Морпехи устроили засаду двум оккупантам, которые пытались продвинуться к нашим позициям. ВИДЕО
Российские войска продолжают осуществлять штурмы малыми пехотными группами, однако украинские защитники успешно отражают атаки. Так, бойцы 503-го отдельного батальона морской пехоты ликвидировали двух захватчиков, которые пытались захватить украинские позиции. Воины организовали засаду и нанесли врагу сокрушительный удар.
Как информирует Цензор.НЕТ, Военно-Морские Силы продолжают уничтожать российских захватчиков.
Сергей Сергей #530107
Николай Водяной #551433
Серый Вовк
