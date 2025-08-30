УКР
На зустрічі глав МЗС країн ЄС обговорювали, як посадити Росію за стіл переговорів, - Ліпавський

Ліпавський

На неформальній зустрічі глав МЗС країн ЄС у Копенгагені, серед іншого обговорювалося, як посадити Росію за стіл переговорів.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, повідомляє Radio Prague International, інформує Цензор.НЕТ.

"Вже 172 дні Україна чекає на угоду про припинення вогню. Путін не зрушив ані на міліметр. Вони не хочуть миру та справжніх переговорів. Про це свідчить нещодавня атака на Київ. Майже 600 безпілотних літальних апаратів та понад 30 ракет – найбільша атака цього місяця. Ось чому сьогодні у Копенгагені ми обговорювали з міністрами ЄС, як посадити Росію за стіл переговорів", – написав Ліпавський у соцмережі Х.

Окрім цього, за словами дипломата, обговорювалися новий пакет санкцій проти Росії, використання заморожених активів РФ на відновлення України, надання допомоги Газі.

Також Чехія пропонує Євросоюзу припинити вільне пересування російських дипломатів у Шенгенській зоні.

Читайте також: Сибіга на зустрічі з міністрами держав-членів ЄС закликав до реалістичних стратегій із примусу РФ до миру

Блін. Ніяк.
Давайте Україні далекобійну зброю. Багато далекобійної зброї.

І через пару місяців ***** само на колінах приповзе.
30.08.2025 21:10 Відповісти
Обговорювати треба, як поставити ********* раком. Не те обговорювали.
30.08.2025 21:05 Відповісти
Ніяк ви її не посадите - допоможіть більше зброєю - путлєр не йде до рук - шей завтра їде до сюзерена - Китай його підтримує
30.08.2025 21:08 Відповісти
Треба не пропонувати присісти, а вибивати з під сраки росії всі можливі опори.
30.08.2025 21:12 Відповісти
Неправильний порядок денний. Вони повинні зробити так, щоб зламаний агресор повз на колінах до столу переговорів. Готовий благати.
30.08.2025 21:13 Відповісти
Обговорювали що, перемовини з свинособакою садистом?
30.08.2025 21:15 Відповісти
Навіщо?
30.08.2025 21:17 Відповісти
Цікаво, за яким столом і з ким буде вести переговори пошматована рашкою Європа??!!
30.08.2025 21:17 Відповісти
Ідіоти. Хочуть гітлера посадити за стіл переговорів. Європа ніяк не протрезвіє
30.08.2025 21:18 Відповісти
за який стіл? тільки на палю!
30.08.2025 21:18 Відповісти
Без здачі українських територій ніяк... РФ в даний момент всі решта переговори не цікаві... Або Європа впрягається і війну ми перемагаємо разом, або війна буде програна інших варіантів нема.
30.08.2025 21:27 Відповісти
Куколдам осталось только по очереди отсосать ху#лу....
30.08.2025 21:31 Відповісти
Обговорювати треба прискорене виробництво балістики. Кілометрів на 3000. В Европі теж немає дорослих у великій політиці.
30.08.2025 21:34 Відповісти
Людям простое всегда даётся с трудом. Ядерную страну не усадишь за стол переговоров, для того то и ядерное оружие! Ну ясно же с августа 1945г. На сегодня есть только один метод. Срочно довооружить Украину сильным ПВО, нужным достаточным количеством ракет без ограничения долёта и полноценным бк, техснабжением и подобным включая массовое стрелковое оружие. Это возможно. Бронетанковой техники просто валом везде в мире. Вопрос денег тоже решаем. А нам затянуть пояса---как минимум на три года. Победа всегда или просто выстоять---дорого стоит! Поражение всегда дешёвое---но навсегда. А от переговоров и уступок нам не уйти. Сильными сесть за стол переговоров наша задача. А потом стать ещё сильнее. А что будет через год, два--так никто не знал никогда.
30.08.2025 21:53 Відповісти
Майже 600 дронів та понад 30 ракет, параша атакувала Украіну. І голови МЗС краін ЄС оброворюють про переговори з ******? Повністю припіzdжені?
Обговорювати і збільшувати треба військову допомогу Украіні. На переговори ***** не піде.
30.08.2025 21:54 Відповісти
Ну двоечники! Да историю почитайте выполнения ру своих договоров и обязательств. Последний случай с ираном хотя бы.
С какой радости они энный договор выполнят?
30.08.2025 22:02 Відповісти
Як посадити ********* за стіл? Відповідь давно відома! Відмудохати до недієздатного стану, але навіщо вони тоді за столом?
30.08.2025 22:14 Відповісти
 
 