На зустрічі глав МЗС країн ЄС обговорювали, як посадити Росію за стіл переговорів, - Ліпавський

На неформальній зустрічі глав МЗС країн ЄС у Копенгагені, серед іншого обговорювалося, як посадити Росію за стіл переговорів.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, повідомляє Radio Prague International, інформує Цензор.НЕТ.

"Вже 172 дні Україна чекає на угоду про припинення вогню. Путін не зрушив ані на міліметр. Вони не хочуть миру та справжніх переговорів. Про це свідчить нещодавня атака на Київ. Майже 600 безпілотних літальних апаратів та понад 30 ракет – найбільша атака цього місяця. Ось чому сьогодні у Копенгагені ми обговорювали з міністрами ЄС, як посадити Росію за стіл переговорів", – написав Ліпавський у соцмережі Х.

Окрім цього, за словами дипломата, обговорювалися новий пакет санкцій проти Росії, використання заморожених активів РФ на відновлення України, надання допомоги Газі.

Також Чехія пропонує Євросоюзу припинити вільне пересування російських дипломатів у Шенгенській зоні.

