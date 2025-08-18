Допоки Путін не буде готовий змусити зброю замовкнути, тиск на Росію має залишатися високим, - глава МЗС Австрії Майнль-Райзінгер

Міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер заявила, що Європа повинна зберігати максимальний тиск на Росію, доки Путін не припинить війну проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в її дописі у Х.

"Сьогодні важливий день для України. Але також і для Європи, адже на кону стоїть і наша безпека. Агресія Росії разом із новими радянськими фантазіями не повинна перемогти. Допоки Путін не буде готовий змусити зброю замовкнути, тиск на Росію має залишатися високим. Ми стоїмо на боці України та її права на територіальну цілісність і самовизначення", - написала Майнль-Райзінгер.

