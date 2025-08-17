Для настання миру тиск має чинитися на агресора, а не на жертву, - Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що для настання миру тиск має чинитися до агресора, а не на жертву.

Про це він написав у соцмережі Х за підсумками зустрічі "Коаліції охочих" у неділю, 17 серпня, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зустріч Західної "коаліції охочих" завершилася напередодні завтрашніх переговорів у Вашингтоні. Я наголосив, що для настання миру тиск має чинитися на агресора, а не на жертву", - написав дипломат.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський заявив, що всі учасники "Коаліції охочих" висловили чітку позицію, що кордони держав не мають змінюватись силою.

Читайте також: Зеленський за підсумками зустрічі "Коаліції охочих": Усі погоджуються, що кордони держав не мають змінюватись силою