Российские военные пытают своего товарища: "Сейчас, бл#дь, будут тебе американские горки!". ВИДЕО

В районе Удачного российские военнослужащие из 15-й отдельной мотострелковой бригады устроили жестокое издевательство над собственным товарищем.

По данным из открытых источников, солдат отказался участвовать в так называемом "мясном штурме" за что оккупанты решили его наказать, сообщает Цензор.НЕТ.

армия РФ (20384) пытки (861) Донецкая область (10601) Покровский район (931) Удачное (21)
+22
Для чого так називати, яки вони "побратими" це кацапські "********".
26.08.2025 14:25 Ответить
+11
Не пи..ди опудало кацапське, увесь світ знає що ви недонація андрофагів та садистів
26.08.2025 14:58 Ответить
+8
Тільки бажав написати, ....побратими...., вони даже такого слова не знають. Бандити ху... лостану коли стріляють у своїх дуже схожі на рабів яки на аренах Риму, не билися, а добивали
26.08.2025 14:37 Ответить
Для чого так називати, яки вони "побратими" це кацапські "********".
26.08.2025 14:25 Ответить
"товарісчєм" )))
26.08.2025 14:31 Ответить
Тільки бажав написати, ....побратими...., вони даже такого слова не знають. Бандити ху... лостану коли стріляють у своїх дуже схожі на рабів яки на аренах Риму, не билися, а добивали
26.08.2025 14:37 Ответить
"Собрат" є таке слово у них
26.08.2025 15:17 Ответить
все вірно - "брателлы катают на русских горках" !
26.08.2025 16:11 Ответить
На відео гра- хто хоче стати мільйонером
26.08.2025 14:34 Ответить
у нас такое тоже есть, откуда и больше сзч
26.08.2025 14:37 Ответить
Так треба тобі лікувати.
26.08.2025 14:38 Ответить
Не пи..ди опудало кацапське, увесь світ знає що ви недонація андрофагів та садистів
26.08.2025 14:58 Ответить
Татьяна Липинская - у вас є бойовий досвід?
26.08.2025 15:07 Ответить
то кацапський бот

.
26.08.2025 16:13 Ответить
я знаю.
26.08.2025 16:19 Ответить
"Побратими"?
Може, "колеги"?
26.08.2025 14:37 Ответить
"Сокурсником"
26.08.2025 16:04 Ответить
які побратими? ви з глузду з'їхали? в кацапів петушатнік підарятнік, соочкошники вони
26.08.2025 14:51 Ответить
если бы не они-это бы сделали салдаты нато!!!
26.08.2025 15:18 Ответить
нє!
вже не цікаво!
от як би, цілий пучок підарів прив'язали, було б епічно.
та, не по піску, а по бетонці та хащам!
і, потім за старою кацапською скрєпной традіцієй, згвалтування та піздюлєй дрином!
26.08.2025 15:29 Ответить
У "каталы", что снимал видео, детская травма, от-того, что он зацепился ногой за вагончик на атракционе и сделал полный круг на "американской горке"
26.08.2025 16:07 Ответить
орьол-солдат !
рузький богатырь !

.
26.08.2025 16:15 Ответить
Це чекає маминих «квіточок»,які сидять вдома і чекають коли війна скінчиться.в той час як орда кожен день потихеньку посуває лінію фронту.
26.08.2025 16:15 Ответить
З побратимів так не знущаються. Так ставляться до рабів. І то -- тільки носії вєлікай руzzкай культуркі.
ЦЕНЗОР, виправте, будь ласка свій текст.
26.08.2025 16:41 Ответить
Якого ще побратима?
26.08.2025 17:37 Ответить
 
 