мають зустрічатись на небесах...
31.08.2025 20:16 Ответить
+5
А що, словаки також перемогли у Другій світовій?
На скільки я пам'ятаю, вони навпаки були союзниками Німеччини.
31.08.2025 20:17 Ответить
лайно до лайна...
31.08.2025 20:15 Ответить
От-от... Все "гімно" збирається в Пекіні... Словаччина, союзник Гітлера в часи ІІ Світової війни, і учасник "Антикомінтернівського пакту", послала свого прем"єр-міністра в Пекін, на святкування закінчення ІІ Світової війни та перемоги над учасниками Антикомінтернівського пакту...
31.08.2025 20:57 Ответить
Так ***** ж не може без своїх повій довго. А ***** теж приїде для груповухи?
31.08.2025 20:16 Ответить
закохані мають зустрічатись на небесах...
31.08.2025 20:16 Ответить
В пеклі в одному казані.
31.08.2025 20:43 Ответить
Одне Х#йло плюс інше х#уйло: а косорилі звели до купи...
31.08.2025 20:17 Ответить
А що, словаки також перемогли у Другій світовій?
На скільки я пам'ятаю, вони навпаки були союзниками Німеччини.
31.08.2025 20:17 Ответить
100%
31.08.2025 21:01 Ответить
І угорщина також, до речі
31.08.2025 21:22 Ответить
Поркляття ворогам України!!!
31.08.2025 20:21 Ответить
Робік,ти уважно дивись,коли будеш брати валізу з грошима,а то перепутаєш,та повезеш додому "біоматеріал" свого сюзерена.
31.08.2025 20:27 Ответить
Він за газ і мати рідную продасть
31.08.2025 20:32 Ответить
69 !!!
31.08.2025 20:35 Ответить
***** зустрінеться з ******.
ЗСУ, роzібіть ту "Дружбу" ***** під 0.
31.08.2025 20:37 Ответить
Національні традиції.

Прем'єр-міністр Словаччини Йозеф Тисо засуджений до страти за звинуваченням у державній зраді. Повішений 18 квітня 1947 року.
31.08.2025 20:41 Ответить
Чому мадярську жабу не покликали, можна було би об нього ноги повитирати. Він сумує без *********** сардельки.
31.08.2025 20:41 Ответить
цю новину потрібно анонсувати на онліфанс.
31.08.2025 20:46 Ответить
а шо, орбан не поїде до Пекіна зустріч з путіним?
31.08.2025 21:03 Ответить
Щоб ви разом подохли там!!
31.08.2025 21:05 Ответить
Как говорят кацапы, в семье не без урода.
31.08.2025 21:06 Ответить
поки фіцо буде у Пекіні, то треба ще ****** по якійсь НПС МНП "Дружба". А краще зразу по двум.
31.08.2025 21:08 Ответить
А ЄС мовчить з цього приводу,безхребетні амеби.
31.08.2025 21:09 Ответить
На цьому збіговиську попісяють на руду шевелюру потужно...
31.08.2025 21:20 Ответить
 
 