1 089 1
Воины 63-й ОМБр ликвидировали 17 российских захватчиков на участке Лиманского направления. ВИДЕО
Ситуация на участке Лиманского направления, которую держат бойцы 63-й отдельной механизированной бригады, сложная. Враг продолжает наступать невероятным количеством пехоты и, к сожалению, имеет продвижение. Но закрепиться не может.
Потому что наши бойцы продолжают выполнять главную задачу - уничтожать оккупантов. Поэтому украинские воины ликвидировали 17 российских захватчиков, передает Цензор.НЕТ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Николай Водяной #551433
показать весь комментарий26.08.2025 12:58 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль