Силы обороны уничтожили 3 транспортных средства россиян и 2 места сосредоточения его живой силы под Волчанском. ВИДЕО
Пограничники бригады "Гарт" подразделения РУБпАК "Фурія" провели серию точных ударов по захватчикам, используя FPV-дроны и беспилотники Vampire.
Было уничтожено три транспортных средства противника и два места сосредоточения его живой силы под Волчанском.
Об этом сообщает Госпогранслужба в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль