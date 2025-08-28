Подразделения СБС уничтожили более 4800 оккупантов в течение августа
В течение суток подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 901 уникальную цель противника.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБС.
Поражены, в частности:
- 191 единицу личного состава, из которых 116 - ликвидировано;
- 33 единицы автомобильной техники и 27 мотоциклов;
- 20 артиллерийских систем, 6 танков и 4 единицы бронетехники.
"Кроме того, уничтожено 130 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 11 точек вылета операторов БПЛА. Всего в течение августа (01-28.08) уничтожено/поражено 20 593 цели, из которых 4822 - личный состав противника", - говорится в сообщении.
Макс Иванов
