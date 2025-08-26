РУС
Воины 63-й ОМБр ликвидировали 17 российских захватчиков на участке Лиманского направления. ВИДЕО

Ситуация на участке Лиманского направления, которую держат бойцы 63-й отдельной механизированной бригады, сложная. Враг продолжает наступать невероятным количеством пехоты и, к сожалению, имеет продвижение. Но закрепиться не может.

Потому что наши бойцы продолжают выполнять главную задачу - уничтожать оккупантов. Поэтому украинские воины ликвидировали 17 российских захватчиков, передает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Силы обороны уничтожили 3 транспортных средства россиян и 2 места сосредоточения его живой силы под Волчанском. ВИДЕО

Після таких відосів,в мене настрій шкалить...Хлопці,надія тільки на ВАС..Бережи ВАС,боже...
26.08.2025 12:58 Ответить
 
 