РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8605 посетителей онлайн
Новости Санкции ЕС против России
1 730 18

Венгрия и Словакия просят ЕС снять ограничения с шести российских олигархов в обмен на продление других санкций против РФ, - СМИ

фицо, орбан

Венгрия и Словакия требуют от Евросоюза отменить замораживание активов и визовые запреты для шести российских олигархов, чтобы одобрить продление других санкций против России, которые были введены после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом пишет "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

По информации европейских дипломатов, на этот раз Словакия настаивает на снятии ограничений с миллиардера Алишера Усманова и бизнесмена Михаила Фридмана.

В свою очередь Венгрия настаивает на исключении из списка олигархов Дмитрия Мазепина, Петра Авена, Мусы Бажаева и Альберта Авдоляна.

Отмечается, что ряд государств ЕС предложили альтернативное решение: изъять из списка только одно или два так называемых "слабых дела", которые, вероятно, не выдержат обжалования в суде.

Читайте также: Нужны дополнительные санкции, чтобы заставить Россию вернуться за стол переговоров, - Макрон

Также страны ЕС предлагают продлевать санкции не каждые шесть, а каждые 12 месяцев.

Однако и Словакия, и Венгрия отклонили предложения других стран-членов ЕС.

Издание отмечает, что ранее Будапешт и Братислава уже блокировали продление санкций ЕС против России, добиваясь изъятия отдельных лиц. В марте из санкционного списка исключили ряд лиц, среди которых, российский бизнесмен Вячеслав Моше Кантор, министр спорта России Михаил Дегтярев и Гульбахор Исмаилова, сестра миллиардера-магната Алишера Усманова.

Читайте также: Давление - единственное, к чему Путин действительно относится серьезно, - Каллас

Автор: 

Венгрия (2102) санкции (11792) Словакия (1041) Евросоюз (17530)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
ось хто платить гроші цим двум підарам.
показать весь комментарий
03.09.2025 22:22 Ответить
+5
От і вилізла міждержавна корупція...
показать весь комментарий
03.09.2025 22:21 Ответить
+5
Шо це ***** за цирк?!
показать весь комментарий
03.09.2025 22:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
От і вилізла міждержавна корупція...
показать весь комментарий
03.09.2025 22:21 Ответить
В 2022 році офіс рятував Абрамовича, якщо хтось забув
показать весь комментарий
03.09.2025 22:28 Ответить
Ставлять умови ЄС - демократія зашкалює
показать весь комментарий
03.09.2025 22:21 Ответить
ось хто платить гроші цим двум підарам.
показать весь комментарий
03.09.2025 22:22 Ответить
Якісь іще рекомендації для цих двох жевжиків потрібні?
показать весь комментарий
03.09.2025 22:22 Ответить
Шо це ***** за цирк?!
показать весь комментарий
03.09.2025 22:23 Ответить
Це провінційна геополітика
показать весь комментарий
03.09.2025 22:25 Ответить
не здивуюсь якщо завтра президент Польші поїде до )(уйла
показать весь комментарий
03.09.2025 22:23 Ответить
Якщо ваші друзі переконують вас у необхідності переговорів із вашими ворогами, то зрадники вже про все домовилися.

*Аль Капоне*
показать весь комментарий
03.09.2025 22:23 Ответить
Скільки занесли чемоданів в їх кабінети?
показать весь комментарий
03.09.2025 22:27 Ответить
В під×уйловиків гроші закінчуються через удари по нафтовузлах немитої, барижать вже на всьому - прокурори, стежте за руками.
показать весь комментарий
03.09.2025 22:29 Ответить
Говна на лопате
показать весь комментарий
03.09.2025 22:33 Ответить
Гроші не пахнуть
показать весь комментарий
03.09.2025 22:36 Ответить
Просто дайте по лоба обом, а потім обісціть їх прилюдно. 2 нічтожества планують управляти планетою так що сантітари не звертали уваги
показать весь комментарий
03.09.2025 23:01 Ответить
Ця гниль, підкормлена Пуйлом, вже навіть не криється в своїх діях на користь Кацапії.
показать весь комментарий
03.09.2025 23:06 Ответить
Всім зрозуміло ? Як би санкції , одразу , били по інтересах виключно "ближнього кола" ***** - війна давно б вже закінчилась !
показать весь комментарий
03.09.2025 23:08 Ответить
Голозаді шантажисти.
показать весь комментарий
03.09.2025 23:10 Ответить
 
 