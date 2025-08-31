Путіна можна змусити до миру лише силою, - Брекельманс закликав посилити тиск на РФ
Посилення тиску на Росію з боку Євросоюзу має вирішальне значення, щоб змусити главу Кремля Володимира Путіна припинити агресію проти України.
Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, який тимчасово обійматиме також посаду міністра закордонних справ, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
Брекельманс закликав Євросоюз посилити тиск на Росію.
"Масовані атаки України - це ще один доказ того, що Путіна можна змусити до миру лише силою. Посилення тиску з боку ЄС має вирішальне значення. Ось чому я виступаю за посилення санкцій проти Росії (включаючи "тіньовий флот"), підтримку України та розробку варіантів використання заморожених активів", - сказав Брекельманс.
Він розповів, що у Копенгагені під час зустрічі міністрів МЗС ЄС йшлося про підтримку України та зміцнення оборонного потенціалу Європи.
"Реальність така, що Путін продовжує терор, і йому не можна довіряти. Саме тому ми обговорюємо підтримку України та гарантії безпеки, щоб досягти стійкого миру",- сказав міністр.
перше - так, в європці мало солдат.
друге - за гроші, в європки грошей як у дурня фантиків.
Це в Європі уже консенсус, крім двох маленьких країнок)