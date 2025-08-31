УКР
Путіна можна змусити до миру лише силою, - Брекельманс закликав посилити тиск на РФ

Брекельманс

Посилення тиску на Росію з боку Євросоюзу має вирішальне значення, щоб змусити главу Кремля Володимира Путіна припинити агресію проти України.

Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, який тимчасово обійматиме також посаду міністра закордонних справ, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Брекельманс закликав Євросоюз посилити тиск на Росію.

"Масовані атаки України - це ще один доказ того, що Путіна можна змусити до миру лише силою. Посилення тиску з боку ЄС має вирішальне значення. Ось чому я виступаю за посилення санкцій проти Росії (включаючи "тіньовий флот"), підтримку України та розробку варіантів використання заморожених активів", - сказав Брекельманс.

Читайте також: Потрібні додаткові санкції, щоб змусити Росію повернутися за стіл переговорів, - Макрон

Він розповів, що у Копенгагені під час зустрічі міністрів МЗС ЄС йшлося про підтримку України та зміцнення оборонного потенціалу Європи.

"Реальність така, що Путін продовжує терор, і йому не можна довіряти. Саме тому ми обговорюємо підтримку України та гарантії безпеки, щоб досягти стійкого миру",- сказав міністр.

Читайте також: На зустрічі глав МЗС країн ЄС обговорювали, як посадити Росію за стіл переговорів, - Ліпавський

Автор: 

росія (67436) санкції (12613) Євросоюз (14046) Брекельманс Рубен (15)
+7
Заклики, лише заклики. Без США нічого не буде. А у Штатах президентом старий підор у якого дрюг вальодя
показати весь коментар
31.08.2025 19:18 Відповісти
+3
"Путіна можна змусити до миру лише силою"
Це в Європі уже консенсус, крім двох маленьких країнок)
показати весь коментар
31.08.2025 19:22 Відповісти
+3
********* має бути ізольовано за поребриком, а всі їх інформаційні атаки потрібно жорстко блокувати. На жаль Європа не має власної, незалежної інтернет мережі, яка б могла автономно блокувати атаки **********. Все через США, а це небезпечно для всіх. Це як Деменцій піариться на надання Україні 3500 ракет які неможливо використати без дозволу США і наведення з американських супутників. Навіщо купувати такі ракети якщо їх неможливо застосувати за власним рішенням? Те ж саме з гугл, фейсбуком, майкрософтом, єйплом, теслою і платіжними системами де з кожної транзакції % отримують американці. А це 15 трильйонів баксів на рік "з нічого"! Європа має протидіяти цьому обдиранню. Досить годувати світових паразитів!, а саме такими стають американці відмовляючись від ролі "світового поліцая".
показати весь коментар
31.08.2025 19:30 Відповісти
бюджет Європи не менше чим в США. і набагато більше чим у рашки.
показати весь коментар
31.08.2025 19:22 Відповісти
і що з того? Армії у Європі - ІГРАШКОВІ, до того не всі проти мордору
показати весь коментар
31.08.2025 19:29 Відповісти
тобі потрібна армія людей? чи армія дронів?

перше - так, в європці мало солдат.
друге - за гроші, в європки грошей як у дурня фантиків.
показати весь коментар
31.08.2025 19:32 Відповісти
іграшкова армія - значає що нма достатньо а ні військових ні озброєння. Бо тільки зараз Європа розпочала щось виготовляти за потреб війни. І як показала війна, одними дронами її не виграти
показати весь коментар
31.08.2025 19:37 Відповісти
де ти бачив одні дрони? дрони міндіча? він половину грошей вкрав. так що максимум на фронт потрапила половина армії дронів.
показати весь коментар
31.08.2025 19:39 Відповісти
яке запитання, така і відповідь. Ти мабуть сам із собою розмовляеш
показати весь коментар
31.08.2025 19:45 Відповісти
в мене риторичні питання. можеш не відповідати. розумні й так все розуміють, а тобі здається, що я сам з собою розмовляю.
показати весь коментар
31.08.2025 19:47 Відповісти
НЕма в європки грошей, як не стало дешевого газу.
показати весь коментар
31.08.2025 19:41 Відповісти
є у них все. а якщо нема, то там у них міндіч з мільярдами баксів, хай у нього заберуть
показати весь коментар
31.08.2025 19:42 Відповісти
кожен дурік вважає себе наполеоном. Твоє призвище часом не Голохвастов?
показати весь коментар
31.08.2025 20:00 Відповісти
ні
показати весь коментар
31.08.2025 20:01 Відповісти
Їм дуже треба утримувати сирійських біженців.
показати весь коментар
31.08.2025 19:40 Відповісти
.*********!!!
показати весь коментар
31.08.2025 19:24 Відповісти
Говоруни! - то посилюйте
показати весь коментар
31.08.2025 19:28 Відповісти
скільки ще років треба, щоб Захід набрався "сили"чи "тиску"?
показати весь коментар
31.08.2025 19:44 Відповісти
А може просто відновимо статус наддержави?...
показати весь коментар
31.08.2025 20:23 Відповісти
 
 