Пока Путин не будет готов заставить оружие замолчать, давление на Россию должно оставаться высоким, - глава МИД Австрии Майнль-Райзингер

Беате Майньл-Райзингер о давлении на Путина

Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила, что Европа должна сохранять максимальное давление на Россию, пока Путин не прекратит войну против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ее заметке в Х.

"Сегодня важный день для Украины. Но также и для Европы, ведь на кону стоит и наша безопасность. Агрессия России вместе с новыми советскими фантазиями не должна победить. Пока Путин не будет готов заставить оружие замолчать, давление на Россию должно оставаться высоким. Мы стоим на стороне Украины и ее права на территориальную целостность и самоопределение", - написала Майнль-Райзингер.

