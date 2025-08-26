Ліквідовано з десяток окупантів, 3 пункти управління, засіб РЕБ та електронне устаткування ворога. ВIДЕО
Прикордонники "Феніксу" успішно виявляють та знищують ворожі засоби й пункти управління БпЛА на Куп'янському напрямку.
Внаслідок чітких дій наших бійців ліквідовано з десяток окупантів, знищено 3 пункти управління, засіб РЕБ та електронне устаткування ворога, інформує Цензор.НЕТ.
