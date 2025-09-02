БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Словаччина блокує рішення ЄС
Путін закликав Словаччину зупинити постачання електроенергії та газу в Україну

Путін закликав Фіцо зупинити постачання газу в Україну

У відповідь на обстріли російської енергетичної інфраструктури, яка забезпечує постачання нафти до Словаччини та Угорщини, країни Східної Європи могли б зупинити постачання газу та електроенергії до України.

Про це російський диктатор Володимир Путін заявив на зустрічі з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо у Пекіні, передає пресслужба Кремля.

"Українська сторона намагається завдати шкоди нам, але завдає шкоди і нашим партнерам. Що можна сказати? Адже Україна одержує значний обсяг енергоресурсів через своїх сусідів у Східній Європі. Закрийте їм постачання газу, яке йде реверсом, закрийте їм постачання електроенергії", – заявив Путін.

Своєю чергою Роберт Фіцо пообіцяв "дуже жорстко" відреагувати на атаки українських безпілотників на нафтову інфраструктуру РФ.

"У п'ятницю в мене буде зустріч із Президентом України у місті Ужгород. І я дуже серйозно відкриватиму це питання. Тому що неможливо, щоб здійснювалися такі атаки на дуже важливу для нас інфраструктуру", – цитує Фіцо пресслужба Кремля.

Він також пообіцяв Путіну блокувати рішення рішення Єврокомісії, яке передбачає відмову від імпорту російських нафти та газу до ЄС з 2027 року.

"Ми голосуватимемо проти цього рішення у Євросоюзі. І я впевнений, що до 1 січня 2028 року багато що може змінитися", – сказав словацький прем'єр.

Читайте також: "Напад на енергетичну безпеку": Сійярто побачив загрозу суверенітету Угорщини у відповіді Зеленського про "Дружбу"

Як повідомлялося, у серпні Словаччина та Угорщина кілька днів не отримували російську нафту через удари українських безпілотників по інфраструктурі нафтопроводу "Дружба" на території РФ.

Нагадаємо, вранці 18 серпня українські дрони вдарили по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області РФ. У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа, а перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" було повністю зупинено майже на дві доби. Втім, пізно увечері середи, 20 серпня, Росія відновила постачання нафти до Угорщини та Словаччини цим трубопроводом.

Однак вже увечері 21 серпня Сили безпілотних систем (СБС) завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Унеча" у Брянській області РФ – одній із найбільших вузлових станцій нафтопроводу "Дружба". 

Внаслідок удару постачання російської нафти до Угорщини знову зупинилося. 28 серпня роботу "Дружби" на цьому напрямку відновили.

газ (8082) нафта (5009) путін володимир (1113) Словаччина (362) нафтопровід (296) Фіцо Роберт (29)
+10
ну я чекала, поки путін почне керувати ЄС через своїх васалів
показати весь коментар
02.09.2025 15:05 Відповісти
+7
Як добре все лягає. Чергова операція фсбшних гопників. Вчора Урсулу залякали, сьогодні виставили вимоги
показати весь коментар
02.09.2025 15:08 Відповісти
+4
А Мадяр закликає припинити постачання нафти сраколизам )(уйла і )(уйло потрохи прислухається...
показати весь коментар
02.09.2025 15:11 Відповісти
Прапор в руки. Нехай спробують закрити.
показати весь коментар
02.09.2025 15:09 Відповісти
не потрібно публічно казати про обстріли - тоді не буде подібних розмов.

Це не ми, це сосія обстріля якусь станцію щоб звинуватити Україну
показати весь коментар
02.09.2025 15:11 Відповісти
А Мадяр закликає припинити постачання нафти сраколизам )(уйла і )(уйло потрохи прислухається...
показати весь коментар
02.09.2025 15:11 Відповісти
Фіцо і Орбан поїхали до Китаю святкувати закінчення Другої світової війни, яка почалась у 1937 року з Нанкинськоі резні у Китаї японцями .
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Horrible_death,_Nanking_Massacre.jpg?uselang=ru

