Для настання миру тиск має чинитися на агресора, а не на жертву, - Сікорський

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що для настання миру тиск має чинитися до агресора, а не на жертву.

Про це він написав у соцмережі Х за підсумками зустрічі "Коаліції охочих" у неділю, 17 серпня, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зустріч Західної "коаліції охочих" завершилася напередодні завтрашніх переговорів у Вашингтоні. Я наголосив, що для настання миру тиск має чинитися на агресора, а не на жертву", - написав дипломат.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський заявив, що всі учасники "Коаліції охочих" висловили чітку позицію, що кордони держав не мають змінюватись силою.

Читайте також: Зеленський за підсумками зустрічі "Коаліції охочих": Усі погоджуються, що кордони держав не мають змінюватись силою

росія (67230) Сікорський Радослав (297) Коаліція охочих (28)
Польша знає про шо каже ! ❤️🇵🇱
показати весь коментар
17.08.2025 22:01 Відповісти
це точно.
як Трамп провів переговори: зібрав всі хотєлки путіна, а потім викатив їх Україні і каже "погоджуйтесь".
показати весь коментар
17.08.2025 22:01 Відповісти
Андрофаг хутин даже голуба миру сожрав
показати весь коментар
17.08.2025 22:01 Відповісти
Ой не чує баба . !!
..
показати весь коментар
17.08.2025 22:01 Відповісти
Світ зараз перевернувся - давлять на жертву
показати весь коментар
17.08.2025 22:04 Відповісти
показати весь коментар
17.08.2025 22:05 Відповісти
то так... а чому ж навпаки все пішло???
показати весь коментар
17.08.2025 22:26 Відповісти
Стартер переляканий, як і вся та коаліція перед трампом, а той в свою чергу перед ******. Маразм та сцикливість у всій своїй красі.
показати весь коментар
17.08.2025 22:51 Відповісти
 
 