Угорщина та Словаччина просять ЄС зняти обмеження з шістьох російських олігархів в обмін на продовження інших санкцій проти РФ, - ЗМІ

Угорщина та Словаччина вимагають від Євросоюзу скасувати заморожування активів та візові заборони для шести російських олігархів, щоб схвалити продовження інших санкцій проти Росії, які були запроваджені після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це пише "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.

За інформацією європейських дипломатів, цього разу Словаччина наполягає на знятті обмежень із мільярдера Алішера Усманова і бізнесмена Михайла Фрідмана.

Своєю чергою Угорщина наполягає на виключенні зі списку олігархів Дмитра Мазепіна, Петра Авена, Муси Бажаєва та Альберта Авдоляна.

Зазначається, що низка держав ЄС запропонували альтернативне рішення: вилучити зі списку лише одну чи дві так звані "слабкі справи", які, ймовірно, не витримають оскарження в суді.

Читайте також: Потрібні додаткові санкції, щоб змусити Росію повернутися за стіл переговорів, - Макрон

Також країни ЄС пропонують продовжувати санкції не кожні шість, а кожні 12 місяців.

Однак і Словаччина, і Угорщина відхили пропозиції інших країн-членів ЄС.

Видання зауважує, що раніше Будапешт і Братислава вже блокували продовження санкцій ЄС проти Росії, домагаючись вилучення окремих осіб. У березні зі списку санкцій виключили низку осіб, серед яких, російський бізнесмен В'ячеслав Моше Кантор, міністр спорту Росії Михайло Дегтярьов та Гульбахор Ісмаїлова, сестра мільярдера-магната Алішера Усманова.

Читайте також: Тиск – єдине, до чого Путін дійсно ставиться серйозно, - Каллас