РУС
Новости Мирные переговоры
277 5

РФ не готова к мирным переговорам и продолжает активные боевые действия, - разведка Эстонии

естонія

Россия не проявляет готовности к мирным переговорам с Украиной и продолжает активные боевые действия, заявили в эстонской разведке.

Об этом сообщил начальник разведывательного центра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой ERR.

Он уточнил, что российские войска в этом году оккупировали около 16% территории Донецкой области, в настоящее время контролируя почти 77% области.

За последнюю неделю войска РФ захватили почти 100 квадратных километров в Донецкой области и ежедневно наносят массированные удары беспилотниками по разным регионам Украины, включая Киев, где пострадали промышленные объекты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разведчики Сил беспилотных систем контролируют информационное пространство врага, - СБС

"В течение прошлой недели российские войска ежедневно продолжали наносить удары с беспилотников большой дальности по различным целям в Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях, а также по Покровской и Добропольской громадах. Количество запущенных дронов в день составляло от 50 до 100", - сказал он.

Ночной удар 28 августа по Киеву включал запуск 598 беспилотников, что почти на 130 меньше рекордного показателя 9 июля.

По его словам, в Киеве повреждены или разрушены несколько заводов, среди которых "Артем", "Укрспецсистемы", "Samsung", Киевский радиозавод и завод, строящийся турецкой компанией Baykar.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляйен позвонила Трампу после атаки РФ на Киев: Путин должен сесть за стол переговоров

Автор: 

разведка (4224) Эстония (1499) переговоры с Россией (1308)
Сортировать:
Блін, шоб це визначити не обовʼязко бути розвідником. Достатньо просто почитати новини про щоденні обстріли мирних міст і селищ.
показать весь комментарий
29.08.2025 13:33 Ответить
... якби не ця сама " потужна" розвідка .. ми і незнали б що нас чекає ..
показать весь комментарий
29.08.2025 13:38 Ответить
Тільки трампони і трампондопулли вірять що дикунські обстріли це через "впертість України". ( А Ухіллес Мівінович взагалі нічого не рішає )
показать весь комментарий
29.08.2025 13:41 Ответить
Яка грандіозна несподіванка!
показать весь комментарий
29.08.2025 13:59 Ответить
Розвідка Естонії- сама смішна в світі, акцент видає.
показать весь комментарий
29.08.2025 14:12 Ответить
 
 