Угорщина та Словаччина просять ЄС зняти обмеження з шістьох російських олігархів в обмін на продовження інших санкцій проти РФ, - ЗМІ
Угорщина та Словаччина вимагають від Євросоюзу скасувати заморожування активів та візові заборони для шести російських олігархів, щоб схвалити продовження інших санкцій проти Росії, які були запроваджені після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Про це пише "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.
За інформацією європейських дипломатів, цього разу Словаччина наполягає на знятті обмежень із мільярдера Алішера Усманова і бізнесмена Михайла Фрідмана.
Своєю чергою Угорщина наполягає на виключенні зі списку олігархів Дмитра Мазепіна, Петра Авена, Муси Бажаєва та Альберта Авдоляна.
Зазначається, що низка держав ЄС запропонували альтернативне рішення: вилучити зі списку лише одну чи дві так звані "слабкі справи", які, ймовірно, не витримають оскарження в суді.
Також країни ЄС пропонують продовжувати санкції не кожні шість, а кожні 12 місяців.
Однак і Словаччина, і Угорщина відхили пропозиції інших країн-членів ЄС.
Видання зауважує, що раніше Будапешт і Братислава вже блокували продовження санкцій ЄС проти Росії, домагаючись вилучення окремих осіб. У березні зі списку санкцій виключили низку осіб, серед яких, російський бізнесмен В'ячеслав Моше Кантор, міністр спорту Росії Михайло Дегтярьов та Гульбахор Ісмаїлова, сестра мільярдера-магната Алішера Усманова.
*Аль Капоне*
Але не переплутайте : корупція - то в Україні, не в Європі, ні-ні . . .
Та ми, з усіма нашими депутатами, міністрами, ОПами, губернаторами - святі, реально святі, порівняно з США і Євросоюзом (про росію, Китай і інші країни т. з. "глобального Півдня" я взагалі мовчу).
У нас - копійки і то купа воплів громадськості, ЗМІ, біготня правоохоронних і антикорупційних органів, тоді як на Заході питання йде на мільярди і десятки мільярдів доларів чи євро. Дозволив Орбан росіянам електростанцію атомну будувати в Пакші - 4 мільярди доларів ціна питання . . . Купує у них нафту / газ задорого - теж нікому не пояснює, чому на спотовому ринку не взяти суттєво дешевше.
В США, наприклад, держслужбовці і судді до цих пір не мають такого антикорупційного декларування, як в Україні. І коли один з суддів Верховного Суду США отримав дорогий подарунок, то там була ціла дискусія на рік, а чи коректно це і чи не слід би запровадити в якийсь середньостроковій перспективі принаймні для 9 суддів Верховного Суду США обов'язок декларувати коштовні подарунки !!! У нас, де таке декларування з осені 2016 року вже реально діє, би вже башку відірвали всякі НАБУ / САП / НАЗК / ВАКС . . .
Істину кажуть - там добре, де нас нема . . . Завжди захоплюємося закордоном і не помічаємо, що у нас не так вже і погано було, поки війна не прийшла в хату.