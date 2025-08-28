Підрозділи СБС вразили понад 4800 окупантів протягом серпня

Упродовж доби підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 901 унікальну ціль противника.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБС.

Уражено, зокрема

191 одиницю особового складу, з яких 116 – ліквідовано;

33 одиниці автомобільної техніки та 27 мотоциклів;

20 артилерійських систем, 6 танків та 4 одиниці бронетехніки.

Дивіться: FPV, що вижив: дрон 413-го батальйону "Рейд" передав відео навіть після удару по російській техніці. ВIДЕО

"Крім того, знищено 130 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 11 точок вильоту операторів БпЛА. Всього протягом серпня (01–28.08) знищено/уражено 20593 цілі, з яких 4822 – особовий склад противника", - йдеться в повідомленні.