Санкції ЄС проти Росії
Угорщина та Словаччина просять ЄС зняти обмеження з шістьох російських олігархів в обмін на продовження інших санкцій проти РФ, - ЗМІ

фіцо, орбан

Угорщина та Словаччина вимагають від Євросоюзу скасувати заморожування активів та візові заборони для шести російських олігархів, щоб схвалити продовження інших санкцій проти Росії, які були запроваджені після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це пише "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.

За інформацією європейських дипломатів, цього разу Словаччина наполягає на знятті обмежень із мільярдера Алішера Усманова і бізнесмена Михайла Фрідмана.

Своєю чергою Угорщина наполягає на виключенні зі списку олігархів Дмитра Мазепіна, Петра Авена, Муси Бажаєва та Альберта Авдоляна.

Зазначається, що низка держав ЄС запропонували альтернативне рішення: вилучити зі списку лише одну чи дві так звані "слабкі справи", які, ймовірно, не витримають оскарження в суді.

Читайте також: Потрібні додаткові санкції, щоб змусити Росію повернутися за стіл переговорів, - Макрон

Також країни ЄС пропонують продовжувати санкції не кожні шість, а кожні 12 місяців.

Однак і Словаччина, і Угорщина відхили пропозиції інших країн-членів ЄС.

Видання зауважує, що раніше Будапешт і Братислава вже блокували продовження санкцій ЄС проти Росії, домагаючись вилучення окремих осіб. У березні зі списку санкцій виключили низку осіб, серед яких, російський бізнесмен В'ячеслав Моше Кантор, міністр спорту Росії Михайло Дегтярьов та Гульбахор Ісмаїлова, сестра мільярдера-магната Алішера Усманова.

Читайте також: Тиск – єдине, до чого Путін дійсно ставиться серйозно, - Каллас

Автор: 

Угорщина (2453) санкції (12629) Словаччина (1183) Євросоюз (14058)
Топ коментарі
+22
ось хто платить гроші цим двум підарам.
показати весь коментар
03.09.2025 22:22 Відповісти
+20
От і вилізла міждержавна корупція...
показати весь коментар
03.09.2025 22:21 Відповісти
+9
Шо це ***** за цирк?!
показати весь коментар
03.09.2025 22:23 Відповісти
От і вилізла міждержавна корупція...
показати весь коментар
03.09.2025 22:21 Відповісти
В 2022 році офіс рятував Абрамовича, якщо хтось забув
показати весь коментар
03.09.2025 22:28 Відповісти
Аброхамія у ВРУ, аж білий став, побачивши своїх конкурентів, орбана і недострєльонного!! Усі сподівання його заробити капєєчку діткам на Мівіну, ляснули!! Дала жаба цицьки!! Танцював, танцював, та й всрався!
показати весь коментар
03.09.2025 23:48 Відповісти
Ставлять умови ЄС - демократія зашкалює
показати весь коментар
03.09.2025 22:21 Відповісти
ось хто платить гроші цим двум підарам.
показати весь коментар
03.09.2025 22:22 Відповісти
Якісь іще рекомендації для цих двох жевжиків потрібні?
показати весь коментар
03.09.2025 22:22 Відповісти
Шо це ***** за цирк?!
показати весь коментар
03.09.2025 22:23 Відповісти
Це провінційна геополітика
показати весь коментар
03.09.2025 22:25 Відповісти
не здивуюсь якщо завтра президент Польші поїде до )(уйла
показати весь коментар
03.09.2025 22:23 Відповісти
Щоб дупу цілувати, за убитих в авіакатастрофі в Смоленську, керівників Польщі??
показати весь коментар
03.09.2025 23:50 Відповісти
Якщо ваші друзі переконують вас у необхідності переговорів із вашими ворогами, то зрадники вже про все домовилися.

*Аль Капоне*
показати весь коментар
03.09.2025 22:23 Відповісти
Скільки занесли чемоданів в їх кабінети?
показати весь коментар
03.09.2025 22:27 Відповісти
В під×уйловиків гроші закінчуються через удари по нафтовузлах немитої, барижать вже на всьому - прокурори, стежте за руками.
показати весь коментар
03.09.2025 22:29 Відповісти
Говна на лопате
показати весь коментар
03.09.2025 22:33 Відповісти
Гроші не пахнуть
показати весь коментар
03.09.2025 22:36 Відповісти
Просто дайте по лоба обом, а потім обісціть їх прилюдно. 2 нічтожества планують управляти планетою так що сантітари не звертали уваги
показати весь коментар
03.09.2025 23:01 Відповісти
Ця гниль, підкормлена Пуйлом, вже навіть не криється в своїх діях на користь Кацапії.
показати весь коментар
03.09.2025 23:06 Відповісти
Всім зрозуміло ? Як би санкції , одразу , били по інтересах виключно "ближнього кола" ***** - війна давно б вже закінчилась !
показати весь коментар
03.09.2025 23:08 Відповісти
Голозаді шантажисти.
показати весь коментар
03.09.2025 23:10 Відповісти
Вам, обоим, н-а-х-у-й пожалуйста 😁
показати весь коментар
03.09.2025 23:13 Відповісти
Спалилися проститутки. Тепер чітко ясно кому вони мінет роблять.
показати весь коментар
03.09.2025 23:28 Відповісти
Потрошки відкусують шантажем . . . Уроди.

Але не переплутайте : корупція - то в Україні, не в Європі, ні-ні . . .

Та ми, з усіма нашими депутатами, міністрами, ОПами, губернаторами - святі, реально святі, порівняно з США і Євросоюзом (про росію, Китай і інші країни т. з. "глобального Півдня" я взагалі мовчу).

У нас - копійки і то купа воплів громадськості, ЗМІ, біготня правоохоронних і антикорупційних органів, тоді як на Заході питання йде на мільярди і десятки мільярдів доларів чи євро. Дозволив Орбан росіянам електростанцію атомну будувати в Пакші - 4 мільярди доларів ціна питання . . . Купує у них нафту / газ задорого - теж нікому не пояснює, чому на спотовому ринку не взяти суттєво дешевше.

В США, наприклад, держслужбовці і судді до цих пір не мають такого антикорупційного декларування, як в Україні. І коли один з суддів Верховного Суду США отримав дорогий подарунок, то там була ціла дискусія на рік, а чи коректно це і чи не слід би запровадити в якийсь середньостроковій перспективі принаймні для 9 суддів Верховного Суду США обов'язок декларувати коштовні подарунки !!! У нас, де таке декларування з осені 2016 року вже реально діє, би вже башку відірвали всякі НАБУ / САП / НАЗК / ВАКС . . .

Істину кажуть - там добре, де нас нема . . . Завжди захоплюємося закордоном і не помічаємо, що у нас не так вже і погано було, поки війна не прийшла в хату.
показати весь коментар
03.09.2025 23:36 Відповісти
Такі клієнти *****, за гроші, можуть і не таке збацати на очах людей, і дітей не стидатимуться!!! Це ж як у служок з ВРУ, аналТАБУ !!!???
показати весь коментар
03.09.2025 23:53 Відповісти
Цим уйобкам геть дах знесло.
показати весь коментар
04.09.2025 00:17 Відповісти
 
 