Пограничники взяли в плен девять оккупантов на Покровском направлении, - ГПСУ. ВИДЕО
24 августа, в День Независимости Украины, на Покровском направлении воины пограничной комендатуры быстрого реагирования Черниговского пограничного отряда отбили очередную атаку российских оккупантов.
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, противник пытался штурмовать позиции небольшими группами. В ходе боя пограничники взяли в плен шестерых российских военных.
Несколькими днями ранее украинские защитники также задержали трех оккупантов. Среди пленных есть лица из разных регионов - от временно оккупированной Донетчины до Удмуртии и Осетии.
В ГПСУ отметили, что после задержания военнопленным предоставили необходимую помощь и воду.