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0 Международный военный трибунал для Дальнего Востока оценил количество изнасилованных в 20 000, не считая детей и старых женщин. Перед совершением значительной части из них солдаты искали женщин в домах местного населения. Женщин часто похищали и затем подвергали групповым изнасилованиям. Часто сразу после изнасилования женщин убивали, нередко путём изощрённых издевательств или через засовывание в половые органы штыков, бутылок, бамбуковых палок и других предметов. Для детей исключения не делалось, преступники вспарывали их, чтобы совершить насилие.
показати весь коментар
02.09.2025 15:16 Відповісти
Коли читаешь Вікі про цю резню , то перед очами Буча https://ru.wikipedia.org/wiki/Нанкинская_резня#Изнасилования
МОЖЕ ПОРА МЗС та Зеленському розказати це Фіцо і Пелегрині? І фото показати. Фіцо до сих пір не був у Києві. А Пелигрині щось збирався та не доїхав - мабуть Фіцо заборонив
показати весь коментар
02.09.2025 15:19 Відповісти
Ви забули додати, що саме Угорщина та Словатчина були на боці Гітлерівської Німетчині, а Японія була її союзником
показати весь коментар
02.09.2025 15:20 Відповісти
Мабуть усі європейські країни були на боці гитлера. А погано знаю цю сторінку історії , але карту гитлеровських країн треба подивитись
Знаю, що усі німецькі танки робили на заводах чехословаччині, бо ці словяне дуже добрі технарі , як і українці. І зараз у Словаччини на 5 млн населення десь 160 авто на чоловіка у рік роблять. Перші у світі . Шість найкрупніших авто заводів самих престижних марок і моделей.

АЛЕ, ГОВОРЯТЬ, що Фіцо їздив до Узбекистану домовлятися на 200.000 працівників - узбеків для автозаводів , бо раніше працювали словакі українці і серби
а зараз українці - воюють , серби почали їздити працювати до Хорватії , бо вона вступила до ЕС І БЛИЖЧЕ до Сербії. Працівників не вистачає. СЛОВАКІ ДУЖЕ сварять Фіцо за це рішення. Словаки зберігають свою ідентичність - на фіг їм тюрки з іранцями? Тим паче, що досвід поганий, бо ці узбеків, казахи, азербайджанці одразу тикають працювати у таксі як получать ВНЖ . приступність росте від них
показати весь коментар
02.09.2025 15:42 Відповісти
ШІ відповідає - Країнами гітлерівської коаліції, також відомої як https://www.google.com/search?cs=0&sca_esv=e85bf51f2ebe9d69&sxsrf=AE3TifPcs_v2DKdJws0Pue-pynrYiiKJpg%3A1756818565798&q=%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8+%D0%9E%D1%81%D1%96&sa=X&ved=2ahUKEwjx5Z6Uk7qPAxXIbvEDHej7L5cQxccNegQIAhAB&mstk=AUtExfDq3OSsBxrDmRmYmvpD409heVUWvvSiWacO2Ftlez9hAJVR61l6t58hKHTJ0UVRL49w49ra4dxwmtrvnaybVw1ez-DTahbQRc4jSsXyprduD9_m5DUU7TmdoUVZsve5N7zyZ7kDa2OmOabCqNb5DT5sgcqKkZTAIQ8YjXB4ofnXofU&csui=3 країни Осі, були насамперед Німеччина, Італія та Японія. До них також приєдналися інші європейські держави, такі як Угорщина, Румунія, Болгарія, Словаччина, Хорватія та Фінляндія
показати весь коментар
02.09.2025 16:11 Відповісти
"Українська сторона намагається завдати шкоди нам, але завдає шкоди і нашим партнерам Джерело: https://censor.net/n3571816
Цікаво, що би співав ху.. ло які ця шкода була з 2015 року?
показати весь коментар
02.09.2025 15:17 Відповісти
Ну, давай, фіцо, смелійше, гівнюк.
показати весь коментар
02.09.2025 15:19 Відповісти
Якби в нас був президент ,а не клоун проросійський для якого понад усе рейтинг ,то давби відповідь найкривавішому злочинцю,як і його маріонетці фіцо ,на жаль він все робить що б догодити трампу і понад усе власна дупа.
показати весь коментар
02.09.2025 15:20 Відповісти
иды за кораблем сосвоим ***-ом
показати весь коментар
02.09.2025 15:25 Відповісти
Ось і побачимо як ху...лята виконують накази фсб і їх куратора ху... ла
показати весь коментар
02.09.2025 15:22 Відповісти
Самі себе обстрілюють, а потім на когось звертають...
показати весь коментар
02.09.2025 15:26 Відповісти
Яке воно кончене той фіцо.
показати весь коментар
02.09.2025 15:39 Відповісти
ЄС ще не верне - таке гівно у себе в хаті тримати, як орбана із фіцою?
показати весь коментар
02.09.2025 15:45 Відповісти

