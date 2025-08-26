Российские военные пытают своего товарища: "Сейчас, бл#дь, будут тебе американские горки!". ВИДЕО

В районе Удачного российские военнослужащие из 15-й отдельной мотострелковой бригады устроили жестокое издевательство над собственным товарищем.

По данным из открытых источников, солдат отказался участвовать в так называемом "мясном штурме" за что оккупанты решили его наказать, сообщает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Нацгвардейцы уничтожили российские пушки и склады боекомплекта на Покровском направлении. ВИДЕО