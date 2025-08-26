Розвідники 1-го корпусу НГУ "Азов" взяли у полон рашистів, які вбили бійця ЗСУ: ситуація на Покровському напрямку. ВIДЕО
Розвідники 14-ї бригади оперативного призначення НГУ "Червона Калина" полонили групу російських окупантів.
Про це йдеться в сюжеті "Українського свідка", інформує Цензор.НЕТ.
За словами військових, ці рашисти причетні до жорстокого вбивства українського оборонця.
Вони є тими самими окупантами, які 11 серпня здійснили прорив у напрямку Добропілля.
"Я думаю, просто їм вдалося знайти десь якусь діру в обороні і направити туди дуже багато сил та засобів: піхоти якоїсь, мотоциклів, можливо. Як я знаю, наприклад, хлопці, яких ми міняли, їм довелося відбивати штурм 100 мотоциклів", - розповів один із воїнів.
Розвідники заявили, що не знали, кого саме беруть у полон. Пізніше вони з'ясували їхню причетність до жорстокого вбивства українського військовослужбовця.
Воїни 14 бригади "Червона Калина", що входить до складу 1-го корпусу Нацгвардії "Азов", обороняють Покровський напрямок із серпня 2024 року. Щодня на цьому напрямку відбивають по 50-70 штурмів окупантів.
Один із військових розповів, що 70% полонених - колишні увʼязнені.
15 серпня воїни "Азову" повідомили про зупинку російського прориву, оточення та взяття 13 окупантів у полон.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль