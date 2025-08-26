2 650 6
Морпіхи влаштували засідку двом окупантам, які намагалися просунутися до наших позицій. ВIДЕО
Російські війська продовжують здійснювати штурми малими піхотними групами, проте українські оборонці успішно відбивають атаки. Так, бійці 503-го окремого батальйону морської піхоти ліквідували двох загарбників, які намагалися захопити українські позиції. Воїни організували засідку та завдали ворогу нищівного удару.
Як інформує Цензор.НЕТ, Військово-Морських Сили продовжують нищити російських загарбників.
