В Китае состоится встреча Путина и Фицо
Во время своей четырехдневной поездки в Китай кремлевский диктатор Владимир Путин встретится с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.
Об этом пишет Euractiv, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что встреча должна еще больше усилить напряженность между Братиславой и Брюсселем. Фицо является одним из немногих лидеров ЕС, которые поддерживают регулярные контакты с Путиным с момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года.
Помощник Кремля по вопросам внешней политики Юрий Ушаков заявил журналистам, что встреча между двумя лидерами "запланирована", не предоставив подробностей о том, что они будут обсуждать, и когда именно состоится их встреча.
Фицо должен поехать в Пекин на парад в среду, посвященный завершению Второй мировой войны на азиатском театре военных действий.
Путин находится в китайском городе Тяньцзинь на саммите Шанхайской организации сотрудничества и должен сидеть рядом с президентом Китая Си Цзиньпином на пекинском параде.
На скільки я пам'ятаю, вони навпаки були союзниками Німеччини.
ЗСУ, роzібіть ту "Дружбу" ***** під 0.
Прем'єр-міністр Словаччини Йозеф Тисо засуджений до страти за звинуваченням у державній зраді. Повішений 18 квітня 1947 року.