Трамп очень недоволен, что Венгрия и Словакия покупают российскую нефть, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп выразил свое недовольство тем, что страны Европы продолжают покупать российскую нефть, в частности речь идет о Венгрии и Словакии.

Об этом глава государства сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Трамп "очень недоволен", что российская нефть покупается Европой: "Среди прочего, есть две страны [которые это делают], мы знаем, что это Венгрия и Словакия".

"Но я хочу всем напомнить, когда Россия атаковала нашу энергетику, а мы в ответ атаковали их энергетику, на которой они зарабатывают деньги, а тратят эти деньги потом на оружие, то именно эти две страны жаловались президенту Трампу на то, что Украина "вот такая, она уменьшает возможности получения соответствующей нефти", - отметил Зеленский.

Глава государства отметил, что Украина нашла "такой способ санкционного давления" благодаря ударам по российской инфраструктуре.

"Но, безусловно, я рад, что сегодня США абсолютно открыто, называя эти страны, говорят о том, что они помогают российской машине войны. И нам нужно всем это останавливать", - добавил Зеленский.

