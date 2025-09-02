Путін закликав Словаччину зупинити постачання електроенергії та газу в Україну

У відповідь на обстріли російської енергетичної інфраструктури, яка забезпечує постачання нафти до Словаччини та Угорщини, країни Східної Європи могли б зупинити постачання газу та електроенергії до України.

Про це російський диктатор Володимир Путін заявив на зустрічі з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо у Пекіні, передає пресслужба Кремля.

"Українська сторона намагається завдати шкоди нам, але завдає шкоди і нашим партнерам. Що можна сказати? Адже Україна одержує значний обсяг енергоресурсів через своїх сусідів у Східній Європі. Закрийте їм постачання газу, яке йде реверсом, закрийте їм постачання електроенергії", – заявив Путін.

Своєю чергою Роберт Фіцо пообіцяв "дуже жорстко" відреагувати на атаки українських безпілотників на нафтову інфраструктуру РФ.

"У п'ятницю в мене буде зустріч із Президентом України у місті Ужгород. І я дуже серйозно відкриватиму це питання. Тому що неможливо, щоб здійснювалися такі атаки на дуже важливу для нас інфраструктуру", – цитує Фіцо пресслужба Кремля.

Він також пообіцяв Путіну блокувати рішення рішення Єврокомісії, яке передбачає відмову від імпорту російських нафти та газу до ЄС з 2027 року.

"Ми голосуватимемо проти цього рішення у Євросоюзі. І я впевнений, що до 1 січня 2028 року багато що може змінитися", – сказав словацький прем'єр.

Як повідомлялося, у серпні Словаччина та Угорщина кілька днів не отримували російську нафту через удари українських безпілотників по інфраструктурі нафтопроводу "Дружба" на території РФ.

Нагадаємо, вранці 18 серпня українські дрони вдарили по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області РФ. У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа, а перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" було повністю зупинено майже на дві доби. Втім, пізно увечері середи, 20 серпня, Росія відновила постачання нафти до Угорщини та Словаччини цим трубопроводом.

Однак вже увечері 21 серпня Сили безпілотних систем (СБС) завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Унеча" у Брянській області РФ – одній із найбільших вузлових станцій нафтопроводу "Дружба".

Внаслідок удару постачання російської нафти до Угорщини знову зупинилося. 28 серпня роботу "Дружби" на цьому напрямку відновили.