УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10711 відвідувач онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
519 0

Ліквідовано з десяток окупантів, 3 пункти управління, засіб РЕБ та електронне устаткування ворога. ВIДЕО

Прикордонники "Феніксу" успішно виявляють та знищують ворожі засоби й пункти управління БпЛА на Куп'янському напрямку.

Внаслідок чітких дій наших бійців ліквідовано з десяток окупантів, знищено 3 пункти управління, засіб РЕБ та електронне устаткування ворога, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Морпіхи влаштували засідку двом окупантам, які намагалися просунутися до наших позицій. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18535) Держприкордонслужба ДПСУ (6351) знищення (8065)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 