РФ не готова к мирным переговорам и продолжает активные боевые действия, - разведка Эстонии

Россия не проявляет готовности к мирным переговорам с Украиной и продолжает активные боевые действия, заявили в эстонской разведке.

Об этом сообщил начальник разведывательного центра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой ERR.

Он уточнил, что российские войска в этом году оккупировали около 16% территории Донецкой области, в настоящее время контролируя почти 77% области.

За последнюю неделю войска РФ захватили почти 100 квадратных километров в Донецкой области и ежедневно наносят массированные удары беспилотниками по разным регионам Украины, включая Киев, где пострадали промышленные объекты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разведчики Сил беспилотных систем контролируют информационное пространство врага, - СБС

"В течение прошлой недели российские войска ежедневно продолжали наносить удары с беспилотников большой дальности по различным целям в Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях, а также по Покровской и Добропольской громадах. Количество запущенных дронов в день составляло от 50 до 100", - сказал он.

Ночной удар 28 августа по Киеву включал запуск 598 беспилотников, что почти на 130 меньше рекордного показателя 9 июля.

По его словам, в Киеве повреждены или разрушены несколько заводов, среди которых "Артем", "Укрспецсистемы", "Samsung", Киевский радиозавод и завод, строящийся турецкой компанией Baykar.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляйен позвонила Трампу после атаки РФ на Киев: Путин должен сесть за стол переговоров