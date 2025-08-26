3 400 3
Прикордонники взяли в полон дев’ятьох окупантів на Покровському напрямку, - ДПСУ. ВIДЕО
24 серпня, у День Незалежності України, на Покровському напрямку воїни прикордонної комендатури швидкого реагування Чернігівського прикордонного загону відбили чергову атаку російських окупантів.
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, противник намагався штурмувати позиції невеликими групами. У ході бою прикордонники взяли в полон шістьох російських військових.
Кількома днями раніше українські захисники також затримали трьох окупантів. Серед полонених є особи з різних регіонів - від тимчасово окупованої Донеччини до Удмуртії та Осетії.
У ДПСУ зазначили, що після затримання військовополоненим надали необхідну допомогу та воду.
які воюють на стороні кацапів ,
потрібно влаштувати втечу і при цій спробі .........🔥🔥🔥
Їх кацапи не стануть обмінювати , а для нас ці вбивці
на@ер не потрібні😡