Для наступления мира давление должно оказываться на агрессора, а не на жертву, - Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что для наступления мира давление должно оказываться на агрессора, а не на жертву.
Об этом он написал в соцсети Х по итогам встречи "Коалиции желающих" в воскресенье, 17 августа, сообщает Цензор.НЕТ.
"Встреча Западной "коалиции желающих" завершилась накануне завтрашних переговоров в Вашингтоне. Я подчеркнул, что для наступления мира давление должно оказываться на агрессора, а не на жертву", - написал дипломат.
Напомним, что президент Владимир Зеленский заявил, что все участники "Коалиции желающих" выразили четкую позицию, что границы государств не должны меняться силой.
