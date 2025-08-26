1 964 2
Воїни 63 ОМБр ліквідували 17 російських загарбників на ділянці Лиманського напрямку. ВIДЕО
Ситуація на ділянці Лиманського напрямку, яку тримають бійці 63-ої окремої механізованої бригади, складна. Ворог продовжує наступати неймовірною кількістю піхоти і, на жаль, має просування. Але закріпитися не може.
Бо наші бійці продовжують виконувати головне завдання – нищити окупантів. Відтак українські воїни ліквідували 17 російських загарбників, передає Цензор.НЕТ.
