Новости Результаты работы подразделений СБС
167 1

Подразделения СБС уничтожили более 4800 оккупантов в течение августа

дроны, беспилотник

В течение суток подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 901 уникальную цель противника.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБС.

Поражены, в частности:

  • 191 единицу личного состава, из которых 116 - ликвидировано;
  • 33 единицы автомобильной техники и 27 мотоциклов;
  • 20 артиллерийских систем, 6 танков и 4 единицы бронетехники.

Смотрите: Выживший FPV: дрон 413-го батальона "Рейд" передал видео даже после удара по российской технике. ВИДЕО

"Кроме того, уничтожено 130 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 11 точек вылета операторов БПЛА. Всего в течение августа (01-28.08) уничтожено/поражено 20 593 цели, из которых 4822 - личный состав противника", - говорится в сообщении.

Результаты работы подразделений СБС

Автор: 

ликвидация (3998) уничтожение (7773) Силы беспилотных систем (210)
До 30 000 ще далеко, нажаль.
