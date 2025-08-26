РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10484 посетителя онлайн
Новости Пленные оккупанты
2 905 2

Пограничники взяли в плен девять оккупантов на Покровском направлении, - ГПСУ. ВИДЕО

24 августа, в День Независимости Украины, на Покровском направлении воины пограничной комендатуры быстрого реагирования Черниговского пограничного отряда отбили очередную атаку российских оккупантов.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, противник пытался штурмовать позиции небольшими группами. В ходе боя пограничники взяли в плен шестерых российских военных.

Несколькими днями ранее украинские защитники также задержали трех оккупантов. Среди пленных есть лица из разных регионов - от временно оккупированной Донетчины до Удмуртии и Осетии.

В ГПСУ отметили, что после задержания военнопленным предоставили необходимую помощь и воду.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разведчики 1-го корпуса НГУ "Азов" взяли в плен рашистов, которые убили бойца ВСУ: ситуация на Покровском направлении. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6783) пленные (2221)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Во,бліадь,свинособаки розуміють солов'їну....підари..
показать весь комментарий
26.08.2025 11:26 Ответить
Та свинособака буде в полоні говорити все шо завгодно. Якби не потрібен був обмінний фонд то всіх свинособак треба відправляти на добриво. Хоча з кацапа яке добриво? Там біомаса загажена так, що й землю українську не хочеться псувати.
показать весь комментарий
26.08.2025 11:31 Ответить
 
 