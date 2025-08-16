Наші спецпризначенці полонили двох окупантів, які намагалися встановити прапор Росії на Донеччині. ВIДЕО

Бійці "Російського Добровольчого Корпусу" у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України та воїни 5-ої окремої важкої механізованої бригади взяли в полон двох російських загарбників, які намагалися встановити прапор Росії у селі Андріївка-Клевцове на Донеччині.

Вони отримали завдання від командирів зняти коротке відео з прапором РФ для пропаганди, аби продемонструвати постановочні "захоплення" населених пунктів, повідомляє Цензор.НЕТ.

