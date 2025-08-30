Сибіга на зустрічі з міністрами держав-членів ЄС закликав до реалістичних стратегій із примусу РФ до миру

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі з міністрами держав-членів ЄС поінформував про важливі зустрічі та переговори наступного тижня, закликав їх до повної дипломатичної мобілізації.

У суботу, 30 серпня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга взяв онлайн-участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ держав-членів ЄС у форматі "Гімніх", що відбулася у Копенгагені.

Сибіга поінформував європейських партнерів про посилення російського повітряного терору проти мирних українських міст. Він висловив вдячність ЄС та державам-членам за їхню тверду реакцію на обстріли та підтримку України загалом.

Глава МЗС наголосив, що нещодавні удари Росії по представництву ЄС у Києві та американському заводу на Закарпатті є сигналом Європі та США: Путін не збирається припиняти війну, і його потрібно до цього примусити.

"Росія залишається екзистенційною загрозою для всієї Європи та трансатлантичного простору та не полишає своїх агресивних намірів. Важливо, щоб ніхто не мав ілюзій. Стратегії щодо Росії та мирного процесу мають бути реалістичними, вони не можуть спиратися на хибні припущення", — заявив він.

Міністр закликав союзників і надалі нарощувати дипломатичну динаміку. Він нагадав, що радники з національної безпеки зараз активно працюють над розробкою гарантій безпеки для України.

Глава МЗС також зазначив, що важливим кроком у мирному процесі мали би стати зустрічі лідерів, як у двосторонньому форматі між Україною та РФ, так і в форматі із залученням Президента США, європейських лідерів. Андрій Сибіга повторив позицію Президента України, що обговорення найскладніших тем можливе саме у форматі зустрічі лідерів України та РФ.

Глава МЗС також закликав держави-члени ЄС збільшити оборонну підтримку України та інвестиції в український ОПК, зокрема у виробництво дронів, повною мірою скористатися механізмами SAFE та PURL для зміцнення обороноздатності нашої держави, ухвалити рішучі кроки для повного використання знерухомлених російських активів для оборони та відновлення України.

"Путін має усвідомити, що продовження цієї війни загрожує і його режиму, і йому особисто. Або він зупиняється зараз, або стикається з серйозними наслідками. Це і є стратегія миру завдяки силі", — підкреслив міністр.

Глава МЗС також поінформував європейських партнерів про важливі зустрічі та переговори наступного тижня, закликав їх до повної дипломатичної мобілізації, збереження непохитної підтримки України в протистоянні російській агресії та кроках задля відновлення справедливого миру.

