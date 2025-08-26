УКР
Російські військові катують свого товариша: "Сейчас, бл#дь, будут тебе американские горки!". ВIДЕО

У районі Удачного російські військовослужбовці з 15-ої окремої мотострілецької бригади влаштували жорстоке знущання з власного побратима.

За даними з відкритих джерел, солдат відмовився брати участь у так званому "м’ясному штурмі" за що окупанти вирішили його покарати, повідомляє Цензор.НЕТ.

Топ коментарі
+21
Для чого так називати, яки вони "побратими" це кацапські "********".
26.08.2025 14:25 Відповісти
+10
Не пи..ди опудало кацапське, увесь світ знає що ви недонація андрофагів та садистів
26.08.2025 14:58 Відповісти
+8
Тільки бажав написати, ....побратими...., вони даже такого слова не знають. Бандити ху... лостану коли стріляють у своїх дуже схожі на рабів яки на аренах Риму, не билися, а добивали
26.08.2025 14:37 Відповісти
Для чого так називати, яки вони "побратими" це кацапські "********".
26.08.2025 14:25 Відповісти
"товарісчєм" )))
26.08.2025 14:31 Відповісти
Тільки бажав написати, ....побратими...., вони даже такого слова не знають. Бандити ху... лостану коли стріляють у своїх дуже схожі на рабів яки на аренах Риму, не билися, а добивали
26.08.2025 14:37 Відповісти
"Собрат" є таке слово у них
26.08.2025 15:17 Відповісти
все вірно - "брателлы катают на русских горках" !
26.08.2025 16:11 Відповісти
На відео гра- хто хоче стати мільйонером
26.08.2025 14:34 Відповісти
у нас такое тоже есть, откуда и больше сзч
26.08.2025 14:37 Відповісти
Так треба тобі лікувати.
26.08.2025 14:38 Відповісти
Не пи..ди опудало кацапське, увесь світ знає що ви недонація андрофагів та садистів
26.08.2025 14:58 Відповісти
Татьяна Липинская - у вас є бойовий досвід?
26.08.2025 15:07 Відповісти
то кацапський бот

.
26.08.2025 16:13 Відповісти
я знаю.
26.08.2025 16:19 Відповісти
"Побратими"?
Може, "колеги"?
26.08.2025 14:37 Відповісти
"Сокурсником"
26.08.2025 16:04 Відповісти
які побратими? ви з глузду з'їхали? в кацапів петушатнік підарятнік, соочкошники вони
26.08.2025 14:51 Відповісти
если бы не они-это бы сделали салдаты нато!!!
26.08.2025 15:18 Відповісти
нє!
вже не цікаво!
от як би, цілий пучок підарів прив'язали, було б епічно.
та, не по піску, а по бетонці та хащам!
і, потім за старою кацапською скрєпной традіцієй, згвалтування та піздюлєй дрином!
26.08.2025 15:29 Відповісти
У "каталы", что снимал видео, детская травма, от-того, что он зацепился ногой за вагончик на атракционе и сделал полный круг на "американской горке"
26.08.2025 16:07 Відповісти
орьол-солдат !
рузький богатырь !

.
26.08.2025 16:15 Відповісти
Це чекає маминих «квіточок»,які сидять вдома і чекають коли війна скінчиться.в той час як орда кожен день потихеньку посуває лінію фронту.
26.08.2025 16:15 Відповісти
З побратимів так не знущаються. Так ставляться до рабів. І то -- тільки носії вєлікай руzzкай культуркі.
ЦЕНЗОР, виправте, будь ласка свій текст.
26.08.2025 16:41 Відповісти
 
 