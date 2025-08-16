УКР
Наші спецпризначенці полонили двох окупантів, які намагалися встановити прапор Росії на Донеччині. ВIДЕО

Бійці "Російського Добровольчого Корпусу" у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України та воїни 5-ої окремої важкої механізованої бригади взяли в полон двох російських загарбників, які намагалися встановити прапор Росії у селі Андріївка-Клевцове на Донеччині.

Вони отримали завдання від командирів зняти коротке відео з прапором РФ для пропаганди, аби продемонструвати постановочні "захоплення" населених пунктів, повідомляє Цензор.НЕТ.

До речі по оцім "коротким відео" з орко-каналів наш улюблений дікстейт робить свої карти...
16.08.2025 16:05 Відповісти
Хотіли наПОТУЖнічать нам під двері... 💩💩💩💩🏳️‍🌈💩💩💩
16.08.2025 16:08 Відповісти
Двоих? Класс.
16.08.2025 16:08 Відповісти
що тобі не так? ти відео дився?
16.08.2025 16:44 Відповісти
Сховали їм той прапор в надійне місце?
16.08.2025 16:10 Відповісти
Вони про це подумали - тому не взяли флагшток...
16.08.2025 16:19 Відповісти
Поручнику, мовчати про місце схову зі флагштоком!
16.08.2025 16:22 Відповісти
За власівську ганчірку треба було добити...
16.08.2025 17:06 Відповісти
Триколор им в задницу
