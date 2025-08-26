УКР
FPV, що вижив: дрон 413-го батальйону "Рейд" передав відео навіть після удару по російській техніці. ВIДЕО

На Новопавлівському напрямку оператори 413-го батальйону "Рейд" Сил безпілотних систем знищили понад 100 одиниць техніки противника з початку серпня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, один з ударів став унікальним — FPV-дрон з кумулятивним боєприпасом влучив у замасковану вантажівку, яка миттєво загорілася. Відео батальйон розмістив у своїх соціальних мережах. 

У повідомленні під роликом йдеться, що температура горіння мала б миттєво спалити все: камеру, батарею, передавач безпілотника. Попри вибух, елементи дрона вціліли й продовжили трансляцію з місця ураження. Це дозволило отримати відео об’єктивного контролю не лише від коригувального БпЛА, а й від самого дрона-камікадзе. Успішна операція стала черговим прикладом ефективної роботи батальйону "Рейд" у боротьбі з логістикою ворога.

