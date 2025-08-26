Російські військові катують свого товариша: "Сейчас, бл#дь, будут тебе американские горки!". ВIДЕО

У районі Удачного російські військовослужбовці з 15-ої окремої мотострілецької бригади влаштували жорстоке знущання з власного побратима.

За даними з відкритих джерел, солдат відмовився брати участь у так званому "м’ясному штурмі" за що окупанти вирішили його покарати, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Нацгвардійці знищили російські гармати та склади боєкомплекту на Покровському напрямку. ВIДЕО