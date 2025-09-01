Тиск – єдине, до чого Путін дійсно ставиться серйозно, - Каллас

Єдине, до чого диктатор РФ Володимир Путін справді ставиться серйозно - це тиск.

Про це заявила глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас під час Стратегічного форуму у місті Блед (Словенія), передає "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.

Тиск на РФ

Топдипломатка розповіла, що наразі Європейський Союз працює над черговим, 19-м пакетом санкцій проти Росії, а запроваджені раніше обмеження довели свою ефективність.

"Тиск – єдине, до чого Путін справді ставиться серйозно. Причина, чому він хотів провести зустріч на Алясці, полягала у відтермінуванні загрози санкцій, яка надходила від США. Тож він насправді не хоче санкцій. Якщо оцінити їхній вплив на російську економіку, то видно, що санкції справді працюють… (Російська, - ред.) економіка не найкраще справляється",- сказала Каллас.

Читайте також: Допоки Путін не буде готовий змусити зброю замовкнути, тиск на Росію має залишатися високим, - глава МЗС Австрії Майнль-Райзінгер

Дипломатичні зусилля Трампа

Оцінюючи дипломатичні зусилля президента США, Каллас привітала їх, окремо похваливши вторинні санкції проти торговельних партнерів Росії.

Проте очільниця дипломатії ЄС зауважила, що "якби ми всі були жорсткішими до Путіна, то ця війна вже закінчилася б".

"Ми чули, що президент Трамп не дуже терпляча людина. Однак, здається, він дуже терплячий до Путіна", - заявила вона.

Читайте також: Шанси на мир в Україні зараз гірші, ніж були до зустрічі на Алясці, - ексрадник Трампа Болтон

Немає ознак готовності РФ до миру

Каллас вважає пасткою вимоги Путіна віддати йому території України, не захоплені військовим шляхом.

"Всі починають говорити про те, від чого Україна повинна відмовитися, і кажуть, що, звичайно, Зеленський має вирішувати, від яких територій відмовлятися. Розумієте, це дійсно не враховує суть того, що Росія не зробила жодних поступок… доки всі говорять про те, від чого Україна повинна відмовитися", - заявила глава європейської дипломатії.

Вона додала, що не бачить ознак готовності Росії до справжнього миру. На думку посадовиці, Москва, навпаки, готується до продовження війни проти України.

"Наближається зима, ми бачимо, що вони готують атаки на енергетичну інфраструктуру (України, – ред.), щоб завдати якомога більше болю, і тому нам також потрібно готуватися… Потрібно щонайменше двоє, щоб хотіти миру, й достатньо одного, щоб хотіти війни. І доки Росія все ще хоче війни, миру не буде",- сказалла Каллас.

Читайте також: Путіна можна змусити до миру лише силою, - Брекельманс закликав посилити тиск на РФ