РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10484 посетителя онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
555 0

Силы обороны уничтожили 3 транспортных средства россиян и 2 места сосредоточения его живой силы под Волчанском. ВИДЕО

Пограничники бригады "Гарт" подразделения РУБпАК "Фурія" провели серию точных ударов по захватчикам, используя FPV-дроны и беспилотники Vampire.

Было уничтожено три транспортных средства противника и два места сосредоточения его живой силы под Волчанском.

Об этом сообщает Госпогранслужба в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники взяли в плен девять оккупантов на Покровском направлении, - ГПСУ. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20384) Госпогранслужба (6783) уничтожение (7750) Волчанск (435) Харьковская область (1498) Чугуевский район (206)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 