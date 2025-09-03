Венгрия и Словакия просят ЕС снять ограничения с шести российских олигархов в обмен на продление других санкций против РФ, - СМИ

Венгрия и Словакия требуют от Евросоюза отменить замораживание активов и визовые запреты для шести российских олигархов, чтобы одобрить продление других санкций против России, которые были введены после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом пишет "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

По информации европейских дипломатов, на этот раз Словакия настаивает на снятии ограничений с миллиардера Алишера Усманова и бизнесмена Михаила Фридмана.

В свою очередь Венгрия настаивает на исключении из списка олигархов Дмитрия Мазепина, Петра Авена, Мусы Бажаева и Альберта Авдоляна.

Отмечается, что ряд государств ЕС предложили альтернативное решение: изъять из списка только одно или два так называемых "слабых дела", которые, вероятно, не выдержат обжалования в суде.

Также страны ЕС предлагают продлевать санкции не каждые шесть, а каждые 12 месяцев.

Однако и Словакия, и Венгрия отклонили предложения других стран-членов ЕС.

Издание отмечает, что ранее Будапешт и Братислава уже блокировали продление санкций ЕС против России, добиваясь изъятия отдельных лиц. В марте из санкционного списка исключили ряд лиц, среди которых, российский бизнесмен Вячеслав Моше Кантор, министр спорта России Михаил Дегтярев и Гульбахор Исмаилова, сестра миллиардера-магната Алишера Усманова.

