Російські військові катують свого товариша: "Сейчас, бл#дь, будут тебе американские горки!". ВIДЕО
У районі Удачного російські військовослужбовці з 15-ої окремої мотострілецької бригади влаштували жорстоке знущання з власного побратима.
За даними з відкритих джерел, солдат відмовився брати участь у так званому "м’ясному штурмі" за що окупанти вирішили його покарати, повідомляє Цензор.НЕТ.
Може, "колеги"?
вже не цікаво!
от як би, цілий пучок підарів прив'язали, було б епічно.
та, не по піску, а по бетонці та хащам!
і, потім за старою кацапською скрєпной традіцієй, згвалтування та піздюлєй дрином!
рузький богатырь !
ЦЕНЗОР, виправте, будь ласка свій текст.