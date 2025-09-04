РУС
Трамп очень недоволен, что Венгрия и Словакия покупают российскую нефть, - Зеленский

Зеленский: Трамп недоволен, что Европа покупает российскую нефть

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп выразил свое недовольство тем, что страны Европы продолжают покупать российскую нефть, в частности речь идет о Венгрии и Словакии.

Об этом глава государства сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Трамп "очень недоволен", что российская нефть покупается Европой: "Среди прочего, есть две страны [которые это делают], мы знаем, что это Венгрия и Словакия".

"Но я хочу всем напомнить, когда Россия атаковала нашу энергетику, а мы в ответ атаковали их энергетику, на которой они зарабатывают деньги, а тратят эти деньги потом на оружие, то именно эти две страны жаловались президенту Трампу на то, что Украина "вот такая, она уменьшает возможности получения соответствующей нефти", - отметил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгрия и Словакия просят ЕС снять ограничения с шестерых российских олигархов в обмен на продление других санкций против РФ, - СМИ

Глава государства отметил, что Украина нашла "такой способ санкционного давления" благодаря ударам по российской инфраструктуре.

"Но, безусловно, я рад, что сегодня США абсолютно открыто, называя эти страны, говорят о том, что они помогают российской машине войны. И нам нужно всем это останавливать", - добавил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин призвал Словакию остановить поставки электроэнергии и газа в Украину

То ж ми її і качаємо )
04.09.2025 18:58 Ответить
То нехай випише їм люлєй - бо він ше рік буде дутися
04.09.2025 18:59 Ответить
Пугает крышей.
04.09.2025 19:00 Ответить
А Фламінґо навіщо?
04.09.2025 19:00 Ответить
Стара жаба, Орбан і мафіозі Фіцо всьо?
04.09.2025 19:02 Ответить
настучал
04.09.2025 19:13 Ответить
То запускай палянуцю і піzдец параші по "Дружбі" і обнули повністю. Уваж Діда і буде задоволений.
04.09.2025 19:34 Ответить
Саме час Володя, заборонити нашим військовим, наносити удари по нафтопроводу "Дружба".
Як ти завжди любиш роботи зі всім, що шкодить ворогам України!
04.09.2025 19:42 Ответить
Нагадало совковий анекдот:
Утворили на камчатці кіностудію і вирішили зняти патріотичний фільм по роману (брехні) Фадєєва.
Камера знімає безкрайню тундру, по якій, на лижах, прямує німецький солдат. Через 30 хвилин він бачить юрту і прямує до неї. Стукає (??? у що???) і питає:
- Алєга Кашєвая дома?
- Нє! Пішла в тайга листівки клеїть!
- Ну тагда пєрєдайтє, что пріхаділа Гестапа і шибка ругалася!
(титри кінця фільму)

Незадоволення трампона = "шибка ругалася"
Не введе трампон санкцій ні зараз, ні в майбутньому проти "сваєво друга Вови", як і останні 7+ місяців після своєї інавгурнації. Приводів для того, щоб це не робити він знайде безліч. А відмазкою будуть "санкції проти Індії", де ні трампон, ні США, ні московія нічого не втрачають...

ІМХО...
04.09.2025 19:48 Ответить
 
 