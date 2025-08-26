РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10936 посетителей онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
3 216 6

Морпехи устроили засаду двум оккупантам, которые пытались продвинуться к нашим позициям. ВИДЕО

Российские войска продолжают осуществлять штурмы малыми пехотными группами, однако украинские защитники успешно отражают атаки. Так, бойцы 503-го отдельного батальона морской пехоты ликвидировали двух захватчиков, которые пытались захватить украинские позиции. Воины организовали засаду и нанесли врагу сокрушительный удар.

Как информирует Цензор.НЕТ, Военно-Морские Силы продолжают уничтожать российских захватчиков.

Также смотрите: Российские военные пытают своего товарища: "Сейчас, бл#дь, будут тебе американские горки!". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20384) ВМС (1510) ликвидация (3991)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
26.08.2025 15:16 Ответить
Настаящуи херои всігда фіздують в абход
показать весь комментарий
26.08.2025 15:36 Ответить
Хорошо, усторили засаду и засадили кацапам по самое не балуй...
показать весь комментарий
26.08.2025 15:52 Ответить
 
 