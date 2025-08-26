УКР
Морпіхи влаштували засідку двом окупантам, які намагалися просунутися до наших позицій. ВIДЕО

Російські війська продовжують здійснювати штурми малими піхотними групами, проте українські оборонці успішно відбивають атаки. Так, бійці 503-го окремого батальйону морської піхоти ліквідували двох загарбників, які намагалися захопити українські позиції. Воїни організували засідку та завдали ворогу нищівного удару.

Як інформує Цензор.НЕТ, Військово-Морських Сили продовжують нищити російських загарбників.

Також дивіться: Російські військові катують свого товариша: "Сейчас, бл#дь, будут тебе американские горки!". ВIДЕО

армія рф (18535) ВМС (1428) ліквідація (4381)
26.08.2025 15:16 Відповісти
Настаящуи херои всігда фіздують в абход
26.08.2025 15:36 Відповісти
Хорошо, усторили засаду и засадили кацапам по самое не балуй...
26.08.2025 15:52 Відповісти
Таке враження від опису, наче відбили атаку роти, полку чи дівізії, кідари мабуть шукали воду чи жрачку й заблудилися, яка в опу атака 2 орками?
26.08.2025 15:54 Відповісти
. О том, что кацапы активно используют тактику малых групп, а именно двойки, уже только совсем ленивый не писал. Но таким лахтинским говнометам как ты даже если бы атаку двух дивизий отбили, все равно нашлось бы на что насрать.
26.08.2025 16:21 Відповісти
Яповажаю, коли не серуни пишуть, а фахівці, навіть про втрачаємі території кожного дня, а не про зеків кідарських яким насрать у яку сторону біжати , щоб втективід наглядачів. Чому не відбиваються теріторії немає контрнаступу, а знову як після 2014 року засіли у глибоку оборону й поступово пятимося задки?
26.08.2025 16:30 Відповісти
 
 