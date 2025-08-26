Силы обороны уничтожили 3 транспортных средства россиян и 2 места сосредоточения его живой силы под Волчанском. ВИДЕО

Пограничники бригады "Гарт" подразделения РУБпАК "Фурія" провели серию точных ударов по захватчикам, используя FPV-дроны и беспилотники Vampire.

Было уничтожено три транспортных средства противника и два места сосредоточения его живой силы под Волчанском.

Об этом сообщает Госпогранслужба в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники взяли в плен девять оккупантов на Покровском направлении, - ГПСУ. ВИДЕО