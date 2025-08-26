Нацгвардійці знищили російські гармати та склади боєкомплекту на Покровському напрямку. ВIДЕО
Воїни бригади "Спартан" знищили російські гармати та склади боєкомплекту на Покровському напрямку.
Відео бойової роботи вони оприлюднили на своєму каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Маскування не допомогло: російська техніка виведена з ладу, а з БК вийшло непогане фаєр-шоу", - зазначили оборонці.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
YU ST
показати весь коментар26.08.2025 14:01 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль