УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10372 відвідувача онлайн
Новини Відео Штурм РФ на Покровському напрямку Бойові дії на Покровському напрямку Полонені окупанти
4 276 8

Розвідники 1-го корпусу НГУ "Азов" взяли у полон рашистів, які вбили бійця ЗСУ: ситуація на Покровському напрямку. ВIДЕО

Розвідники 14-ї бригади оперативного призначення НГУ "Червона Калина" полонили групу російських окупантів.

Про це йдеться в сюжеті "Українського свідка", інформує Цензор.НЕТ.

За словами військових, ці рашисти причетні до жорстокого вбивства українського оборонця.

Вони є тими самими окупантами, які 11 серпня здійснили прорив у напрямку Добропілля.

"Я думаю, просто їм вдалося знайти десь якусь діру в обороні і направити туди дуже багато сил та засобів: піхоти якоїсь, мотоциклів, можливо. Як я знаю, наприклад, хлопці, яких ми міняли, їм довелося відбивати штурм 100 мотоциклів", - розповів один із воїнів.

Розвідники заявили, що не знали, кого саме беруть у полон. Пізніше вони з'ясували їхню причетність до жорстокого вбивства українського військовослужбовця.

Дивіться також: Наші спецпризначенці полонили двох окупантів, які намагалися встановити прапор Росії на Донеччині. ВIДЕО

Воїни 14 бригади "Червона Калина", що входить до складу 1-го корпусу Нацгвардії "Азов", обороняють Покровський напрямок із серпня 2024 року. Щодня на цьому напрямку відбивають по 50-70 штурмів окупантів.

Один із військових розповів, що 70% полонених - колишні увʼязнені.

15 серпня воїни "Азову" повідомили про зупинку російського прориву, оточення та взяття 13 окупантів у полон.

Дивіться: Танки спалили, піхоту добили: "Азовці" не дали ворогу закріпитися в Катеринівці. ВIДЕО

Автор: 

Донецька область (9424) Азов (807) полонені (2344) Покровський район (940) Добропілля (75)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нахер в полон брати? Після обміну знову повернуться. Хоча б руку праву рубати.
показати весь коментар
26.08.2025 10:10 Відповісти
Чому лише одну?
показати весь коментар
26.08.2025 10:18 Відповісти
А як в переходах будуть гроші просити?
показати весь коментар
26.08.2025 10:21 Відповісти
Язика ж залишать. ... же не манж па сіз жур....
показати весь коментар
26.08.2025 10:52 Відповісти
Слава "Червоній Калині" й "Азову"! Героям Слава!
показати весь коментар
26.08.2025 10:21 Відповісти
Це їх полонений і їм вирішувати, але чомусь мені здається, шо він обовʼязково має спрбувати втікти зі всіма випливаючими наслідками... Українці суворо дотримуються всіх конвенцій, але ж він сам спробував. І медичну допомогу йому обовʼязково мають надати. Але шо вже зробиш коли декілька десятків куль в животі?
показати весь коментар
26.08.2025 10:22 Відповісти
Всі ці конвенції потрібно переглянути так же як зараз переглядають примінення протипіхотніх мін. Не можна воювати з людоїдами по правилах які придумали джентльмени. Якщо на тебе біжить людоїд з сокирою то не можна з ним воювати лише в боксерських перчатках. Інакше за завідомо буде жахливий програш
показати весь коментар
26.08.2025 10:54 Відповісти
У кацапів, у основному масиві населення, "відсидка в тюрмі" - не ганьба, як у всьому цивілізованому світі, а одна з "чеснот".... Така собі "ініціація", яка свідчить по "статус настаящева мужика"...
показати весь коментар
26.08.2025 10:52 Відповісти
 
 