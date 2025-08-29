РФ не готова к мирным переговорам и продолжает активные боевые действия, - разведка Эстонии
Россия не проявляет готовности к мирным переговорам с Украиной и продолжает активные боевые действия, заявили в эстонской разведке.
Об этом сообщил начальник разведывательного центра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой ERR.
Он уточнил, что российские войска в этом году оккупировали около 16% территории Донецкой области, в настоящее время контролируя почти 77% области.
За последнюю неделю войска РФ захватили почти 100 квадратных километров в Донецкой области и ежедневно наносят массированные удары беспилотниками по разным регионам Украины, включая Киев, где пострадали промышленные объекты.
"В течение прошлой недели российские войска ежедневно продолжали наносить удары с беспилотников большой дальности по различным целям в Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях, а также по Покровской и Добропольской громадах. Количество запущенных дронов в день составляло от 50 до 100", - сказал он.
Ночной удар 28 августа по Киеву включал запуск 598 беспилотников, что почти на 130 меньше рекордного показателя 9 июля.
По его словам, в Киеве повреждены или разрушены несколько заводов, среди которых "Артем", "Укрспецсистемы", "Samsung", Киевский радиозавод и завод, строящийся турецкой компанией Baykar.
