Допоки Путін не буде готовий змусити зброю замовкнути, тиск на Росію має залишатися високим, - глава МЗС Австрії Майнль-Райзінгер

Беате Майнл-Райзінгер про тиск на Путіна

Міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер заявила, що Європа повинна зберігати максимальний тиск на Росію, доки Путін не припинить війну проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в її дописі у Х.

"Сьогодні важливий день для України. Але також і для Європи, адже на кону стоїть і наша безпека. Агресія Росії разом із новими радянськими фантазіями не повинна перемогти. Допоки Путін не буде готовий змусити зброю замовкнути, тиск на Росію має залишатися високим. Ми стоїмо на боці України та її права на територіальну цілісність і самовизначення", - написала Майнль-Райзінгер.

Звісно кацап ,то не ти будеш ''делать'',ти тількі у штани собі можеш ''наделать как істєнний кацап''😀
показати весь коментар
18.08.2025 12:32 Відповісти
Так уже есть кто. Это ВСУ и никто другой. Только армия Украины способна обеспечить безопасность Украины.
показати весь коментар
18.08.2025 12:33 Відповісти
Мрію, щоб ще путлєра заставили замовкнути навікі..
показати весь коментар
18.08.2025 12:28 Відповісти
Ця жіночка його на весілля не покличе.
показати весь коментар
18.08.2025 12:28 Відповісти
Такі слова від Австрії,дорого коштують. Тампон по суті залишився сам в обіймах *****.
показати весь коментар
18.08.2025 12:29 Відповісти
Не "залишатися високим" а "зростати".
показати весь коментар
18.08.2025 12:51 Відповісти
 
 