РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6399 посетителей онлайн
Новости Встреча коалиции желающих Давление на Россию
888 9

Для наступления мира давление должно оказываться на агрессора, а не на жертву, - Сикорский

Глава МИД Польши Радослав Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что для наступления мира давление должно оказываться на агрессора, а не на жертву.

Об этом он написал в соцсети Х по итогам встречи "Коалиции желающих" в воскресенье, 17 августа, сообщает Цензор.НЕТ.

"Встреча Западной "коалиции желающих" завершилась накануне завтрашних переговоров в Вашингтоне. Я подчеркнул, что для наступления мира давление должно оказываться на агрессора, а не на жертву", - написал дипломат.

Напомним, что президент Владимир Зеленский заявил, что все участники "Коалиции желающих" выразили четкую позицию, что границы государств не должны меняться силой.

Читайте также: Зеленский по итогам встречи "Коалиции желающих": Все согласны, что границы государств не должны меняться силой

Автор: 

россия (96902) Сикорский Радослав (455) Коалиция желающих (27)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Польша знає про шо каже ! ❤️🇵🇱
показать весь комментарий
17.08.2025 22:01 Ответить
це точно.
як Трамп провів переговори: зібрав всі хотєлки путіна, а потім викатив їх Україні і каже "погоджуйтесь".
показать весь комментарий
17.08.2025 22:01 Ответить
Андрофаг хутин даже голуба миру сожрав
показать весь комментарий
17.08.2025 22:01 Ответить
Для настання миру тиск має чинитися на агресора, а не на жертву, - Сікорський Джерело: https://censor.net/ua/n3569126
Ой не чує баба . !!
..
показать весь комментарий
17.08.2025 22:01 Ответить
Світ зараз перевернувся - давлять на жертву
показать весь комментарий
17.08.2025 22:04 Ответить
2-3 тижні і дотиснемо. Авжеж.

Барро: ЄС продовжуватиме посилювати тиск на Путіна Джерело: https://censor.net/ua/n3564428

Мрія Путіна - побачити роздроблену Європу. Тиск на РФ потрібно посилити, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3560193

Ми повинні тиснути на Путіна для того, щоб він сів за стіл переговорів з Україною, - фон дер Ляєн Джерело: https://censor.net/ua/n3559720

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що для досягнення миру в Україні необхідно посилювати тиск на Росію, оскільки президент РФ Володимир Путін визнає лише "мову сили". Джерело: https://censor.net/ua/n3559661

За словами міністра, нові обмеження спрямовані на посилення тиску на Кремль, аби змусити його до переговорів про завершення війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3559707

Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232

Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096

Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724

Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607

Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456

Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327

Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738
показать весь комментарий
17.08.2025 22:05 Ответить
то так... а чому ж навпаки все пішло???
показать весь комментарий
17.08.2025 22:26 Ответить
Стартер переляканий, як і вся та коаліція перед трампом, а той в свою чергу перед ******. Маразм та сцикливість у всій своїй красі.
показать весь комментарий
17.08.2025 22:51 Ответить
це коли діє міжнародне право, устав оон та усілякі хельсенські меморандуми. коли це все у дупі путіна разом з яхиком трампа, діє право сили, хто сильніше той і прав, доказано американським президентолм, яктий вилизав дупу російському вбивці та насильнику
показать весь комментарий
17.08.2025 23:23 Ответить
 
 