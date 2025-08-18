Пока Путин не будет готов заставить оружие замолчать, давление на Россию должно оставаться высоким, - глава МИД Австрии Майнль-Райзингер
Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила, что Европа должна сохранять максимальное давление на Россию, пока Путин не прекратит войну против Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ее заметке в Х.
"Сегодня важный день для Украины. Но также и для Европы, ведь на кону стоит и наша безопасность. Агрессия России вместе с новыми советскими фантазиями не должна победить. Пока Путин не будет готов заставить оружие замолчать, давление на Россию должно оставаться высоким. Мы стоим на стороне Украины и ее права на территориальную целостность и самоопределение", - написала Майнль-Райзингер.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
Велес Подільський
показать весь комментарий18.08.2025 12:32 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
✘
Мрачный скептик
показать весь комментарий18.08.2025 12:33 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
✘
Марина Нєчаєва #561431
показать весь комментарий18.08.2025 12:28 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Марта Шепель #549182
показать весь комментарий18.08.2025 12:28 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Велес Подільський
показать весь комментарий18.08.2025 12:29 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Проверка на вшивость
показать весь комментарий18.08.2025 12:51 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль