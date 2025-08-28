РУС
Разведчики Сил беспилотных систем контролируют информационное пространство врага, - СБС

Специалисты разведки Сил беспилотных систем держат под контролем информационное пространство противника.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБС.

Как отмечается, это позволяет понимать реальное состояние сил врага, оценивать эффективность тактик на поле боя, в частности во время глубинных поражений.

"А главное - вовремя замечать слабые места врага, чтобы наносить сокрушительные удары и постепенно разрушать его военный потенциал", - подчеркнули в СБС.

"Об их работе не говорят вслух, но результат видит каждый. Спасибо за службу!" - резюмировали в СБС.

Также читайте: Благодаря проституткам разведке удалось раздобыть "несколько уникальных информаций", - Буданов

разведка (4224) Силы беспилотных систем (212)
28.08.2025 21:30 Ответить

28.08.2025 21:43 Ответить
А в цей час Єрмак слухає у США + вухами послиці - недосудимої втікшої - що терор цю ніч по Києву - це нормальна відповідь Хйла за знищені 20 відсотків труб на НПЗ -
28.08.2025 21:35 Ответить
... й після цього сяде перетирати з Віткоффом , а послиця обсереться зробити заяву протесту на слова заяви Білого Дому про рівнозначність нічних підривів рашки й України .
28.08.2025 21:38 Ответить
 
 