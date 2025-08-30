РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9827 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры
289 9

Сибига на встрече с министрами государств-членов ЕС призвал к реалистичным стратегиям относительно принуждения РФ к миру

Андрей Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на встрече с министрами государств-членов ЕС проинформировал о важных встречах и переговорах на следующей неделе, призвал их к полной дипломатической мобилизации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД.

В субботу, 30 августа, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига принял онлайн-участие в неформальной встрече министров иностранных дел государств-членов ЕС в формате "Гимних", состоявшейся в Копенгагене.

Сибига проинформировал европейских партнеров об усилении российского воздушного террора против мирных украинских городов. Он выразил благодарность ЕС и государствам-членам за их твердую реакцию на обстрелы и поддержку Украины в целом.

Глава МИД подчеркнул, что недавние удары России по представительству ЕС в Киеве и американскому заводу на Закарпатье являются сигналом Европе и США: Путин не собирается останавливать войну, и его нужно к этому принудить.

"Россия остается экзистенциальной угрозой для всей Европы и трансатлантического пространства и не оставляет своих агрессивных намерений. Важно, чтобы никто не питал иллюзий. Стратегии в отношении России и мирного процесса должны быть реалистичными, они не могут опираться на ложные предположения", - заявил он.

Также читайте: Мерц: Путин лишь делал вид, что готов к переговорам с Зеленским

Министр призвал союзников и в дальнейшем наращивать дипломатическую динамику. Он напомнил, что советники по национальной безопасности сейчас активно работают над разработкой гарантий безопасности для Украины.

Глава МИД также отметил, что важным шагом в мирном процессе должны были бы стать встречи лидеров, как в двустороннем формате между Украиной и РФ, так и в формате с привлечением Президента США, европейских лидеров. Андрей Сибига повторил позицию Президента Украины, что обсуждение сложных тем возможно именно в формате встречи лидеров Украины и РФ.

Глава МИД также призвал государства-члены ЕС увеличить оборонную поддержку Украины и инвестиции в украинский ОПК, в частности в производство дронов, в полной мере воспользоваться механизмами SAFE и PURL для укрепления обороноспособности нашего государства, принять решительные шаги для полного использования обездвиженных российских активов для обороны и восстановления Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Делегация Украины встретилась со спецпредставителем Трампа Уиткоффом в Нью-Йорке

"Путин должен осознать, что продолжение этой войны угрожает и его режиму, и ему лично. Или он останавливается сейчас, или сталкивается с серьезными последствиями. Это и есть стратегия мира благодаря силе", - подчеркнул министр.

Глава МИД также проинформировал европейских партнеров о важных встречах и переговорах на следующей неделе, призвал их к полной дипломатической мобилизации, сохранению непоколебимой поддержки Украины в противостоянии российской агрессии и шагах для восстановления справедливого мира.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ не готова к мирным переговорам и продолжает активные боевые действия, - разведка Эстонии

Автор: 

МИД (7084) Сибига Андрей (625)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А що робив твій замісник Кислиця на невідомо де у Ньйо-Йорку на тьорках Єрмака з агентом Кремля Віткофом?
показать весь комментарий
30.08.2025 16:02 Ответить
Кислиця працював представником в ООН , й мабуть залишилися такі собі явочні хази у Н-Й для банди Єрмакомародерату , як офіс при ООН ... Чому би й ні!Там ,доречі , в той же день стюардеса Єрмака 3 х відсотково підтримана народом прем"Єрша промову в ООН тримала
показать весь комментарий
30.08.2025 16:22 Ответить
Чому вона - так в один день пзасвітилася з Єрмаком, стюардеса його...
показать весь комментарий
30.08.2025 16:23 Ответить
Вона перевозниця єрмака - має право на повітряні подорожі за статусом посади, єрмак такого права не має. В нього взагалі ніяких прав, тільки доручення пріпіздєнта. От він і падає їй на хвіст, коли треба кудись переміститись. Це, до речі, єдиний документальний факт порушення хоч якихось законних положень, яких єрмак дотримується. Усе інше - примарні дії, нічим не зафіксовані. Ну, а раз свириденчиха вже опинилась у "великому яблуці", то запихнули до оон фотки вбитих рашистами українських дітей показати.
показать весь комментарий
30.08.2025 16:41 Ответить
дякую - тепер все логічно ,
показать весь комментарий
30.08.2025 17:05 Ответить
ніфіга не зрозумів!
хто такий сибіга?
а, де котопес єрмакумеров?
показать весь комментарий
30.08.2025 16:07 Ответить
чебуреки їдять з Єрмаком на віллі Умєров у Флориді
показать весь комментарий
30.08.2025 16:09 Ответить
Сибіга не Парубій, який ВІДКРИТО боровся, за Вільну від московитів Україну!
Для таких «ділових призначенців» зеленського, головне, щоб записи кадровиків були в трудовій книзі, для нарахування, через портновських суддівських, пенсії за Інвалідність 1 групи!!
Це ж можуть підтвердити, і держсекретарі в КМУ ЦОВВ, з кадровими мудрилами!
Сирійці, такі дії привладних унеможливили, шляхом застосування вірьовки!! Дешево, дієво, наочно, і без отих багаторічних судових засідань, портновських пристосуванців в судах та прокуратурі!
показать весь комментарий
30.08.2025 16:16 Ответить
І як ці реалістичні стратегії вже спрацювали впродовж останніх трьох років?
показать весь комментарий
30.08.2025 16:21 Ответить
 
 