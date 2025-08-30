Сибига на встрече с министрами государств-членов ЕС призвал к реалистичным стратегиям относительно принуждения РФ к миру

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на встрече с министрами государств-членов ЕС проинформировал о важных встречах и переговорах на следующей неделе, призвал их к полной дипломатической мобилизации.

В субботу, 30 августа, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига принял онлайн-участие в неформальной встрече министров иностранных дел государств-членов ЕС в формате "Гимних", состоявшейся в Копенгагене.

Сибига проинформировал европейских партнеров об усилении российского воздушного террора против мирных украинских городов. Он выразил благодарность ЕС и государствам-членам за их твердую реакцию на обстрелы и поддержку Украины в целом.

Глава МИД подчеркнул, что недавние удары России по представительству ЕС в Киеве и американскому заводу на Закарпатье являются сигналом Европе и США: Путин не собирается останавливать войну, и его нужно к этому принудить.

"Россия остается экзистенциальной угрозой для всей Европы и трансатлантического пространства и не оставляет своих агрессивных намерений. Важно, чтобы никто не питал иллюзий. Стратегии в отношении России и мирного процесса должны быть реалистичными, они не могут опираться на ложные предположения", - заявил он.

Министр призвал союзников и в дальнейшем наращивать дипломатическую динамику. Он напомнил, что советники по национальной безопасности сейчас активно работают над разработкой гарантий безопасности для Украины.

Глава МИД также отметил, что важным шагом в мирном процессе должны были бы стать встречи лидеров, как в двустороннем формате между Украиной и РФ, так и в формате с привлечением Президента США, европейских лидеров. Андрей Сибига повторил позицию Президента Украины, что обсуждение сложных тем возможно именно в формате встречи лидеров Украины и РФ.

Глава МИД также призвал государства-члены ЕС увеличить оборонную поддержку Украины и инвестиции в украинский ОПК, в частности в производство дронов, в полной мере воспользоваться механизмами SAFE и PURL для укрепления обороноспособности нашего государства, принять решительные шаги для полного использования обездвиженных российских активов для обороны и восстановления Украины.

"Путин должен осознать, что продолжение этой войны угрожает и его режиму, и ему лично. Или он останавливается сейчас, или сталкивается с серьезными последствиями. Это и есть стратегия мира благодаря силе", - подчеркнул министр.

Глава МИД также проинформировал европейских партнеров о важных встречах и переговорах на следующей неделе, призвал их к полной дипломатической мобилизации, сохранению непоколебимой поддержки Украины в противостоянии российской агрессии и шагах для восстановления справедливого мира.

