УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12444 відвідувача онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
434 1

Нацгвардійці знищили російські гармати та склади боєкомплекту на Покровському напрямку. ВIДЕО

Воїни бригади "Спартан" знищили російські гармати та склади боєкомплекту на Покровському напрямку.

Відео бойової роботи вони оприлюднили на своєму каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Маскування не допомогло: російська техніка виведена з ладу, а з БК вийшло непогане фаєр-шоу", - зазначили оборонці.

Дивіться: Воїни 63 ОМБр ліквідували 17 російських загарбників на ділянці Лиманського напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18535) знищення (8065) Національна гвардія (1622)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
26.08.2025 14:01 Відповісти
 
 